Real Madrid bukan lagi sekadar klub sepakbola, melainkan telah menjelma menjadi mesin ekonomi yang tak terbendung, dan kini bersiap untuk menghancurkan seluruh rekor yang pernah dikenal dunia olahraga.

Surat kabar Spanyol "AS" menegaskan bahwa dewan direksi klub kerajaan itu akan menggelar pertemuan yang menentukan dan bersejarah pada hari Selasa, 28 Juli, dengan agenda yang tidak memuat angka-angka biasa, melainkan sebuah pengumuman bersejarah yang dinanti oleh dunia.

Surat kabar itu menyoroti bahwa Real Madrid berada di jalur untuk meraih pendapatan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya sekitar 1,5 miliar dolar pada musim lalu, sebuah angka yang belum pernah dicapai oleh institusi olahraga mana pun dalam sejarah, yang menegaskan dominasi mutlaknya bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan.

Ledakan finansial ini bersumber dari kepercayaan para raksasa pada proyek Florentino Perez. Setelah memperbarui kontrak dengan Adidas dan Emirates, serta bergabungnya perusahaan HP, jersey Real Madrid menjadi yang termahal di dunia sepakbola, di mana jersey itu sendiri menghasilkan sekitar 346 juta dolar per tahun dari pendapatan sponsor.

Surat kabar Spanyol itu menyoroti bahwa kekuatan finansial yang luar biasa ini langsung tercermin pada bursa transfer, di mana Real Madrid menjadi yang paling agresif dan aktif musim panas ini.

"AS" mengungkap bahwa pengumuman resmi mengenai transfer kelima akan dilakukan dalam hitungan jam, dan hal itu berkaitan dengan permata Pantai Gading Yan Diomande, yang telah mencapai kesepakatan final dengan klub tersebut, datang dari klub Jerman Leipzig.

Diomande akan menjadi rekrutan kelima pelatih dalam revolusi barunya, namun ia tidak akan menjadi yang terakhir, karena klub berencana melakukan lebih banyak pergerakan yang terkait dengan kepergian sejumlah pemain tim utama.

Untuk membiayai revolusi ini, klub mengandalkan akademinya yang telah berubah menjadi tambang emas sejati, di mana akademi itu telah meraih lebih dari 115 juta dolar dari penjualan talenta musim panas ini, sebuah angka yang berpotensi meningkat sebelum bursa transfer ditutup.

Kesimpulan pertama pelatih setelah mengevaluasi timnya sangatlah jelas: tim membutuhkan lebih banyak kecepatan, hal yang menjelaskan langkah cepat untuk merampungkan transfer Diomande, yang oleh tim kepelatihan dipandang sebagai elemen sentral bagi proyek barunya di Valdebebas.