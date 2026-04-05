Berita yang beredar dalam beberapa jam terakhir telah memicu perdebatan luas di kalangan olahraga, setelah dikabarkan bahwa David Beckham, salah satu pemilik Inter Miami, terlibat dalam negosiasi untuk merekrut legenda Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr Saudi, sebagai persiapan untuk bermain bersama rival historisnya Lionel Messi di Liga Amerika.

Kontroversi semakin memanas setelah beredarnya pernyataan yang dikaitkan dengan jurnalis terkenal Fabrizio Romano, yang spesialis dalam berita bursa transfer, yang menyebutkan bahwa Beckham menawarkan jumlah besar hingga 1,4 miliar euro untuk merekrut Ronaldo pada tahun 2025, namun pemain Portugal itu menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap di Liga Saudi, sebelum memperbarui kontraknya dengan Al-Nassr.

Namun, verifikasi kebenaran klaim ini mengungkap kejutan yang sama sekali berbeda; tidak ada jejak pernyataan tersebut di akun resmi terverifikasi Romano, dan Beckham juga tidak mengeluarkan pernyataan terbaru terkait kesepakatan baru atau negosiasi semacam itu.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata sumber klaim ini berasal dari akun di platform "X" yang memiliki nama mirip dengan Fabrizio Romano dan menggunakan fotonya, namun akun tersebut adalah akun parodi yang sering menyebarkan berita tidak akurat, sehingga rumor tersebut menyebar luas tanpa dasar yang sebenarnya.

Di sisi lain, David Beckham, mantan bintang Manchester United, sibuk dengan peresmian stadion baru Inter Miami, Nu Stadium, tempat tim tersebut memainkan pertandingan perdananya pada Minggu dini hari, yang berakhir imbang 2-2 melawan Austin FC.

Pertandingan tersebut menyaksikan momen menonjol ketika Lionel Messi mencetak gol pembuka melalui sundulan di menit kesepuluh, sebelum tim tamu membalikkan keadaan, dan Luis Suárez berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-82, memberikan timnya satu poin dalam penampilan resmi pertama di stadion barunya sebagai juara bertahan Liga Amerika.

