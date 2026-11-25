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Seorang pakar hukum yang mengkhususkan diri dalam hukum olahraga menyampaikan pandangannya mengenai langkah Federasi Sepak Bola Maroko untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss, menyusul putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang memenangkan Senegal dalam kasus gelar Piala Afrika 2025.

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Pengacara asal Senegal, Moustapha Kamara, yang memiliki pengalaman 25 tahun dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, menjelaskan bahwa menempuh jalur Pengadilan Federal Swiss untuk menggugat putusan CAS merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Ia menambahkan bahwa sepanjang kariernya, ia belum pernah melihat seorang rekan sejawat mengambil langkah tersebut.

"Saya telah menghabiskan 25 tahun berurusan dengan Pengadilan Arbitrase Olahraga, menulis banyak artikel dan karya tentangnya, dan saya juga anggota Asosiasi Internasional Pengacara Sepak Bola. Terus terang, saya belum pernah melihat seorang rekan mengajukan perkara ke Pengadilan Federal Swiss setelah keluarnya putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga," ujar sang pengacara.

Kamara menegaskan bahwa peluang untuk menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga di Pengadilan Federal Swiss sangat terbatas dan tunduk pada persyaratan hukum yang ketat. Hal itu membuat diterimanya pemeriksaan atas gugatan apa pun tidak dapat dijamin, bahkan sebelum pokok sengketa dan dasar-dasarnya diperiksa.

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Ia menyebut bahwa federasi Maroko pertama-tama harus memastikan gugatan tersebut memenuhi syarat penerimaan, seraya menjelaskan bahwa batas waktu pengajuannya adalah 30 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

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Ia menambahkan bahwa alasan hukum yang memungkinkan gugatan terhadap putusan pengadilan olahraga tersebut telah ditetapkan secara rinci. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai argumen apa yang dapat dijadikan landasan oleh pihak Maroko dalam upayanya di hadapan peradilan Swiss.

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Kepada situs Senegal Wiwsport, Kamara mengatakan: "Saya bahkan tidak tahu bagaimana pihak Maroko bisa mengajukan perkara ke Pengadilan Federal Swiss. Seandainya itu terjadi pun, sebagai pengecualian, mereka tidak akan memiliki peluang apa pun untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan. Peluang Maroko, jika memang bisa diukur, adalah 0%."

Sang pengacara berpendapat bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga semestinya mengakhiri sengketa ini, setelah pengadilan memutuskan perkara tersebut untuk kemenangan Senegal. Ia menambahkan bahwa berlanjutnya perselisihan tidak akan mengubah nilai dari apa yang terjadi di lapangan selama laga final.

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Kamara menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa "putusan ini merupakan jalan keluar yang berpihak pada kepentingan sepak bola dan para penggemar, dan di atas segalanya para pemain yang telah bertanding selama 120 menit di final Piala Afrika 2025."

CAS menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal terhadap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dan Federasi Kerajaan Sepak Bola Maroko, serta membatalkan keputusan Komite Banding CAF yang dikeluarkan pada 17 Maret lalu untuk memberikan gelar kepada Maroko. CAS juga mengesahkan kembali hasil laga final yang berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 setelah perpanjangan waktu.

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Sebelumnya, Komite Banding CAF menganggap Senegal mundur dari final dan menetapkan hasil 3-0 untuk kemenangan Maroko berdasarkan Pasal 82 dan 84 regulasi turnamen. Namun, CAS menilai kedua pasal tersebut tidak berlaku untuk kejadian itu, dan bahwa wasit (Ndala) tidak melakukan kesalahan di luar kewenangannya dengan melanjutkan pertandingan setelah para pemain Senegal kembali ke lapangan.

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