Timnas Arab Saudi khawatir penderitaan mereka di partai-partai final akan berlanjut, ketika menghadapi Uni Emirat Arab di final Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Qatar melalui adu penalti, setelah bermain imbang tanpa gol di waktu normal dan babak tambahan pada laga yang mempertemukan keduanya Sabtu malam, di Stadion Al-Inma Jeddah, pada babak semifinal.

Arab Saudi melaju ke partai final turnamen Teluk tersebut, di mana mereka akan bertemu Uni Emirat Arab, Selasa malam, di Stadion Al-Inma Jeddah.

Timnas Arab Saudi berupaya meraih gelar pertama dalam sejarah mereka dalam 23 tahun terakhir saat menghadapi Uni Emirat Arab, sejak terakhir kali menjuarai Piala Teluk Arab yang sama pada 2003.

Sejak saat itu, timnas Arab Saudi berhasil mencapai partai final sebanyak 5 kali berbeda, di ajang Piala Asia dan Piala Teluk Arab, namun gagal memenangi satu pun di antaranya.

Awalnya terjadi di Piala Asia 2007, ketika timnas Arab Saudi mencapai partai final dan menjadi kandidat terkuat untuk menang, tetapi mereka mengalami kekalahan mengejutkan dari Irak dengan skor 1-0.

Setelah itu, Arab Saudi kalah dalam 4 partai final Piala Teluk Arab hingga kini, dimulai pada Khaleeji 19 tahun 2009, ketika mereka gagal menjuarai turnamen setelah kalah dari Oman di final melalui adu penalti.

Pada edisi berikutnya, "Khaleeji 20" tahun 2011, timnas Arab Saudi kembali kalah di partai final, namun kali ini dari Kuwait, dengan skor 1-0 di babak tambahan.

Arab Saudi kembali mencapai final pada Khaleeji 22 tahun 2014, dan kembali kalah dari timnas Qatar dengan skor 1-2 di waktu normal.

Kekalahan terakhir timnas Arab Saudi terjadi di final Khaleeji 24 tahun 2019, dan kali ini dari timnas Bahrain dengan skor 1-0.

Arab Saudi khawatir kutukan itu akan terus berlanjut di final Khaleeji 27, dan kali ini menghadapi lawan baru, yaitu timnas Uni Emirat Arab yang menampilkan performa impresif pada edisi turnamen Teluk kali ini.