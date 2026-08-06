Beri Vini Jr cek kosong! Real Madrid harus membayar berapa pun demi menjauhkan sang bintang Brasil dari cengkeraman Arsenal
Kebuntuan kontrak Vinicius Junior dengan Real Madrid akhirnya hampir mencapai titik puncak. Setelah 18 bulan negosiasi yang tak membuahkan hasil, masa depan pemain asal Brasil itu diperkirakan akan ditentukan dalam kurun waktu beberapa hari.
Berdasarkan seluruh informasi yang beredar, sulit membayangkan bagaimana kebuntuan ini bisa diurai, dan Arsenal siap menerkam jika raksasa Spanyol itu terpaksa menjual salah satu megabintang sejatinya demi menghindari kehilangan dia secara cuma-cuma dalam 12 bulan ke depan.
Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Madrid, yang seharusnya berpikir dua kali sebelum menjual salah satu sosok paling berpengaruh mereka di era modern.
Kebuntuan
Ketika ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius pertama kali mencuat akhir bulan lalu, hal itu tampak seperti angan-angan belaka. Diasumsikan bahwa sang juara Premier League itu hanya dijadikan alat tawar dalam upaya pemain Brasil tersebut mendapatkan syarat kontrak yang lebih baik di Bernabeu, setelah ia memasuki 12 bulan terakhir masa kontraknya, tanpa peluang nyata bagi terwujudnya transfer tersebut.
Namun, 10 hari berselang, kepergian dari Real Madrid tiba-tiba tampak sebagai kemungkinan yang sangat nyata. Sang winger, yang telah kembali untuk latihan pramusim, terlibat pembicaraan krusial dengan klubnya saat ini pekan ini yang pada akhirnya akan menentukan masa depannya, sebagai puncak dari negosiasi kontrak baru yang tak membuahkan hasil selama 18 bulan.
Tak ada yang tahu ke mana arah pembicaraan itu akan berujung. Vinicius, yang saat ini mendapatkan sekitar €18 juta (£15 juta/$20 juta) bersih per tahun, dilaporkan telah ditawari €22 juta (£19 juta/$25 juta) per tahun oleh Madrid sejak Piala Dunia, tetapi ia menuntut angka yang lebih mendekati €30 juta (£26 juta/$35 juta), termasuk bonus perpanjangan kontrak yang kontroversial dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengimbangi keterbatasan penghasilan akibat batasan gaji klub. Hal ini diyakini klub dapat menimbulkan "efek berantai yang berbahaya" bagi perpanjangan kontrak di masa depan, menurut The Athletic.
Meski demikian, pemain tersebut dikabarkan terbuka untuk menurunkan tuntutannya demi akhirnya mewujudkan kesepakatan, dan pada Rabu dilaporkan bahwa Real Madrid telah menaikkan tawaran mereka untuk mencerminkan pentingnya ia bagi tim dan proyek klub, dengan munculnya optimisme bahwa ia akan meneken kontrak. Namun, mengingat perbedaan finansial yang signifikan sebelumnya antara kedua pihak, masih harus dilihat apakah hal itu akan cukup.
Tak tergantikan
Telah banyak diberitakan bahwa, jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru, Real Madrid bersedia menjual salah satu aset berharganya untuk memastikan pemain tersebut tidak pergi dengan gratis dalam waktu setahun ke depan. Meski kontraknya tersisa kurang dari 12 bulan, Vinicius masih dihargai sekitar €150 juta (£129 juta/$173 juta).
Namun, ada perasaan kuat bahwa Madrid akan menyesal jika tidak mencapai semacam kompromi untuk seorang pemain yang merupakan salah satu dari sedikit superstar sejati dalam sepak bola dunia. Ketika kita sudah membicarakan angka sefantastis €22 juta per tahun, tentu masih ada ruang untuk mendorong sedikit lebih tinggi demi menemukan titik temu bagi klub sebesar dan sekuat itu secara finansial.
Bisa dibilang sebagai winger kiri terbaik di planet ini, yang memiliki olah kaki memukau sekaligus naluri untuk hal-hal spektakuler, pemain berusia 26 tahun itu telah tampil di banyak momen besar bagi Real, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2022 dan sebuah gol di partai puncak 2024. Ia hampir mencapai 230 kontribusi serangan dalam kurang dari 400 penampilan bersama klub pada saat tulisan ini dibuat.
Dari sudut pandang komersial pun, Vinicius adalah angsa bertelur emas, yang mendatangkan banyak pemasukan melalui penjualan jersey dan berbagai saluran lain, ditambah dengan fakta bahwa ia kini menjadi bintang andalan Brasil di level internasional.
Real Madrid mungkin akan segera merekrut Yan Diomande dari RB Leipzig dalam kesepakatan besar senilai €120 juta (£103 juta/$128 juta), tetapi, karena berasal dari Bundesliga, tidak ada jaminan kesuksesan dan ia akan sudah berprestasi bagus jika mampu mendekati level Vini Jr. Pemain sekelas dirinya sungguh tak tergantikan dalam segala hal.
Awal yang keliru
Hal itu tampaknya sangat disadari oleh Jose Mourinho. Manajer yang kembali menangani Madrid tersebut dikabarkan menentang penjualan Vinicius atau anggota kunci lain dalam skuadnya, meski ia sempat melontarkan kritik pedas terhadap pemain internasional Brasil itu menyusul laga Liga Champions antara mantan klubnya, Benfica, melawan Real musim lalu serta dugaan pelecehan rasial oleh Gianluca Prestianni.
Real Madrid tengah mendekati kesepakatan bernilai besar untuk mendatangkan Diomande, yang digadang-gadang sebagai pengganti langsung, tetapi pemain Pantai Gading itu justru jauh lebih efektif ketika bermain di sisi kanan sepanjang kariernya yang tengah berkembang, dengan mencatatkan 20 kontribusi gol dalam 26 penampilan dari sisi tersebut, dibandingkan lima kontribusi dalam 15 penampilan dari sisi kiri.
Kepergian Vini Jr akan langsung menjadi sakit kepala bagi Mourinho, dan kemungkinan memaksa klub untuk kembali masuk ke pasar winger kelas atas yang terbatas. Mereka memang memiliki Rodrygo dalam skuad, tetapi ia baru dijadwalkan pulih dari cedera robekan ACL pada awal 2027.
Tanda kelemahan
Ini akan menjadi penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Real Madrid, yang sangat jarang melepas para pemain terbaik dan andalan mereka di lini utama ketika mereka masih berada di puncak performa masing-masing. Kemampuan klub untuk merekrut dan mempertahankan para pemain terbaik dunia selama bertahun-tahun adalah bagian dari keagungan mereka.
Cristiano Ronaldo hengkang pada usia 33 tahun, meski ia masih menghasilkan biaya transfer sebesar €100 juta; Casemiro sudah melewati masa terbaiknya ketika ia pergi ke Manchester United pada 2022; Angel Di Maria dianggap tidak lagi dibutuhkan; Mesut Ozil bukanlah andalan di lini utama ketika ia menyelesaikan kepindahannya ke Arsenal pada 2013.
Jadi, ini adalah wilayah baru bagi Real Madrid, dan ini merupakan transaksi yang akan menunjukkan celah dalam pertahanan kokoh klub serta mengurangi aura superioritas mereka di bursa transfer. Menjual Vinicius tidak hanya akan melemahkan mereka secara signifikan, tetapi juga berpotensi memperkuat salah satu rival mereka dalam perebutan gelar Liga Champions, entah ia berakhir di finalis 2026 Arsenal atau salah satu tim besar Eropa lainnya.
Arsenal siap menerkam
Namun, klub asal London Utara itulah yang tampak paling berpeluang memanfaatkan kegagalan Real dalam mencapai kesepakatan kontrak dengan pemain berusia 26 tahun tersebut, dan mereka layak menuai hasil atas usaha yang telah ditanamkan.
Arsenal telah bermanuver untuk menempatkan diri dalam posisi untuk beraksi "selama berbulan-bulan", menurut The Athletic, dan kini apa yang tadinya terlihat sebagai transfer angan-angan tampak menjadi kemungkinan yang nyata.
Kepindahan ke Emirates disebut menarik bagi Vinicius, di mana ia telah diyakinkan bahwa dirinya akan menjadi pemain utama di bawah asuhan Mikel Arteta, dan kesepakatan personal diperkirakan tidak akan menjadi masalah, dengan Arsenal siap mengajukan kontrak rekor klub yang mengubah struktur gaji demi mendatangkannya - kemungkinan besar mengabulkan tuntutan yang tidak bersedia dipenuhi oleh Madrid.
Angka yang dibutuhkan baik untuk biaya transfer maupun gaji telah disetujui di level tertinggi, dengan keyakinan bahwa jumlah raksasa itu akan tertutupi oleh nilai komersial signifikan yang telah kita bahas sebelumnya, mencerminkan komitmen mereka untuk mewujudkan apa yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah mereka - sebuah transfer yang akhirnya bisa membuat Real Madrid terpojok karena kehilangan salah satu bintang mereka.