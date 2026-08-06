Ketika ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius pertama kali mencuat akhir bulan lalu, hal itu tampak seperti angan-angan belaka. Diasumsikan bahwa sang juara Premier League itu hanya dijadikan alat tawar dalam upaya pemain Brasil tersebut mendapatkan syarat kontrak yang lebih baik di Bernabeu, setelah ia memasuki 12 bulan terakhir masa kontraknya, tanpa peluang nyata bagi terwujudnya transfer tersebut.

Namun, 10 hari berselang, kepergian dari Real Madrid tiba-tiba tampak sebagai kemungkinan yang sangat nyata. Sang winger, yang telah kembali untuk latihan pramusim, terlibat pembicaraan krusial dengan klubnya saat ini pekan ini yang pada akhirnya akan menentukan masa depannya, sebagai puncak dari negosiasi kontrak baru yang tak membuahkan hasil selama 18 bulan.

Tak ada yang tahu ke mana arah pembicaraan itu akan berujung. Vinicius, yang saat ini mendapatkan sekitar €18 juta (£15 juta/$20 juta) bersih per tahun, dilaporkan telah ditawari €22 juta (£19 juta/$25 juta) per tahun oleh Madrid sejak Piala Dunia, tetapi ia menuntut angka yang lebih mendekati €30 juta (£26 juta/$35 juta), termasuk bonus perpanjangan kontrak yang kontroversial dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengimbangi keterbatasan penghasilan akibat batasan gaji klub. Hal ini diyakini klub dapat menimbulkan "efek berantai yang berbahaya" bagi perpanjangan kontrak di masa depan, menurut The Athletic.

Meski demikian, pemain tersebut dikabarkan terbuka untuk menurunkan tuntutannya demi akhirnya mewujudkan kesepakatan, dan pada Rabu dilaporkan bahwa Real Madrid telah menaikkan tawaran mereka untuk mencerminkan pentingnya ia bagi tim dan proyek klub, dengan munculnya optimisme bahwa ia akan meneken kontrak. Namun, mengingat perbedaan finansial yang signifikan sebelumnya antara kedua pihak, masih harus dilihat apakah hal itu akan cukup.