Bos Arsenal, Arteta, terang-terangan menyatakan keinginannya membawa skuad yang sudah bisa menyebut diri sebagai juara Premier League ke level yang lebih tinggi lagi, hal yang jelas tercermin dari upaya serius mendatangkan Guimaraes dan rekan senegaranya, Vini Jr.

Berbicara dalam wawancara internal klub pekan lalu, taktikus asal Spanyol itu mengatakan: "Banyak hal yang sedang terjadi. Kita semua tahu konteks bursa transfer ini. Mulai dari pemilik hingga jajaran direksi, direktur olahraga, dan saya sendiri, kami tahu bahwa kami ingin membawa klub ini ke level yang berbeda.

"Itu membutuhkan skuad yang lebih baik, pemain-pemain yang lebih baik. Kami telah mengidentifikasi di mana kami memiliki peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mengembangkan permainan kami, serta apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Semoga dalam waktu dekat kami bisa mulai mewujudkan segala sesuatunya secara sangat konkret."

Arteta menjelaskan lebih lanjut poin tersebut dalam konferensi pers setelah kemenangan uji coba atas Girona. "Kami tentu berharap ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti pihak lain. Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Bursa transfer dan lawan-lawan kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan diam saja. Dan kami sangat ambisius dalam apa yang ingin kami capai."

Ketika ditanya mengapa ia begitu ingin memperkuat tim, mantan gelandang itu menambahkan: "Karena selisihnya sangat tipis. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang belum kami miliki dalam tim, agar memiliki selisih yang lebih besar. Dan begitulah cara kami harus berpikir."

Menurut The Athletic, klub asal London Utara itu percaya bahwa sekadar berada di meja perundingan untuk pemain sekelas Vinicius sudah menjadi penanda kemajuan mereka.