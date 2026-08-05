Transfer Bruno Guimaraes senilai £75 juta bakal membuat Arsenal tak terbendung - para rival Premier League Meriam London patut waspada
Ini menjadi salah satu drama transfer terpanjang musim panas ini, tetapi kini muncul kesan bahwa Arsenal tak terhindarkan untuk merampungkan gebrakan mengejutkan demi merekrut kapten karismatik Newcastle, Bruno Guimaraes.
Setelah satu tawaran ditolak serta banyak tipu daya, Arsenal akhirnya semakin dekat dengan kesepakatan senilai £75 juta ($101 juta) untuk gelandang internasional Brasil berusia 28 tahun tersebut, yang ingin melakukan kepindahan itu meski Newcastle enggan menjualnya.
Transfer ini tidak hanya akan menjadi perekrutan yang mengubah wajah Arsenal, tetapi juga menjanjikan konsekuensi besar bagi klub-klub Premier League lainnya seiring upaya Mikel Arteta membangun era dominasi di London utara.
Gelandang komplet
Seandainya Arsenal berhasil merampungkan transfer Bruno, seperti yang diperkirakan, maka Anda akan kesulitan menemukan lini tengah yang lebih seimbang di seluruh Eropa.
Bahkan secara individu, Guimaraes adalah salah satu gelandang tengah terbaik di dunia. Pemain asal Brasil ini tidak hanya berlari tanpa kenal lelah dan gigih dalam merebut bola, tetapi juga memiliki ketenangan dan visi untuk mengirimkan umpan di sepertiga akhir lapangan, serta kemampuan tembakan dan naluri menyerang untuk mencetak gol. Hal ini tercermin dari 15 kontribusi golnya di Premier League saja musim lalu, capaian paling produktif dalam kariernya hingga saat ini.
Pentingnya Bruno bagi Newcastle ditegaskan oleh fakta bahwa Newcastle hanya memenangi dua dari 16 pertandingan yang ia lewatkan sejak kedatangannya dari Lyon pada Januari 2022. Rasio 1,8 poin per pertandingan dengan kehadirannya di dalam tim turun menjadi 0,7 tanpa dirinya, menurut Opta.
Pemain berusia 28 tahun ini tampil dalam performa kreatif terbaiknya bersama Brasil di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia bisa dibilang menjadi pemain terpenting Brasil bersama Vinicius Jr yang juga menjadi incaran Arsenal, mengumpulkan empat assist dalam empat pertandingan sebelum pasukan Carlo Ancelotti tersingkir di babak 16 besar. Hanya Michael Olise, motor permainan Prancis, yang mencatatkan lebih banyak.
Yang tak kalah penting, ia juga menjadi sosok pemimpin lain di lapangan yang telah terbukti kualitasnya di Premier League bagi Arsenal, membawa banyak pengalaman dan pengetahuan ke skuad yang masih tergolong muda ini saat ia memasuki masa puncak kariernya.
Keseimbangan sempurna
Ketika Anda memadukan kemampuan serba bisa Bruno dengan kerja keras dalam berlari dan bertahan ala Declan Rice, serta kelihaian dan kreativitas Martin Odegaard atau Eberechi Eze, maka lini tengah Arsenal yang tampil dengan wajah baru menjadi ancaman yang luar biasa menakutkan bagi lawan mana pun.
Kemungkinan besar Guimaraes akan mengisi posisi di samping Rice dan di belakang Odegaard sebagai gelandang box-to-box bernomor 8, menambahkan dimensi baru pada unit lini tengah yang sudah tangguh, dengan bermain lebih naik ketimbang sosok seperti Martin Zubimendi atau Myles Lewis-Skelly.
Meski ia semestinya menawarkan banyak hal dalam serangan, pemain asal Brasil itu sebenarnya mengungguli opsi yang sudah dimiliki Arsenal dalam berbagai metrik pertahanan musim lalu. Ia memenangkan lebih banyak duel individu per 90 menit dibandingkan gelandang tengah Arsenal mana pun saat ini (6,1), dan ia juga memenangkan lebih banyak tekel per 90 menit (1,6). Dalam hal perebutan bola, hanya Rice (5,2 berbanding 5,0 miliknya) yang lebih banyak melakukannya, menurut Opta.
Kita juga tidak boleh melupakan kedalaman skuad Arsenal, dengan sosok seperti Zubimendi, Lewis-Skelly, Mikel Merino, dan pemain muda berbakat Max Dowman yang siap masuk dari bangku cadangan. Ini adalah skuad yang dirancang untuk kembali bersaing di berbagai lini kompetisi.
'Bawa klub ini ke level yang berbeda'
Bos Arsenal, Arteta, terang-terangan menyatakan keinginannya membawa skuad yang sudah bisa menyebut diri sebagai juara Premier League ke level yang lebih tinggi lagi, hal yang jelas tercermin dari upaya serius mendatangkan Guimaraes dan rekan senegaranya, Vini Jr.
Berbicara dalam wawancara internal klub pekan lalu, taktikus asal Spanyol itu mengatakan: "Banyak hal yang sedang terjadi. Kita semua tahu konteks bursa transfer ini. Mulai dari pemilik hingga jajaran direksi, direktur olahraga, dan saya sendiri, kami tahu bahwa kami ingin membawa klub ini ke level yang berbeda.
"Itu membutuhkan skuad yang lebih baik, pemain-pemain yang lebih baik. Kami telah mengidentifikasi di mana kami memiliki peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mengembangkan permainan kami, serta apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Semoga dalam waktu dekat kami bisa mulai mewujudkan segala sesuatunya secara sangat konkret."
Arteta menjelaskan lebih lanjut poin tersebut dalam konferensi pers setelah kemenangan uji coba atas Girona. "Kami tentu berharap ada pergerakan dalam beberapa pekan ke depan, karena kami ingin menjadi lebih baik seperti pihak lain. Dan Anda bisa melihatnya sendiri. Bursa transfer dan lawan-lawan kami, apa yang kami lakukan, kami tidak akan diam saja. Dan kami sangat ambisius dalam apa yang ingin kami capai."
Ketika ditanya mengapa ia begitu ingin memperkuat tim, mantan gelandang itu menambahkan: "Karena selisihnya sangat tipis. Dan karena kami ingin menjadi lebih baik dan levelnya akan meningkat, kami perlu meningkatkan persaingan internal. Kami perlu memastikan bahwa kami mengidentifikasi hal-hal yang belum kami miliki dalam tim, agar memiliki selisih yang lebih besar. Dan begitulah cara kami harus berpikir."
Menurut The Athletic, klub asal London Utara itu percaya bahwa sekadar berada di meja perundingan untuk pemain sekelas Vinicius sudah menjadi penanda kemajuan mereka.
Mengancam
Arsenal sudah berada dalam posisi yang sangat kuat bahkan sebelum bursa transfer dibuka. Setelah akhirnya mengakhiri penantian menyakitkan selama 22 tahun untuk meraih gelar Premier League musim lalu, kini mereka menjadi kandidat juara yang jauh lebih stabil dibanding pesaing lainnya pada musim 2025-26.
Kepergian Pep Guardiola yang mengguncang Manchester City membuat Arteta kini menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di empat divisi teratas Inggris, sementara Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, dan Newcastle termasuk klub-klub yang akan bekerja di bawah arahan pelatih baru atau yang relatif baru, dengan rekor baru untuk debut kepelatihan di kasta tertinggi menjelang musim 2026-27.
Ketika mereka bersiap untuk membangun capaian musim lalu dan meluncur dengan momentum ke kampanye baru, Arsenal sudah memegang keunggulan serius atas para pesaingnya, yang keberhasilannya di bawah asuhan sosok seperti Enzo Maresca, Andoni Iraola, dan Xabi Alonso masih belum terjamin.
Merampungkan perekrutan sosok yang berpotensi mengubah keadaan seperti Guimaraes, belum lagi Vinicius yang menyusul kemudian, hanya akan semakin menggeser peluang ke pihak mereka. "Saya rasa kami bahkan memiliki tanggung jawab dan ambisi yang lebih besar daripada sebelumnya," ujar Arteta, dengan nada yang cukup mengancam, setelah kemenangan atas Girona. "Kami tahu apa yang menanti di depan. Kami tahu kualitas dan kapasitas yang kami miliki untuk bersaing dengan tim mana pun. Namun, kami harus membuktikan bahwa kami memang layak berada di level ini."
Saat ini, Arsenal terasa bagaikan sebuah institusi di mana semua orang bergerak ke arah yang sama, dan sisa penghuni Premier League patut merasa khawatir seiring fondasi sebuah dinasti mulai diletakkan di London Utara.