Sean Steur: Gelandang jenius remaja baru Newcastle senilai £23 juta yang mengidolakan Pedri dari Barcelona
Transfer Sean Steur senilai £23 juta ($31 juta) ke Newcastle seharusnya tidak pernah terjadi. Baru beberapa bulan lalu, pemain berusia 18 tahun itu berada di jalur untuk menandatangani perpanjangan kontrak di Ajax dan berkembang menjadi sosok kunci setelah terobosan yang menjanjikan. Sebaliknya, kebuntuan dalam negosiasi memungkinkan Newcastle merebut salah satu talenta paling menjanjikan Belanda dari Amsterdam, mengejutkan para pengamat di kedua negara.
Sebagai salah satu rekrutan pertama di bawah strategi perekrutan baru Newcastle, pemain Belanda berbakat ini merupakan investasi yang bijak untuk masa depan. Namun, ia diharapkan memberikan persaingan yang sangat dibutuhkan di lini tengah mereka menyusul penjualan Sandro Tonali dan kepergian Bruno Guimaraes yang sudah di ambang mata pada musim ini.
Banyak pihak di tanah airnya khawatir bahwa langkah ini datang terlalu cepat bagi pemain yang baru mengoleksi 23 penampilan senior bersama Ajax. Kekhawatiran itu semakin menjadi beberapa hari setelah ia meneken kontrak, ketika pelatih Eddie Howe mengundurkan diri dari klub St James' Park, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah bos baru Matthias Jaissle akan memberinya kesempatan.
Jadi, seberapa bagus pemain Timnas Belanda U-19 ini? Mengapa Newcastle merekrutnya? Dan bagaimana Ajax bisa membiarkan talenta seperti itu lepas begitu saja? GOAL menyelidiki latar belakang si talenta lini tengah ini.
Tempat semua bermula
Steur melangkah mulus melalui akademi Ajax setelah bergabung dengan klub itu pada usia delapan tahun, dan melakukan debut bersama tim utama melawan Heracles pada musim 2024-25. Namun, para pendukung Ajax sudah melihat kilasan bakatnya jauh sebelum itu.
Setahun setelah ia bergabung dengan tim muda, ia dipilih untuk menampilkan atraksi timang-timang bola di hadapan penonton Johan Cruijff Arena sebelum laga Eredivisie melawan AZ. Ia berhasil menimang bola lebih dari 2.400 kali dan sebenarnya masih sanggup melanjutkan, tetapi ia diminta berhenti agar pertandingan bisa dimulai.
"Impian saya adalah menjadi pemain yang sangat bagus di Ajax dan kemudian mengambil langkah maju yang bagus," ujar Steur saat ia dinobatkan sebagai Talenta Tahun Ini di klub tersebut beberapa bulan setelah debutnya. "Saya tidak sedang memikirkan hal yang terakhir itu sekarang. Pertama-tama, saya ingin berkembang dengan baik di sini dan berusaha belajar banyak."
Raksasa Belanda itu sempat mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Volendam pada musim 2025-26, di mana ia akan bersatu kembali dengan kakaknya, Roy, tetapi kesepakatan itu dihalangi oleh penasihat Ajax, Louis van Gaal.
Menceritakan kembali kisah tersebut kepada Voetbal International beberapa bulan setelahnya, Steur berkata: "Ia hadir dalam sebuah sesi latihan selama pramusim dan setelahnya kami mengobrol. Dalam obrolan itu, ia berkata: 'Bersama saya, kamu akan selalu bermain.' Saya rasa itu pujian yang sangat menyenangkan, tentu saja datang dari nama yang sangat besar di dunia sepak bola. Itu juga memberi saya motivasi yang luar biasa saat itu, perasaan bahwa ada kepercayaan terhadap saya."
Meski begitu, Steur terpaksa menunggu peluang lebih banyak di tim utama. Musim lalu dimulai dengan ia semakin mengasah bakatnya di kasta kedua sepak bola Belanda bersama Jong Ajax sebelum pelatih kepala Fred Grim mulai memasukkan namanya ke bangku cadangan untuk sesekali laga Eredivisie.
Terobosan besar
Setelah penampilan singkat sebagai pemain pengganti melawan Groningen pada Desember 2025, ia tampil impresif pada laga pertamanya sebagai starter tim senior dengan menyumbang assist untuk gol penyeimbang dalam kemenangan 4-2 di ajang Liga Champions atas Qarabag. Empat hari kemudian, ia masuk dalam susunan pemain inti untuk laga Klassieker melawan Feyenoord di Johan Cruijff Arena.
Steur tampil seperti sudah terbiasa. Selalu memburu bola dan berusaha melakukan penetrasi ke depan, ia bermain tenang dan terkendali meski berada di panggung besar saat Ajax menang 2-0 atas rival berat mereka. Sejak saat itu, ia jarang absen dari tim.
Mantan bintang Eredivisie Kenneth Perez berujar di ESPN seusai pertandingan: "Menurut saya ia sangat bagus. Ia sebenarnya adalah gelandang terbaik di lapangan. Ia membawa ketenangan. Ia meminta bola. Ia benar-benar contoh sosok pemain Ajax yang ingin kita lihat, di dalam tim yang tidak bermain layaknya Ajax.
"Ia memancarkan ketenangan dan tidak takut pada apa pun. Ia baru berusia 17 tahun. Ia juga sangat percaya diri dalam menguasai bola. Ia mengatur tempo dan tidak penakut. Menurut saya Ajax senang melihat debutan mereka seperti itu.
"Ia adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak sekali pemain Ajax."
Beberapa bulan kemudian, ia kembali menjadi mimpi buruk bagi Feyenoord di Rotterdam ketika ia menyambar bola sapuan yang buruk dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang untuk membuka keunggulan, sebuah pertanda pesatnya peningkatan reputasinya.
Bahkan saat Ajax kesulitan menemukan konsistensi sepanjang musim yang suram hingga membuat mereka finis di posisi kelima Eredivisie, bintang jebolan akademi ini kerap menjadi titik terang. Ia menjadi starter dalam kekalahan menyakitkan 3-1 dari Groningen yang membuat Grim mengundurkan diri sebagai pelatih Ajax pada awal Maret. Meski ia kesulitan dalam bertahan, Steur kembali terlihat solid dalam penguasaan bola dan mendapat pujian dari pelatih lawan, Dick Lukkien, yang mengatakan bahwa ia "benar-benar membuat Ajax bermain sepak bola".
Vitalitas muda milik Steur menambah gairah pada tim yang kerap tampil lemah dan jinak. Melihat permata akademi terbaru muncul dengan tujuan tumbuh menjadi andalan lini tengah untuk tahun-tahun mendatang membangkitkan semangat para pendukung setia Amsterdam.
Bagaimana kabarnya
Ajax bertekad mengikat sang remaja dengan kontrak baru yang berlaku hingga 2030, terlebih ketika minat dari luar negeri kian tumbuh sepanjang musim. Eintracht Frankfurt dilaporkan menggelar pembicaraan dengan tim Belanda itu pada akhir 2025 dan tak lama kemudian klub-klub seperti Liverpool, Arsenal, dan Manchester United dikaitkan dengan minat tersebut. Dengan kontraknya yang berlaku hingga 2028 dan perpanjangan yang tampak mungkin terjadi, Ajax tidak punya alasan untuk panik.
"Untungnya, saya bisa memainkan banyak pertandingan tahun ini, banyak belajar, dan banyak menimba pengalaman. Saya berharap bisa memetik manfaat besar dari itu tahun depan," ujarnya kepada VI pada April. "Jadi, saya berharap bisa berkembang dengan sangat baik musim depan dan menjadi pemain yang lebih baik; itulah tujuan utama saya."
Ia menambahkan: "Sejujurnya, saya berusaha untuk tidak terlalu memikirkan [kontrak saya]. Saya punya agen yang bagus yang menangani hal itu; secara pribadi, saya hanya berusaha fokus pada sisa pertandingan. Pertandingan-pertandingan itu sangat penting. Namun, para pendukung Ajax tidak perlu khawatir."
Situasinya sudah menjadi rumit pada saat itu. Setelah direktur teknik Alex Kroes digantikan oleh Jordi Cruyff pada Februari, kubu Steur menerima sinyal beragam soal rencana klub terhadap bintang muda tersebut, lapor ESPN. Ajax mulai mengejar gelandang lain yang lebih berpengalaman seperti Dani Ceballos dari Real Madrid. Terlebih lagi, ia sesekali tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti oleh pelatih sementara Oscar Garcia menjelang akhir musim karena alasan pertahanan, dan tidak ada kepastian akan peran penting di bawah bos baru Michel.
Laporan lain menuding ayah sang pemain, Johan, meminta uang terlalu banyak dalam negosiasi. Diklaim pula bahwa ia menyodorkan daftar tuntutan kepada Cruyff serta jaminan tempat di susunan pemain inti untuk putranya, sehingga menimbulkan ketegangan lebih lanjut dengan para pengambil keputusan Ajax.
Ketidakpastian itu membuka peluang bagi klub-klub di Inggris, Jerman, dan Italia yang menunjukkan minat serius, tetapi Newcastle adalah yang pertama bergegas masuk dan merampungkan kesepakatan saat mereka berupaya menyegarkan lini tengah mereka.
Kekuatan terbesar
Kualitas sentuhan pertamanya, hasrat untuk selalu maju membawa bola, dan operan-operannya yang akurat begitu menonjol saat menyaksikan gelandang ini bermain. Ia memiliki putaran badan yang cepat, bermain dengan kepala tegak untuk memindai lapangan demi opsi terbaik yang tersedia, dan kuat dengan kedua kaki.
"Ia bagus dalam penguasaan bola, mampu memperlambat permainan, dan bisa menemukan solusi. Ia sederhananya pemain yang bagus, dan kami sangat senang dengannya," ujar Grim selama masa kepemimpinannya. "Sean penting bagi cara kami membangun serangan; ia keluar untuk menjemput banyak bola guna mendistribusikan permainan dari lini belakang."
Pria kelahiran Volendam ini telah dibandingkan dengan Frenkie de Jong karena kecenderungannya turun ke bawah dengan tujuan memicu serangan cepat, tetapi inspirasi sejatinya adalah pahlawan Barcelona dan Spanyol Pedri, Federico Valverde dari Real Madrid, dan Vitinha dari Paris Saint-Germain.
"Para pemain itu adalah panutan saya, sosok yang saya harap bisa menjadi tolok ukur bagi diri saya di masa depan. Sudah menjadi impian saya untuk mencapai level itu suatu hari nanti, dan saya yakin akan hal itu," katanya kepada VI, seraya mengungkapkan kekagumannya terhadap La Liga.
"Dulu saya sering menonton Andres Iniesta, misalnya ketika ia bermain di El Clasico bersama Barcelona. Sebenarnya itu sebelum masa saya, tetapi ketika saya berusia sekitar 10 tahun, saya sudah bisa memahami sepak bola; untungnya, ia masih bermain dengan baik saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, saya lebih banyak menonton pemain seperti Pedri dan Vitinha. Saya rasa Federico Valverde juga sangat bagus, tetapi tentu saja ia tipe pemain yang berbeda.
"Saya punya gambaran yang sangat jelas tentang Pedri. Saya benar-benar suka menontonnya; ia sungguh pemain favorit saya. Ketenangannya, kecerdasannya, cara keluar dari ruang-ruang sempit. Terlihat begitu mudah ketika ia melakukannya; sungguh menyenangkan untuk ditonton."
Ada ruang untuk perbaikan
Steur telah memasang standar tinggi lewat penampilan-penampilan awalnya dan ambisi kariernya, tetapi hanya sedikit yang berani bertaruh melawan potensinya untuk melangkah jauh dalam dunia sepakbola. Namun demikian, ia memang memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.
Ia ditantang oleh Oscar Garcia untuk menjadi ancaman yang lebih langsung, setelah mengakhiri musim hanya dengan satu gol dan dua assist di seluruh ajang kompetisi. Ia juga tidak tampil lebih baik di Eerste Divisie bersama Jong Ajax sebelum menembus tim utama.
"Itu jelas sesuatu yang ingin saya tambahkan ke dalam permainan saya," ujar Steur kepada ESPN. "Saya perlu menjadi lebih menentukan di fase-fase akhir. Saya perlu lebih banyak melepaskan tembakan. Menciptakan peluang sudah cukup baik, tetapi semuanya harus lebih baik lagi. Saya yakin ini akan datang. Saya sedang mengerjakannya dalam latihan.
"Saya banyak menonton kembali rekaman untuk melihat situasi mana yang saya tangani dengan baik atau yang seharusnya saya tangani dengan cara berbeda. Menurut saya, pemain dengan tipe seperti saya seharusnya mencetak sekitar delapan hingga 10 gol per musim."
Sisi bertahan dari permainannya bahkan membutuhkan kerja keras yang lebih besar.
Garcia menilai lini tengah Ajax terlalu mudah ditembus dan kurang ketangguhan dalam laga-laga yang dimainkannya sejak awal, dan mengembalikannya ke bangku cadangan. Ia menghadapi kritik atas sikap lengahnya dalam kekalahan 2-1 di kandang melawan Twente. Sang remaja kehabisan tenaga dan membiarkan Bart van Rooij melenggang meninggalkannya serta merebut penguasaan bola sebelum akhirnya melepaskan tembakan penentu kemenangan di akhir laga.
"Setelah gol itu, saya sebenarnya merasa sedikit bersalah," aku Steur. "Sulit menjelaskan secara persis apa yang terjadi pada momen seperti itu, tetapi berlari mengejar dalam situasi semacam itu adalah bagian dari posisi saya. Itu sesuatu yang perlu saya perbaiki."
Itu bukan satu-satunya kali ia terlihat goyah. Terkadang ia tampak apatis dalam bertahan dan ragu-ragu untuk berjuang memperebutkan bola, sehingga ia sering menghilang saat Ajax tidak menguasai permainan. Bahkan dalam penampilan yang menuai pujian dari Lukkien, ia menghadapi kritik karena tampak menghindar dari kewajibannya.
"Masalah dengan anak-anak itu adalah, dari pola pikir sekolah Ajax, semuanya soal: apa yang kamu lakukan dengan bola? Tetapi kamu seorang gelandang; apa yang kamu lakukan tanpa bola? Pada suatu titik, kamu harus berusaha merebut bola kembali. Mereka seolah berlari berputar-putar di lini tengah tanpa pernah terlibat dalam duel," ujar mantan gelandang PSV, Arnold Bruggink, merangkum persoalan dalam permainan Steur.
"Kami benar-benar menekankan hal itu kepadanya di akademi muda," ujar Grim pada Januari. "Bahwa Sean perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam hal itu. Namun ia menyerapnya dengan baik: dalam latihan, kamu bisa melihat bahwa ia mengerjakannya dengan luar biasa."
Apa selanjutnya?
"Kami melihat potensi nyata dalam diri Sean dan percaya dia memiliki karakteristik untuk menjadi pemain yang berharga bagi kami selama bertahun-tahun ke depan," ujar Eddie Howe ketika Newcastle mengumumkan kedatangannya dengan kontrak berdurasi lima tahun.
Pemain anyar itu mungkin sempat khawatir ketika sang manajer mundur beberapa pekan kemudian, tetapi ia berhasil merebut simpati sebagian penggemar Newcastle lewat penampilannya pada laga persahabatan melawan Gateshead. Di sisi lain, banyak pihak di Belanda yang skeptis terhadap harapannya di Premier League. Bakatnya memang jelas, tetapi ia minim pengalaman dan masih harus berkembang di semua aspek permainannya.
Jika ia mendapat kesempatan di bawah bos baru Jaissle musim ini, tak akan ada banyak ruang untuk melakukan kesalahan, dan adaptasi cepat terhadap tempo serta tuntutan permainan menjadi keharusan mengingat Newcastle telah kehilangan Tonali dan Guimaraes yang akan segera menyusulnya keluar dari klub.
"Dia adalah talenta, talenta hebat, tetapi hanya itu yang bisa dikatakan," ujar Wim Kieft, yang meraih enam gelar Eredivisie bersama Ajax dan PSV, menanggapi kepindahan tersebut. Peraih gelar Euro 1988 itu berpendapat bahwa Steur hanya benar-benar tampil impresif dalam dua atau tiga kesempatan dan sama sekali belum cukup menentukan untuk membenarkan perpindahan ke Premier League.
"Steur ditakdirkan untuk gagal di Newcastle United," tambahnya.
Sebagai gelandang muda yang penuh percaya diri, Steur yakin ia bisa membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Ia berbakat, ambisius, dan bertekad untuk sukses setelah mengambil keputusan berani menukar Amsterdam dengan Tyneside. Kini, semuanya bergantung pada dirinya untuk memenuhi ekspektasi tinggi tersebut.