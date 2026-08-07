Steur melangkah mulus melalui akademi Ajax setelah bergabung dengan klub itu pada usia delapan tahun, dan melakukan debut bersama tim utama melawan Heracles pada musim 2024-25. Namun, para pendukung Ajax sudah melihat kilasan bakatnya jauh sebelum itu.

Setahun setelah ia bergabung dengan tim muda, ia dipilih untuk menampilkan atraksi timang-timang bola di hadapan penonton Johan Cruijff Arena sebelum laga Eredivisie melawan AZ. Ia berhasil menimang bola lebih dari 2.400 kali dan sebenarnya masih sanggup melanjutkan, tetapi ia diminta berhenti agar pertandingan bisa dimulai.

"Impian saya adalah menjadi pemain yang sangat bagus di Ajax dan kemudian mengambil langkah maju yang bagus," ujar Steur saat ia dinobatkan sebagai Talenta Tahun Ini di klub tersebut beberapa bulan setelah debutnya. "Saya tidak sedang memikirkan hal yang terakhir itu sekarang. Pertama-tama, saya ingin berkembang dengan baik di sini dan berusaha belajar banyak."

Raksasa Belanda itu sempat mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke Volendam pada musim 2025-26, di mana ia akan bersatu kembali dengan kakaknya, Roy, tetapi kesepakatan itu dihalangi oleh penasihat Ajax, Louis van Gaal.

Menceritakan kembali kisah tersebut kepada Voetbal International beberapa bulan setelahnya, Steur berkata: "Ia hadir dalam sebuah sesi latihan selama pramusim dan setelahnya kami mengobrol. Dalam obrolan itu, ia berkata: 'Bersama saya, kamu akan selalu bermain.' Saya rasa itu pujian yang sangat menyenangkan, tentu saja datang dari nama yang sangat besar di dunia sepak bola. Itu juga memberi saya motivasi yang luar biasa saat itu, perasaan bahwa ada kepercayaan terhadap saya."

Meski begitu, Steur terpaksa menunggu peluang lebih banyak di tim utama. Musim lalu dimulai dengan ia semakin mengasah bakatnya di kasta kedua sepak bola Belanda bersama Jong Ajax sebelum pelatih kepala Fred Grim mulai memasukkan namanya ke bangku cadangan untuk sesekali laga Eredivisie.