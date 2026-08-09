Reintegrasi Marcus Rashford adalah risiko BESAR bagi Man Utd - Michael Carrick bisa merusak satu hal yang sudah dilakukan Ruben Amorim dengan benar
Sudah resmi, Marcus Rashford kembali ke Manchester United. Berbicara usai timnya bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Paris Saint-Germain di Swedia pada Sabtu, Michael Carrick memastikan bahwa Rashford akan bergabung dengan skuad untuk fase berikutnya dari kampanye pramusim mereka di Republik Irlandia, bersama rekan setimnya di timnas Inggris Kobbie Mainoo serta Lisandro Martinez.
"Saya pernah bermain bersamanya. Saya bermain dalam pertandingan saat ia melakoni debutnya, jadi kami memiliki sejarah," ujar Carrick. "Kami memiliki skuad lengkap pekan ini di Dublin. Kami langsung terbang ke sana dan menghabiskan beberapa hari di mana seluruh grup berkumpul kembali. Marcus adalah bagian dari itu, begitu pula Kobbie dan Lisandro. Kami menantikan kehadiran mereka."
Rashford mungkin akan diberi beberapa menit bermain ketika United menghadapi rival Premier League, Leeds, di Croke Park pada Rabu, dan juga akan tersedia untuk laga pramusim terakhir klub melawan AC Milan di Polandia tiga hari kemudian, yang akan mempertemukan Ruben Amorim dengan mantan klubnya. Amorim dipecat oleh United pada Januari, dan hal itu sepantasnya terjadi, setelah hanya 14 bulan menukangi tim, setelah membuat para pemain maupun suporter merasa terasing dengan penataan taktiknya yang kaku serta keputusan-keputusan anehnya di dalam pertandingan.
Namun ia tidak sepenuhnya melakukan semuanya dengan keliru. Cara Amorim menangani Rashford sangatlah kuat, dan hal itu menjadi penentu arah bagi perubahan budaya yang kini turut dinikmati Carrick. Bos baru United itu kini harus sangat berhati-hati agar tidak merusak kerja bagus tersebut dengan memberi Rashford kesempatan lain yang tidak pantas ia dapatkan.
Kepercayaan dengan suporter telah rusak
Standar permainan Rashford mulai menurun di United pada musim 2023-24 di bawah asuhan Erik ten Hag, setelah ia diberi kontrak baru yang menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di klub, karena ia melanggar aturan disiplin yang ditetapkan pelatih asal Belanda itu sebanyak tiga kali, yang paling terkenal adalah ketika ia mengaku sakit untuk absen dari latihan setelah perjalanan selama dua malam yang diwarnai alkohol ke Belfast.
Ten Hag dibebastugaskan pada Oktober 2024 setelah United terpuruk di posisi ke-14 klasemen Premier League, dengan Amorim segera dibajak dari Sporting CP sebagai penggantinya. Rashford awalnya merespons perubahan itu dengan baik, mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama Amorim sebagai pelatih, tetapi kemudian ia tampil buruk melawan Victoria Plzen di Liga Europa yang membuatnya ditarik keluar sebelum menit ke-60.
Amorim kemudian mencoret Rashford dari skuad untuk laga derby besar melawan Manchester City, yang dimenangkan United dengan skor 2-1, dan memberikan indikasi jelas bahwa tingkat dedikasi sang penyerang tidak memenuhi standar ketika mengatakan usai pertandingan: "Anda paham bahwa sekian lama kami mencoba sesuatu dengan Rash, dan itu tidak berhasil. Apakah kita terus melakukan hal yang sama atau mencoba sesuatu yang berbeda? Ketika kami ingin mengubah banyak hal, ketika orang-orang di klub kehilangan pekerjaan mereka, mereka harus berjuang untuk tempat mereka di tim."
Singkat cerita, Rashford sama sekali tidak berniat untuk "berjuang". Sebaliknya, dua hari kemudian ia tampil untuk menyatakan secara terbuka bahwa ia menginginkan "tantangan baru" dalam sebuah wawancara dengan Henry Winter, yang secara efektif mendorong kepindahannya dari klub pada Januari. Pada momen itu, ia membakar jembatan dengan sebagian besar pendukung setia United, yang telah mendukungnya tanpa syarat setelah ia lulus dari akademi pada 2016. Rashford mengkhianati kepercayaan mereka pada saat tim paling membutuhkannya, dan memenangkan kembali kepercayaan itu setelah 19 bulan menghilang dari peredaran akan membutuhkan usaha yang tidak mudah.
Kegagalan untuk mengambil tanggung jawab apa pun
Rashford terus menghangatkan bangku cadangan di United hingga hari terakhir bursa transfer musim dingin, ketika ia menyegel kepindahannya ke Aston Villa dengan status pinjaman. Itu terjadi meski Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee kesulitan mencetak gol serta inkonsistensi United yang terus berlanjut, dengan Amorim yang tegas tidak akan memilih siapa pun yang gagal memenuhi syarat minimalnya.
"Alasannya adalah latihan, cara saya melihat apa yang harus dilakukan pesepak bola dalam latihan, dalam kehidupan, itu setiap hari, setiap detail," kata pelatih asal Portugal itu. "Anda bisa melihatnya, kami sedikit kekurangan kecepatan untuk mengubah jalannya pertandingan. Tapi saya lebih suka seperti itu. Saya akan memasukkan [Jorge] Vital sebelum memasukkan pemain yang tidak memberikan maksimal setiap hari. Jadi saya tidak akan mengubah di departemen itu."
Vital, yang saat itu berusia 63 tahun, adalah pelatih kiper United, sehingga ini sama saja dengan menyindir profesionalisme Rashford. Bahkan muncul lebih banyak pertanyaan soal itu di akhir masa singkatnya di Villa Park, di mana ia mengoleksi 10 kontribusi gol dalam 17 penampilan, membantu tim asuhan Unai Emery mencapai semifinal Piala FA dan empat besar Liga Champions.
"Saya kehilangan banyak momen bermain sepak bola sebelum bergabung dengan mereka [Villa]," ujar Rashford setelah mencetak dua gol ke gawang Preston di Piala FA dan mendapatkan panggilan kembali ke skuad Inggris. "Saat ini, tubuh saya terasa bagus dan saya menikmati sepak bola saya." Ia gagal mengakui fakta bahwa dirinya sendiri yang harus disalahkan atas minimnya menit bermainnya di United, atau menyadari bahwa perubahan bahasa tubuh yang mendadak dan ajaib itu tidak mencerminkan karakternya dengan baik.
Perubahan positif yang dipicu oleh inisiatif 'bomb squad'
Dampak Rashford di Villa dilebih-lebihkan oleh media. Ya, ia beradaptasi dengan baik dan menghadirkan sejumlah momen berkesan, termasuk assist cemerlang dalam kemenangan 3-2 atas PSG di Liga Champions, tetapi ia tidak konsisten, dan Villa menolak opsi untuk membelinya secara permanen seharga £40 juta ($54 juta).
Amorim juga tidak melihat cukup alasan untuk mengubah sikapnya di United. Rashford langsung dimasukkan ke dalam 'skuad buangan' sang manajer begitu ia kembali ke Old Trafford, yang berarti ia harus berlatih terpisah dari tim utama bersama Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan Tyrell Malacia. Selain Malacia, yang kariernya di United terganggu oleh cedera serius, semua pemain tersebut mengacaukan ruang ganti dengan sikap buruk mereka.
United terjebak dalam siklus kegagalan karena tidak ada rasa kebersamaan atau indikasi bahwa semua orang bergerak ke arah yang sama. Langkah pertama dan paling penting adalah menyingkirkan para pemain yang tidak lagi berguna, dan Amorim melakukannya dengan cara yang tegas tanpa kompromi.
Garnacho dan Antony masing-masing dijual ke Chelsea dan Real Betis, sementara Sancho bergabung dengan Villa dalam status pinjaman selama semusim, sedangkan Rashford juga mendapatkan kepindahan sementara lainnya, kali ini ke Barcelona. Aktivitas transfer ini memungkinkan United merampungkan kesepakatan untuk pemain-pemain baru seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Senne Lammens, yang semuanya langsung tampil impresif di Manchester.
Visi sepak bola Amorim pada akhirnya memang memiliki kelemahan, dan ia tidak mampu menyatukan semuanya. Namun, pada saat Carrick tiba, keharmonisan yang sesungguhnya telah kembali ke skuad, bisa dibilang untuk pertama kalinya di era pasca-Sir Alex Ferguson.
Menganalisis peminjaman Barcelona
Langkah Barcelona menggaet Rashford masuk akal setelah mereka memutuskan untuk tidak mengejar transfer yang lebih mahal untuk Luis Diaz dan Nico Williams. Mereka memang harus menanggung 75% dari gaji mingguannya yang dilaporkan mencapai £325.000, tetapi itu tetap merupakan perjudian yang diperhitungkan ketika pelatih kepala Hansi Flick berupaya menambah kedalaman lini depannya.
Rashford menunjukkan bahwa dirinya sepadan dengan investasi tersebut, mencatatkan total 28 gol dan assist dalam 49 penampilan di seluruh ajang saat Barca mempertahankan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Dia bahkan mencetak gol yang secara efektif memastikan gelar liga melawan rival Clasico, Real Madrid, melepaskan tendangan bebas yang tak terbendung ke pojok atas gawang melewati Thibaut Courtois yang tak berdaya.
"Saya menghargai bisa bekerja dengannya," ujar Flick ketika merefleksikan masa Rashford di Camp Nou pekan ini. "Dia adalah pemain yang fantastis dan pribadi yang fantastis. Tim akan merindukannya, saya akan merindukannya, tetapi itulah hidup."
Namun, Rashford hanya bisa memastikan tempat di starting line-up ketika Raphinha absen karena cedera, dan tidak memberikan nilai yang sama bagi tim dari sisi kiri. Faktanya, pemain Brasil itu mencetak lima gol lebih banyak daripada Rashford meski bermain enam belas laga lebih sedikit, serta rata-rata melakukan 2,10 aksi defensif di La Liga dibandingkan dengan catatan pemain pinjaman dari United tersebut yang hanya 1,45.
Raphinha memberikan Barcelona lebih banyak kreativitas dan daya tembus saat menguasai bola serta intensitas dan disiplin yang lebih besar saat tanpa bola. Andai mantan pemain Leeds itu sepenuhnya bugar sepanjang musim, Rashford mungkin tak akan lebih dari sekadar pemain pelapis.
Risiko lebih besar daripada imbalannya
Pada akhirnya, Barca tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta) atas Rashford, setelah gagal menegosiasikan biaya yang lebih rendah dengan United, menurut ESPN. Sementara itu, mereka telah merekrut Anthony Gordon dan Karim Adeyemi dengan total €92 juta (£79 juta/$106 juta).
Gordon langsung menggantikan Rashford, setelah memikat Barca dengan produktivitas golnya yang tinggi bersama Newcastle di Liga Champions musim lalu, dan etos kerjanya yang tak kenal lelah membuatnya lebih cocok untuk sistem Flick. Dilaporkan juga bahwa Gordon akan menerima gaji kotor tahunan yang sama sebesar €14 juta selama kontrak lima tahunnya di Camp Nou, sama seperti yang diterima Rashford musim lalu, jadi ini bukan sekadar kasus Barca memilih opsi yang lebih hemat secara finansial.
Rashford tiga tahun lebih tua daripada Gordon, dan menjadi pelapisnya di Piala Dunia. Dia adalah sosok yang lebih pekerja keras di antara kedua winger Inggris itu, dengan potensi untuk menjadi semakin baik. Versi terbaik dari Rashford belum terlihat lagi sejak 2022-23, ketika dia mencetak 30 gol dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam kariernya, dan mungkin itulah saat dia berada di puncak performanya.
Situasi di United pun kini masih belum secerah yang dibutuhkan Rashford untuk berkembang. Setelah bursa transfer musim panas yang sepi, masih harus dilihat apakah mereka memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk membangun dari finis peringkat ketiga di Premier League musim lalu dan melakukan perjalanan panjang di Liga Champions.
Dapat dimengerti bahwa Carrick dan rezim kepemilikan yang dipimpin INEOS dilaporkan sedang mempertimbangkan reintegrasi Rashford, karena Manchester United kekurangan opsi di sisi kiri serangan dan di tengah, tetapi risikonya lebih besar daripada potensi keuntungannya. Jika United memulai musim dengan buruk dan Carrick berada di bawah tekanan, sejarah menunjukkan bahwa Rashford akan menundukkan bahunya alih-alih membusungkan dadanya. Mereka kemudian akan dihadapkan pada kegaduhan lain yang tidak diinginkan yang bisa memecah fokus di dalam skuad, dan mengembalikan klub ke titik nol.
'Pernyataan luar biasa' dibutuhkan
Satu-satunya cara agar ini berhasil adalah jika Rashford menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Mantan pemain internasional Inggris Michael Gray, yang pernah bermain di Premier League bersama Sunderland dan Blackburn, baru-baru ini mengajukan solusi sederhana namun kuat, dengan mengatakan kepada talkSPORT: "Jika Rashford punya masa depan di Man United, dia harus membuat pernyataan yang sangat tegas tentang mengapa dia ingin berada di Man United dan apa alasan sebenarnya dia meninggalkan klub sejak awal. Saya rasa itu adalah prioritas yang harus dia lakukan."
Mengambil tanggung jawab atas apa yang telah salah dan menegaskan kembali komitmennya kepada United akan sangat membantu memperbaiki hubungan yang retak dengan para pendukung. Gray juga menyarankan bahwa Rashford harus terbiasa menjadi "pemain pelengkap" di belakang sosok seperti Cunha dan Benjamin Sesko, yang mengharuskannya menurunkan egonya dan menunjukkan bahwa dia siap bekerja keras demi kebaikan tim secara kolektif. Pengalamannya di Barcelona seharusnya membantu dalam hal itu.
Mungkin Carrick akan lebih beruntung ketimbang Amorim dan Ten Hag dalam hal menuntut rasa hormat dari Rashford, mengingat rekam jejaknya yang cemerlang di United sebagai pemain dan hubungan mereka di masa lalu. Selain dua musim mereka sebagai rekan setim, pelatih United ini juga bekerja sama erat dengan Rashford ketika dia menjadi bagian dari staf kepelatihan Solskjaer dan Mourinho, sehingga dia akan tahu bagaimana mengeluarkan performa terbaik darinya.
Namun, Rashford tidak bisa begitu saja kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika dia tidak siap untuk kembali membuktikan diri, United akan lebih baik mempertahankan opsi-opsi yang sudah ada. Para penggemar harus tetap bersabar dengan tim seraya berharap terjadi revolusi yang berarti, tetapi hal itu tidak akan pernah terwujud jika kekuatan pemain kembali dibiarkan merajalela.