Sudah resmi, Marcus Rashford kembali ke Manchester United. Berbicara usai timnya bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Paris Saint-Germain di Swedia pada Sabtu, Michael Carrick memastikan bahwa Rashford akan bergabung dengan skuad untuk fase berikutnya dari kampanye pramusim mereka di Republik Irlandia, bersama rekan setimnya di timnas Inggris Kobbie Mainoo serta Lisandro Martinez.

"Saya pernah bermain bersamanya. Saya bermain dalam pertandingan saat ia melakoni debutnya, jadi kami memiliki sejarah," ujar Carrick. "Kami memiliki skuad lengkap pekan ini di Dublin. Kami langsung terbang ke sana dan menghabiskan beberapa hari di mana seluruh grup berkumpul kembali. Marcus adalah bagian dari itu, begitu pula Kobbie dan Lisandro. Kami menantikan kehadiran mereka."

Rashford mungkin akan diberi beberapa menit bermain ketika United menghadapi rival Premier League, Leeds, di Croke Park pada Rabu, dan juga akan tersedia untuk laga pramusim terakhir klub melawan AC Milan di Polandia tiga hari kemudian, yang akan mempertemukan Ruben Amorim dengan mantan klubnya. Amorim dipecat oleh United pada Januari, dan hal itu sepantasnya terjadi, setelah hanya 14 bulan menukangi tim, setelah membuat para pemain maupun suporter merasa terasing dengan penataan taktiknya yang kaku serta keputusan-keputusan anehnya di dalam pertandingan.

Namun ia tidak sepenuhnya melakukan semuanya dengan keliru. Cara Amorim menangani Rashford sangatlah kuat, dan hal itu menjadi penentu arah bagi perubahan budaya yang kini turut dinikmati Carrick. Bos baru United itu kini harus sangat berhati-hati agar tidak merusak kerja bagus tersebut dengan memberi Rashford kesempatan lain yang tidak pantas ia dapatkan.