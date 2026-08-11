Pertahankan, pinjamkan, atau jual? Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, dan para pemain Chelsea yang masa depannya harus ditentukan Xabi Alonso
Dengan hanya tersisa tiga pekan pada bursa transfer, Chelsea masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Serangkaian pemain masuk membuat skuad yang sudah membengkak kini menggelembung menjadi 41 pemain senior, dan kini fokus mereka harus beralih ke urusan pemain keluar.
Ada beberapa figur pinggiran yang kepergiannya sudah pasti terjadi; Axel Disasi, Benoit Badiashile, dan Marc Guiu dipastikan hengkang setelah dicoret dari skuad Chelsea untuk tur pramusim ke Australia dan Asia Tenggara.
Namun, klub asal London barat itu masih perlu menyingkirkan beberapa pemain lainnya karena apa yang disebut 'bomb squad' berisi para bintang yang tidak diinginkan, sesuatu yang sangat diandalkan klub dalam beberapa tahun terakhir, bukan lagi pilihan setelah adanya perubahan aturan FIFA. Mereka juga harus menyadari terbatasnya jumlah pemain yang dapat dipinjamkan.
Ada ketidakpastian yang menyelimuti banyak nama besar yang tidak dianggap 'tak tersentuh', tetapi bagaimana seharusnya Chelsea menangani masa depan masing-masing dari mereka?
PERTAHANKAN: Enzo Fernandez
Enzo Fernandez menghadapi perjuangan untuk kembali merebut hati sebagian pendukung setelah rayuannya dengan Real Madrid maupun ulahnya bersama Argentina di Piala Dunia, tetapi ia tetap menjadi pemain kunci di Stamford Bridge dan bisa berkembang di bawah Alonso.
Saat ini belum ada tanda-tanda kepindahan yang ia idamkan ke Real Madrid akan terwujud, terlebih setelah raksasa Spanyol itu menjaga jarak pada awal musim panas, dan Chelsea seharusnya tidak mempertimbangkan untuk menjual gelandang yang dihargai £120 juta ($162 juta) itu kepada rival domestik, Manchester City.
PINJAMKAN: Liam Delap
Sudah dipastikan akan ada pergerakan di lini penyerang setelah kedatangan mengejutkan Danny Welbeck pada bursa transfer musim panas ini, dan saat ini terasa seakan-akan Liam Delap menjadi yang pertama terancam pergi setelah penampilannya yang jauh dari harapan sepanjang masa satu tahun bersama klub.
Peminjaman ke klub Premier League akan menguntungkan kedua belah pihak, dan jika ia bisa menemukan kembali ketajaman serta kepercayaan dirinya di tempat lain, ia bisa menjadi senjata jebolan akademi yang berguna ke depannya, terlebih jika Welbeck hanya bertahan selama satu musim. Jika tidak, ia tetap bisa dijual dengan keuntungan.
JUAL: Malo Gusto
Nama Malo Gusto telah menghiasi kolom-kolom rumor selama beberapa pekan terakhir seiring Chelsea menimbang untuk melepas pemain Prancis tersebut, yang tidak pernah benar-benar mencapai level yang diharapkan darinya sejak kedatangannya dari Lyon sebagai pemain muda berbakat pada 2023.
Diklaim bahwa mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca berminat untuk bereuni dengannya di Man City, tetapi banderol harga tinggi sebesar £75 juta ($101 juta) yang dipatok klub asal London barat itu tentu akan menjadi penghalang. Jika mereka ditawari uang sebesar itu, mereka sebaiknya langsung menyambarnya.
PERTAHANKAN: Nicolas Jackson
Menjadi salah satu kejutan menyenangkan selama pramusim sejauh ini, Nicolas Jackson tentu telah menarik perhatian Alonso lewat penampilan dinamisnya pada bagian tur klub di Asia, merepotkan lini pertahanan lawan dan menjalin kerja sama apik bersama rekan-rekan setimnya.
Namun, pemain internasional Senegal itu bisa saja dianggap tidak lagi dibutuhkan, terutama jika ada tawaran bernilai besar yang masuk. Joao Pedro dan Welbeck juga menjadi opsi di lini depan, dan Chelsea tidak akan tampil di kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun musim depan, tetapi Jackson membuktikan bahwa ia layak untuk dipertahankan.
PINJAMKAN: Mykhailo Mudryk
Bahkan Chelsea pun tampaknya terkejut dengan kabar sensasional bahwa larangan doping Mykhailo Mudryk telah diselesaikan sehingga ia kembali dapat bermain dengan efek langsung, membuatnya bergabung dengan skuad dalam tur pramusim mereka.
Meski kepulangannya jelas merupakan kabar gembira dan comeback ke tim utama akan terasa romantis, langkah paling logis tentu adalah meminjamkannya untuk membantunya mengembalikan ketajaman bermain serta kepercayaan diri yang sangat ia butuhkan sebelum sanksinya pada 2024.
JUAL: Pedro Neto
Tampaknya Chelsea sedang menimbang apakah menurut mereka Pedro Neto layak dipertahankan. Ia menjadi pemain lain yang muncul sebagai target City dan Maresca, dan Chelsea kabarnya telah memasang banderol harga sangat tinggi sebesar £70 juta ($95 juta) untuknya.
Kemungkinan besar pemain internasional Portugal itu akan berada di belakang Estevao dan pendatang baru Morgan Rogers dalam posisi sayap, dan ia juga kemungkinan tidak akan menjadi starter jika Alonso menerapkan formasi tiga bek dengan dua gelandang serang. Karena itu, klub tentu harus mempertimbangkan tawaran layak apa pun untuk pemain yang kesulitan tampil konsisten.
PERTAHANKAN: Romeo Lavia
Hal ini bisa bergantung pada keyakinan apakah Romeo Lavia mampu tetap bugar, tetapi jika (dan ini adalah 'jika' yang besar) pemain Belgia itu tetap sehat sepanjang 2026-27, maka dia akan menjadi aset nyata bagi skuad yang sedikit kekurangan kedalaman di lini tengah.
Sosok gelandang berkelas yang tahan tekanan ketika dia tersedia, Lavia akhirnya merampungkan 90 menit penuh pertamanya bersama Chelsea pada pramusim dalam apa yang tampak sebagai langkah maju yang signifikan secara fisik maupun psikologis. Alonso bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
PINJAMKAN: Josh Acheampong
Beberapa penampilan yang kurang meyakinkan pada masa pramusim menunjukkan bahwa Josh Acheampong perlu bermain secara reguler di level tertinggi untuk melanjutkan perkembangannya, dan kini setelah ia berusia 20 tahun, waktunya telah tiba baginya untuk pergi ke tempat lain demi mendapatkan menit bermain yang ia butuhkan.
Peminjaman langsung ke klub Premier League menjadi pilihan yang paling masuk akal bagi semua pihak, dengan Crystal Palace sebagai tim terbaru yang dikaitkan dengannya. Chelsea dilaporkan menolak beberapa pendekatan untuk Acheampong di awal musim panas, dengan menganggapnya sebagai pemain yang 'tak tersentuh' dalam jangka panjang.
JUAL: Tosin Adarabioyo
Tosin Adarabioyo dulu menjadi sosok paling senior di skuad, tetapi kedatangan Jordan Henderson dan Welbeck membuatnya bukan lagi figur yang paling senior, dan hal itu memunculkan pertanyaan serius mengenai apakah ia masih punya masa depan di Stamford Bridge.
Meski hanya ada sedikit bek tengah di skuad yang mampu membangun serangan dari belakang seperti dirinya berkat ketenangannya dalam menguasai bola, Tosin kesulitan dalam sejumlah situasi bertahan dan akan berada di urutan bawah dalam persaingan setelah kedatangan Maxence Lacroix.
PERTAHANKAN: Dario Essugo
Sangat disegani selama kariernya di Portugal, musim debut Dario Essugo di Stamford Bridge harus hilang percuma akibat cedera paha yang dideritanya pada awal kampanye 2025-26 yang memaksanya menjalani operasi, dan sebuah kemunduran tak terduga membuatnya baru bisa kembali pada Maret.
Pemain berusia 21 tahun itu kini kembali bugar dan layak mendapatkan kesempatan kedua, meski ada keraguan mengenai kebugarannya dalam jangka panjang. Ia tampak sebagai pelapis yang siap pakai untuk Moises Caicedo, dan itu adalah peran yang bisa cocok untuknya setelah sekian lama absen dari lapangan.
PINJAMKAN: Aaron Anselmino
Pemain lain yang juga sempat mengalami masalah kebugaran, Aaron Anselmino tidak beruntung dengan cedera hamstring sejak tiba di Chelsea, dan kutukan itu boleh jadi kembali menyerangnya setelah dia keluar sambil terpincang-pincang dalam air mata pada laga pramusim persahabatan.
Masa depan terdekat pemain berusia 21 tahun itu kini mungkin bergantung pada seberapa lama waktu pemulihannya, tetapi mengingat posisinya berada di urutan bawah dalam skema di Stamford Bridge, bek tengah asal Argentina itu tampaknya membutuhkan satu masa peminjaman lagi jauh dari Chelsea guna menambah menit bermain di tim utama dan kebugarannya.
PERTAHANKAN: Mamadou Sarr
Jika Tosin dijual, maka Mamadou Sarr-lah yang seharusnya diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu pelapis bagi Levi Colwill dan Lacroix. Pemain internasional Senegal itu nyaris tidak bermain setelah ditarik kembali dari masa peminjamannya di Strasbourg pada Januari, tetapi dari sekian banyak opsi bek tengah yang dimiliki Chelsea, dialah yang paling siap untuk menembus tim utama.
Hal itu akan membutuhkan sedikit kepercayaan dari Alonso, tetapi pemain berusia 20 tahun tersebut telah menunjukkan selama karier seniornya yang masih belia bahwa ia memiliki seluruh atribut untuk menjadi bek tengah modern yang mumpuni. Satu musim di mana ia digunakan sebagai opsi rotasi dan dalam kompetisi piala bisa sangat berguna baginya.
PINJAMKAN: Emmanuel Emegha
Sebagai salah satu pembelian Chelsea yang lebih tidak berguna dalam beberapa waktu terakhir (dan ada banyak sekali), para penggemar mereka bisa dimaklumi jika sama sekali tidak menyadari bahwa klub itu membeli Emmanuel Emegha dari klub saudaranya, Strasbourg.
Itu terjadi setelah pemain asal Belanda tersebut mencetak 14 gol pada 2024-25, tetapi ia kemudian menghabiskan sebagian besar musim lalu di luar lapangan karena cedera saat kepindahannya yang telah disepakati sebelumnya ke barat London sudah diumumkan. Ia masih membanggakan catatan mencetak gol yang lumayan, tetapi tidak mungkin Emegha menjadi opsi tim utama bagi Alonso pada 2026-27.