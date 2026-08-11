Pertahankan, pinjamkan, atau jual? Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, dan para pemain Chelsea yang masa depannya harus ditentukan Xabi Alonso

Dengan hanya tersisa tiga pekan pada bursa transfer, Chelsea masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Serangkaian pemain masuk membuat skuad yang sudah membengkak kini menggelembung menjadi 41 pemain senior, dan kini fokus mereka harus beralih ke urusan pemain keluar.

Ada beberapa figur pinggiran yang kepergiannya sudah pasti terjadi; Axel Disasi, Benoit Badiashile, dan Marc Guiu dipastikan hengkang setelah dicoret dari skuad Chelsea untuk tur pramusim ke Australia dan Asia Tenggara.

Namun, klub asal London barat itu masih perlu menyingkirkan beberapa pemain lainnya karena apa yang disebut 'bomb squad' berisi para bintang yang tidak diinginkan, sesuatu yang sangat diandalkan klub dalam beberapa tahun terakhir, bukan lagi pilihan setelah adanya perubahan aturan FIFA. Mereka juga harus menyadari terbatasnya jumlah pemain yang dapat dipinjamkan.

Ada ketidakpastian yang menyelimuti banyak nama besar yang tidak dianggap 'tak tersentuh', tetapi bagaimana seharusnya Chelsea menangani masa depan masing-masing dari mereka?