Bukan setiap hari muncul kesempatan untuk mendapatkan gelandang bertahan terbaik di dunia sekaligus salah satu pemain terhebat dari negara Anda, apalagi ketika syaratnya begitu menguntungkan seperti dalam kasus Rodri. Itu jelas sesuatu yang benar-benar disadari oleh dua tim di kedua sisi persaingan Clasico.

Meski mereka masih menyimpan harapan tipis bahwa ia akan menandatangani kontrak baru, laporan terbaru menyebut bahwa Man City bersedia menerima tawaran serendah £60 juta ($81 juta) untuk melepas peraih Ballon d'Or 2024 tersebut pada musim panas ini, terhalang oleh kenyataan bahwa salah satu aset berharga mereka telah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya saat ini.

Pemain berusia 30 tahun itu secara terbuka menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke Spanyol dalam beberapa bulan terakhir, dan Anda tak bisa benar-benar menyalahkannya jika ia merasa alasan untuk bertahan di Manchester semakin menipis. Kepergian besar Pep Guardiola telah mengakhiri sebuah era di Etihad, dan, seperti yang terjadi pada sosok seperti John Stones dan Bernardo Silva, ada kesan yang tak terhindarkan bahwa inilah waktu yang tepat bagi pemain Spanyol itu untuk hengkang.

Di usianya, Rodri akan merasa masih memiliki dua atau tiga tahun lagi di level tertinggi, jika ia mampu tetap bugar dan memanfaatkan kecerdasan bermainnya yang tak terbatas untuk tetap seberpengaruh mungkin di atas lapangan.