Mimpi terburuk Real Madrid! Penolakan transfer Rodri jadi pukulan telak bagi Jose Mourinho dkk. saat Barcelona menegaskan dominasi mereka
Dalam apa yang akan dikenang sebagai pembajakan transfer paling monumental sepanjang masa, sang maestro lini tengah Manchester City, Rodri, secara mengejutkan memilih pindah ke Barcelona ketimbang hijrah ke Real Madrid dan kembali ke kota kelahirannya.
Madrid sempat dianggap unggul dalam perburuan pemain tersebut, meyakini bahwa mereka akan mencapai kesepakatan setelah menghidupkan kembali ketertarikan lama mereka menyusul penampilan luar biasa pemain berusia 30 tahun itu bersama Spanyol di Piala Dunia.
Namun, setelah dua pekan hening, Barcelona menyergap, dan Rodri kini ditakdirkan menuju Camp Nou alih-alih Bernabeu dengan mahar yang kemungkinan besar bakal murah mengingat ia tengah memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad. Ini merupakan pukulan telak bagi Madrid dan ego mereka yang terkenal membumbung tinggi.
Peluang emas
Bukan setiap hari muncul kesempatan untuk mendapatkan gelandang bertahan terbaik di dunia sekaligus salah satu pemain terhebat dari negara Anda, apalagi ketika syaratnya begitu menguntungkan seperti dalam kasus Rodri. Itu jelas sesuatu yang benar-benar disadari oleh dua tim di kedua sisi persaingan Clasico.
Meski mereka masih menyimpan harapan tipis bahwa ia akan menandatangani kontrak baru, laporan terbaru menyebut bahwa Man City bersedia menerima tawaran serendah £60 juta ($81 juta) untuk melepas peraih Ballon d'Or 2024 tersebut pada musim panas ini, terhalang oleh kenyataan bahwa salah satu aset berharga mereka telah memasuki 12 bulan terakhir kontraknya saat ini.
Pemain berusia 30 tahun itu secara terbuka menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke Spanyol dalam beberapa bulan terakhir, dan Anda tak bisa benar-benar menyalahkannya jika ia merasa alasan untuk bertahan di Manchester semakin menipis. Kepergian besar Pep Guardiola telah mengakhiri sebuah era di Etihad, dan, seperti yang terjadi pada sosok seperti John Stones dan Bernardo Silva, ada kesan yang tak terhindarkan bahwa inilah waktu yang tepat bagi pemain Spanyol itu untuk hengkang.
Di usianya, Rodri akan merasa masih memiliki dua atau tiga tahun lagi di level tertinggi, jika ia mampu tetap bugar dan memanfaatkan kecerdasan bermainnya yang tak terbatas untuk tetap seberpengaruh mungkin di atas lapangan.
Barcelona ambil keuntungan
Sebelumnya diperkirakan bahwa Real Madrid berada di posisi terdepan untuk merampungkan transfer, setelah mereka menghidupkan kembali ketertarikan lama mereka terhadap sang gelandang menyusul penampilan berpengaruhnya dalam kampanye Piala Dunia Spanyol yang berjaya, yang membuatnya meraih Golden Ball sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut.
Namun, Barcelona ikut masuk dalam perbincangan awal pekan ini, dan mereka sudah selangkah lebih maju dari rival berat mereka, Madrid, yang sejauh ini belum mampu menyepakati nilai transfer dengan City maupun kesepakatan personal dengan pemain itu sendiri dalam negosiasi mereka. Sementara itu, Blaugrana telah melakukan pembicaraan dengan sang pemain dan kini menjalin kontak dengan City.
Ketertarikan Barca tampaknya didorong oleh ketersediaan Rodri yang tak terduga dan cedera lutut serius yang dialami rekan gelandangnya, Frenkie de Jong, yang kembali dari Piala Dunia dengan robekan ligamen kolateral medial dan diperkirakan absen sekitar empat bulan, sementara ia masih mungkin membutuhkan operasi.
Dengan cepat terungkap bahwa Rodri lebih memilih pindah ke Catalonia. Menurut The Athletic, proyek di Camp Nou menarik bagi bintang City itu karena kecocokan alaminya dengan gaya bermain Flick yang mengandalkan penguasaan bola, serta fakta bahwa beberapa rekan setimnya di tim nasional merupakan bagian dari skuad tersebut. Bagaimanapun, sulit untuk membantah bahwa ia berasal dari cetakan yang sama dengan gelandang bertahan ikonik Barcelona, Sergio Busquets.
Sikap itu segera dikonfirmasi oleh agen sang pemain. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Spanyol Cadena SER, agen Rodri, Pablo Barquero, mengatakan: "Demi menghormati Madrid, karena mereka telah bersikap kelas, Rodri memberi tahu mereka bahwa keputusannya adalah bergabung dengan Barca."
Klaim sensasional
Sudah bisa ditebak, media Spanyol yang terkenal bergairah langsung heboh sejak terungkapnya keinginan Rodri untuk bergabung dengan Barcelona ketimbang Madrid, dengan berbagai narasi yang saling bertentangan bermunculan hanya dalam hitungan jam.
Di antaranya, disebutkan bahwa Real Madrid sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan City, tetapi berupaya menurunkan nilai transfer di menit-menit terakhir, yang membuat seluruh kesepakatan menjadi mandek. Di tempat lain, dikatakan bahwa sang pemain lelah menunggu Madrid mengambil langkah sehingga akhirnya berubah pikiran, dan bahwa Real hanya bersedia membayar setinggi £34 juta ($46 juta).
Bahkan ada dugaan bahwa Rodri sebenarnya tidak pernah menginginkan bergabung dengan Madrid, melainkan memanfaatkan ketertarikan mereka untuk memancing tawaran dari Barcelona. Sebagian melaporkan bahwa ia mendapat proposal yang identik dari ibu kota Spanyol tersebut. Namun, mungkin yang paling sensasional dari semuanya adalah dugaan bahwa City dan Barca sebenarnya berkolusi untuk memancing Real agar mengajukan tawaran yang lebih tinggi.
Sementara itu, Mourinho kabarnya sangat berang atas penolakan dan kegagalan menuntaskan kesepakatan tersebut ketika timnya berada di posisi terdepan, yang berujung pada semburan amarah lewat telepon kepada kepala pemandu bakat Juni Calafat, yang dilaporkan telah mengatakan kepada sang pelatih bahwa ia harus puas dengan opsi lini tengah yang ada saat ini.
Pukulan telak(C)Getty Images
Namun, di mana pun letak kebenarannya, ini adalah pukulan telak bagi Real Madrid dalam persaingan mereka yang tak berkesudahan melawan rival dari Catalan tersebut, dan kini mereka harus menyaksikan pemain yang bisa dibilang gelandang terbaik di planet ini bergabung dengan musuh bebuyutan mereka dengan biaya yang kemungkinan besar tergolong murah, meski tawaran awal Barcelona sempat ditolak.
Rodri telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa ia sebenarnya bersedia bergabung dengan Madrid. "Apakah saya ingin bermain di Spanyol lagi, di LaLiga, di Madrid? Saya ingin kembali, ya, tentu saja," katanya kepada wartawan pada jeda internasional Maret. Berbicara secara spesifik tentang kepindahan ke Real, ia menambahkan: "Anda tidak bisa menolak salah satu klub terbaik di dunia." Namun, entah bagaimana, klub ibu kota itu gagal memanfaatkan peluangnya.
Dampak dari kegagalan tersebut dipastikan akan signifikan. Rodri sungguh bisa menjadi penentu antara Madrid memenangi LaLiga atau kembali finis di posisi kedua. Ia bisa membawa perubahan besar sebagai peningkatan signifikan dibanding Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga, tetapi kini ia justru akan menjadi rekrutan yang mengguncang bagi Barcelona, di mana ia akan berpadu secara mengancam dengan opsi-opsi kelas dunia seperti Pedri, De Jong, dan Gavi.
Sebagaimana ia tunjukkan di Piala Dunia dan sepanjang tahun-tahunnya bersama City, ia adalah maestro tingkat tinggi yang mampu mengorkestrasi kemenangan gelar dari posisi terdalam lini tengah. Kedatangan pemain berusia 30 tahun ini akan sangat membantu memastikan Blaugrana meraih mahkota liga ketiga secara beruntun, sekaligus meningkatkan harapan mereka untuk mengakhiri penantian 12 tahun mengangkat trofi Liga Champions.
Dalam pengertian yang kurang kasat mata, penolakan Rodri adalah pukulan yang merendahkan bagi klub yang jarang kalah di bursa transfer, dan dikalahkan oleh musuh bersejarah mereka dalam sebuah kesepakatan bernilai bagus akan terasa jauh lebih menyakitkan, terutama setelah ego besar Madrid terluka ketika mereka melepaskan gelar liga dalam kekalahan El Clasico yang tak berdaya pada Mei lalu.
Saat mereka berisiko semakin tertinggal dari rival sengit mereka, Real pasti akan sangat menyesali kegagalan menuntaskan transfer ini.