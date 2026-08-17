Pemenang & pecundang pramusim Premier League: Dari kedalaman skuad Liverpool yang mengkhawatirkan hingga sensasi baru lini depan Aston Villa, Brian Madjo
Musim baru Premier League sudah di depan mata, dengan Arsenal yang bakal membuka pertahanan gelar juara mereka pada Jumat malam, ketika menjamu tim promosi Coventry City di Emirates.
Arsenal secara luas dijagokan untuk mempertahankan mahkota juara mereka, terlebih karena begitu banyak rival tradisional mereka yang akan berada di bawah asuhan pelatih baru, termasuk runner-up musim lalu, Manchester City, yang telah mengganti pelatih legendaris Pep Guardiola dengan mantan bos Chelsea Enzo Maresca dan jelas masih memiliki banyak pekerjaan rumah berdasarkan kekalahan telak di Community Shield hari Minggu di tangan sang juara bertahan.
Tentu saja, pelatih asal Italia itu memang sejak awal berpeluang besar menggantikan mantan bosnya di Etihad, tetapi kami tidak mengira bahwa Xabi Alonso akan berlabuh di Stamford Bridge. Mantan gelandang Liverpool itu dianggap sebagai kandidat paling jelas untuk menggantikan Arne Slot yang tengah kesulitan di Anfield, tetapi Liverpool justru berpaling ke sesama pria Basque lainnya, Andoni Iraola, setelah Alonso lebih dulu menerima kesempatan untuk mengawasi lagi belanja besar-besaran musim panas di bagian barat London.
Namun, bagaimana kesiapan tim-tim papan atas Inggris menjelang kampanye 2026-27? Siapa yang masih merasakan dampak Piala Dunia musim panas ini? Dan siapa yang berada dalam posisi sempurna untuk langsung tampil trengginas? Dengan pembukaan besar tinggal beberapa hari lagi, GOAL memilih para pemenang dan pihak yang merugi dalam pramusim...
PEMENANG: Christos Tzolis
Tidak bisa dipungkiri: Christos Tzolis gagal total di Norwich City. Jadi, para pendukung Arsenal bisa dimaklumi jika menyambut kabar kedatangannya di Emirates tanpa antusiasme sebesar yang ditimbulkan oleh perburuan klub yang berujung nahas terhadap Vinicius Junior.
Namun, Tzolis sejak awal sudah menegaskan bahwa dirinya bukan lagi pemain yang kesulitan di Carrow Road dan, berdasarkan apa yang kita saksikan dari pemain berusia 24 tahun ini sejauh ini, hal itu tampaknya memang benar adanya.
Pemain internasional Yunani ini bisa dibilang menjadi bintang dalam kampanye pramusim Arsenal yang cenderung kurang meyakinkan, mencetak gol pada laga persahabatan pertamanya melawan Girona, memenangi penalti dalam bentrokan dengan Borussia Dortmund pekan lalu, dan menceploskan tendangan penalti penentu dalam kemenangan adu penalti atas Como, sebelum kemudian menyumbang dua assist dalam kemenangan telak di Community Shield atas Manchester City hari Minggu.
Jelas, penampilan menjanjikan Tzolis tidak akan sepenuhnya mengobati kekecewaan gagal mendapatkan Vinicius, tetapi setidaknya penampilan itu menunjukkan mengapa Arsenal dikabarkan bersedia melepas Gabriel Martinelli. Tzolis sangat mungkin membuktikan diri sebagai salah satu pemain yang memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kedua untuk bersinar di Premier League...
PECUNDANG: Pembangunan ulang Man City
"Ini baru permulaan," ujar Maresca dengan tepat setelah kekalahan 3-0 dari Arsenal pada Minggu, tetapi laga 'kompetitif' pertamanya sebagai manajer baru Man City tak bisa berjalan lebih buruk lagi.
Meski menurunkan susunan pemain inti yang tampak kuat di Cardiff, Maresca menyaksikan timnya dibongkar dengan begitu mudah dan mengkhawatirkan oleh anak-anak asuh Mikel Arteta, sehingga langsung memicu perbandingan yang tidak menguntungkan dengan pendahulunya, Pep Guardiola.
Tentu saja, ada faktor-faktor yang meringankan. Salah satunya, Erling Haaland melakoni penampilan pertamanya sejak Piala Dunia dan hanya bertahan kurang dari satu jam.
Namun, penampilan buruk Mateo Kovacic dan Elliot Anderson yang bernilai £116 juta membuktikan bahwa lini tengah City masih membutuhkan penguatan yang signifikan jika mereka ingin memiliki peluang merebut kembali gelar Premier League dari Arsenal, terutama dengan pemain terpenting mereka, Rodri, yang kini dalam perjalanan menuju Barcelona.
"Kami sudah tahu sebelum laga apa saja yang perlu kami lakukan," kata Maresca kepada wartawan dalam konferensi pers usai pertandingan. "Kami punya gagasan yang cukup jelas tentang apa yang perlu kami lakukan dan, tentu saja, kami akan melakukan sesuatu sebelum bursa transfer ditutup."
Namun, ia juga mengakui bahwa kemungkinan para pemain tambahan (Ayyoub Bouaddi dan Enzo Fernandez) akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, yang berarti City bisa kesulitan selama beberapa pekan pertama musim baru, setidaknya.
PEMENANG: Joao Pedro
Joao Pedro dalam perburuan Sepatu Emas musim ini?! Erling Haaland tentu punya pendapat sendiri soal itu, tetapi jangan singkirkan kemungkinan tersebut di tahap awal ini.
Musim panas tidak dimulai dengan baik sama sekali bagi Joao Pedro, yang menjadi pemain paling menonjol yang dicoret dari skuad Brasil untuk Piala Dunia. Namun, Pemain Terbaik Musim 2025-26 versi Chelsea itu menanggapi keputusan mengejutkan tersebut dengan sikap yang patut dikagumi.
"Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sayangnya, mimpi untuk membela negara saya di Piala Dunia belum bisa terwujud, tetapi saya tetap tenang dan fokus, seperti yang selalu saya usahakan," tulis Joao Pedro di Instagram.
"Kegembiraan dan kekecewaan adalah bagian dari sepak bola. Mulai sekarang, saya berharap keberuntungan bagi semua yang ada di sana dan saya akan menjadi salah satu suporter yang mendukung mereka untuk membawa pulang gelar keenam."
Nyatanya, Brasil sebenarnya sangat membutuhkan Joao Pedro di Amerika Serikat, tempat mereka menelan kekalahan memalukan di babak 16 besar dari Norwegia milik Haaland. Namun, kehilangan bagi Brasil sepertinya akan menjadi keuntungan besar bagi Chelsea, karena penyerang serbabisa itu benar-benar merasakan manfaat dari istirahat yang cukup.
Pemain berusia 24 tahun tersebut mencetak tujuh gol pada pramusim bagi tim asuhan Xabi Alonso dan, dengan demikian, terlihat lebih dari mampu untuk melampaui torehan terbaik kariernya musim lalu sebanyak 20 gol di seluruh kompetisi. Haaland benar-benar sudah diperingatkan!
PECUNDANG: Kedalaman skuad Liverpool
Liverpool nyaris tak melakukan aktivitas apa pun di bursa transfer setelah Arne Slot mengambil alih di Anfield, dan ia langsung memenangi Premier League pada musim pertamanya sebagai pelatih. Namun, saat ini, peluang Andoni Iraola mengulang capaian luar biasa itu terbilang tipis.
Jika Slot mengemban tugas berat menggantikan sosok ikonik Jurgen Klopp di kursi kepelatihan, setidaknya pelatih asal Jerman itu meninggalkan skuad yang sangat kuat untuknya. Sebaliknya, Iraola mewarisi tim yang baru saja menjalani kampanye terburuk secara historis dan sangat kekurangan pemain, terutama di lini pertahanan serta jantung lini tengah.
Tak mengherankan, minimnya kedalaman skuad Liverpool terekspos dengan telak selama pramusim, ketika tim asal Merseyside itu dua kali kalah setelah membuang keunggulan dua gol, baik saat melawan Leeds maupun Monaco. Yang menggembirakan, keruntuhan semacam itu tak terulang dalam laga uji coba terakhir mereka, yakni kemenangan pada hari Minggu atas Como, di mana Jeremy Jacquet menandai debut tidak resmi yang sangat mengesankan lewat sebuah gol, sementara rekrutan pinjaman Ronald Araujo juga tampil untuk kali pertama bersama klub sebagai pemain pengganti di babak kedua.
Namun, Iraola secara terbuka mengakui bahwa banyak pemainnya saat ini belum cukup bugar untuk mempertahankan intensitas pressing yang menjadi ciri khas filosofi sepak bolanya, sehingga menjadi keharusan bagi manajemen untuk mendatangkan lebih banyak pemain sebelum bursa transfer ditutup.
Dan Iraola membutuhkan pemain yang cocok dengan sistemnya karena perbedaan kualitas antara pemain inti Liverpool dan para pelapisnya saat ini sangat besar, sehingga sekadar mendatangkan Bradley Barcola untuk menggantikan Salah yang terlambat bukanlah jaminan untuk tiba-tiba mengubah Liverpool menjadi penantang gelar yang sesungguhnya.
PEMENANG: Ifeanyi Ndukwe
Bagi Liverpool, masa pramusim ini jelas bukan hanya diwarnai kabar buruk. Minimnya pilihan di lini pertahanan membuat Ifeanyi Ndukwe mendapatkan menit bermain lebih banyak dari yang diperkirakan siapa pun, dan bisa dibilang ia memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik untuk memberikan kesan mendalam.
Transfer pemain Austria itu ke Liverpool mungkin sudah dikonfirmasi pada Januari, tetapi ia baru tiba di Anfield pada awal musim panas, karena usianya masih 17 tahun ketika kesepakatan itu disepakati. Namun, Ndukwe akhirnya memainkan peran besar dalam persiapan pramusim Iraola akibat masalah cedera yang dialami Jacquet, Giovanni Leoni, dan Joe Gomez, yang memunculkan seruan agar ia dimasukkan ke dalam skuad senior untuk musim mendatang.
Sayangnya, remaja berpostur tinggi itu tidak memenuhi syarat untuk tampil di laga kompetitif pada 2026 karena tidak lolos untuk mendapatkan izin kerja di Inggris. Namun, sisi positifnya, penampilan apiknya di laga persahabatan membuat Liverpool kebanjiran tawaran dari tim-tim yang berharap dapat meminjam Ndukwe untuk paruh pertama musim, yang terasa seperti hasil yang cukup baik bagi semua pihak yang terlibat.
PECUNDANG: Newcastle
Tidak ada tim Premier League yang menjalani pramusim lebih bergejolak ketimbang Newcastle United, dengan Eddie Howe secara mengejutkan mundur dari jabatan manajer pada 31 Juli, dua hari setelah kekalahan 4-1 yang sangat mengkhawatirkan dari Bristol City dalam laga uji coba.
Meski ada laporan bahwa pria Inggris itu setuju untuk tetap memegang kendali hingga penggantinya ditemukan, fakta bahwa Newcastle harus mengganti pelatih kurang dari tiga pekan sebelum dimulainya musim 2026-27 saja sudah jauh dari ideal. Newcastle sudah cukup kesulitan mencari pemain yang benar-benar mau bergabung dengan klub!
Memperkuat skuad pun tidak menjadi lebih mudah sejak penunjukan Matthias Jaissle, dengan penerus Howe itu mengakui setelah kekalahan 3-1 dari Everton pekan lalu bahwa timnya tidak akan berada dalam kondisi "puncak" ketika menghadapi laga pembuka Premier League melawan Liverpool pada Minggu dan sangat membutuhkan tambahan pemain sebelum bursa transfer ditutup.
"Anda tidak bisa mengubah segalanya dengan sangat cepat. Ini tim yang benar-benar muda saat ini, jadi ada kekosongan di mana para pemain perlu tampil lebih baik," kata Jaissle, merujuk pada penjualan kapten Bruno Guimaraes dan penyerang bintang Anthony Gordon di musim panas ini.
"Kami mengisi posisi-posisi yang kami tinggalkan itu dengan pemain-pemain berpengalaman, tetapi itu juga bagian dari proses. Jika Anda mendatangkan pemain baru di akhir bursa transfer, mereka biasanya butuh waktu. Biasanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan Premier League. Semua itu kami pertimbangkan, tetapi kami semua tetap positif. Kami semua ingin melangkah ke arah yang benar."
Namun, sebagaimana ditegaskan oleh kekalahan dalam laga uji coba melawan Bayer Leverkusen di kandang sendiri pada Sabtu, Newcastle saat ini tampaknya hanya melangkah ke satu arah: menurun.
PEMENANG: JJ Gabriel
Pelatih Manchester United, Michael Carrick, tidak bisa memberikan debut Premier League kepada JJ Gabriel musim lalu karena sang penyerang baru berusia 14 tahun ketika kampanye 2025-26 dimulai. Namun, sangat mungkin pemain kelahiran Enfield ini akan tampil pada musim ini, setelah melakukan penampilan pertamanya bersama Manchester United dalam kemenangan uji coba atas Atletico Madrid pada 1 Agustus.
Remaja tersebut hanya mendapatkan 10 menit di penghujung laga di Stockholm dan sama sekali belum menunjukkan sesuatu yang istimewa. Carrick juga berulang kali meminta kesabaran dari para penggemar United yang tidak sabar ingin melihat salah satu produk akademi paling menjanjikan itu tampil dalam laga kompetitif secepat mungkin.
Namun, ia sebelumnya menggambarkan Gabriel sebagai “talenta besar” dan kini terasa hanya soal waktu sebelum pemain termuda yang pernah tampil untuk United dalam laga tidak resmi ini menjalani debut tim seniornya.
PECUNDANG: Michael Carrick
Meski jelas tidak ada yang salah dengan akademi United (Shea Lacey tampil sangat menjanjikan sepanjang pramusim), Carrick tentu tidak ingin bergantung pada para pemain muda untuk menambal lubang menganga di skuadnya, lubang yang dibongkar tanpa ampun justru oleh Ruben Amorim.
Ada laporan menjelang laga persahabatan hari Sabtu melawan AC Milan bahwa sejumlah tokoh di Old Trafford bertekad mengalahkan mantan manajer klub tersebut.
Namun, meski dua kali unggul atas tim baru Amorim, United takluk 4-2 di Polandia, sebuah kekalahan yang membuat jelas bahwa Carrick sama sekali tidak memiliki cukup kualitas untuk bersaing di Liga Champions musim ini.
Perlu diingat, meski mantan pemain internasional Inggris itu tanpa diragukan lagi melakukan pekerjaan yang baik dalam membereskan kekacauan yang ditinggalkan Amorim, ia praktis punya waktu sepekan untuk mempersiapkan setiap laga Premier League, mengingat United sudah tersingkir dari seluruh kompetisi piala saat ia mengambil alih pada 13 Januari.
Pertanyaan besarnya, menjelang kampanye 2026-27, adalah apakah anak asuh Carrick sanggup bermain setiap tiga hingga empat hari sekali. Untuk saat ini, jawabannya harus dikatakan tidak, dan Anda bisa merasakan bahwa ia sependapat.
"Kami mau lebih banyak [pemain], kami butuh lebih banyak, kami terus mencari cara untuk melakukannya," ujar Carrick kepada wartawan sebelum bencana melawan Milan itu. "Uang tetap uang, saya paham itu. Kami merasa harus terus berjuang untuk segala hal yang kami ikuti, sembari tetap realistis dengan seperti apa gambaran sejarah terkini selama periode waktu tertentu.
"Untuk sekarang, kami harus memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya, tapi pada dasarnya kami harus mendorong setiap batas yang bisa kami dorong agar bisa menang lagi. Itulah tantangannya."
Dan bagaimana United menghadapinya akan menentukan keberhasilan musim mereka, bahkan masa jabatan Carrick itu sendiri.
PEMENANG: Brian Madjo
Aston Villa telah berjuang mati-matian untuk mendaftarkan Brian Madjo agar bisa tampil di laga kompetitif musim ini, dan kini kita mengerti alasannya.
Pemain berusia 17 tahun itu awalnya dilarang membela klub Inggris tersebut di level mana pun karena FIFA menganggap kepindahannya dari Lille pada Januari sebagai transfer "seorang pemain di bawah umur berstatus internasional", mengingat penyerang kelahiran Enfield itu sudah tiga kali tampil di level senior bersama Luksemburg.
Namun, Villa menempuh jalur hingga ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) demi menurunkan Madjo ke lapangan, dan ia langsung membuktikan bahwa penantian itu sepadan dengan mencetak dua gol pada penampilan pertamanya bersama tim asuhan Unai Emery, saat menghadapi Walsall pada 21 Juli.
Dua gol lagi dalam laga persahabatan menyusul sebelum Madjo membuat seluruh Eropa tercengang dan menaruh perhatian lewat gol menawan dalam penampilan gemilang saat melawan Paris Saint-Germain pada laga Piala Super UEFA di Salzburg pekan lalu.
"Brian mengalami tahun yang berat," ujar kapten Villa John McGinn setelah timnya kalah 2-1. "Seorang pemain yang lahir di Inggris seharusnya boleh bermain di Inggris. Namun, dia punya potensi untuk menjadi penyerang yang luar biasa dan dia menunjukkannya malam ini."
Memang, jika tak ada lagi drama pendaftaran, Villa mungkin tidak perlu mendatangkan penyerang lain untuk musim mendatang, karena Madjo sudah tampak cukup kuat secara fisik dan mental untuk menghadapi kerasnya sepak bola Premier League.
PECUNDANG: Eli Junior Kroupi
Andai bukan karena cedera aneh dalam latihan pramusim, ada kemungkinan besar Eli Junior Kroupi saat ini sudah bersiap untuk menjalani debut kompetitifnya bersama salah satu tim papan atas Premier League.
Penyerang asal Prancis itu mengakhiri musim lalu dengan gemilang, mencetak lima gol dalam lima laga Premier League terakhir Bournemouth saat Cherries lolos ke Eropa untuk kali pertama dalam sejarah klub. Kalau-kalau ada yang perlu diingatkan, gol indah Kroupi ke gawang Manchester City pada 19 Mei itulah yang secara efektif menentukan perebutan gelar berpihak kepada Arsenal.
Namun, di tengah spekulasi yang terus berhembus tentang masa depannya, termasuk kabar bahwa Iraola yang disebutkan tadi mungkin akan berupaya menyatukan kembali dirinya dengan pemain berusia 20 tahun itu di Anfield, Kroupi mengalami cedera kaki selama lawatan pramusim Bournemouth ke Austria yang membutuhkan tindakan operasi.
Alhasil, tidak akan ada transfer musim panas yang menggiurkan bagi Kroupi, yang diperkirakan absen setidaknya hingga akhir Oktober.