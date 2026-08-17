Pemenang & pecundang pramusim Premier League: Dari kedalaman skuad Liverpool yang mengkhawatirkan hingga sensasi baru lini depan Aston Villa, Brian Madjo

Musim baru Premier League sudah di depan mata, dengan Arsenal yang bakal membuka pertahanan gelar juara mereka pada Jumat malam, ketika menjamu tim promosi Coventry City di Emirates.

Arsenal secara luas dijagokan untuk mempertahankan mahkota juara mereka, terlebih karena begitu banyak rival tradisional mereka yang akan berada di bawah asuhan pelatih baru, termasuk runner-up musim lalu, Manchester City, yang telah mengganti pelatih legendaris Pep Guardiola dengan mantan bos Chelsea Enzo Maresca dan jelas masih memiliki banyak pekerjaan rumah berdasarkan kekalahan telak di Community Shield hari Minggu di tangan sang juara bertahan.

Tentu saja, pelatih asal Italia itu memang sejak awal berpeluang besar menggantikan mantan bosnya di Etihad, tetapi kami tidak mengira bahwa Xabi Alonso akan berlabuh di Stamford Bridge. Mantan gelandang Liverpool itu dianggap sebagai kandidat paling jelas untuk menggantikan Arne Slot yang tengah kesulitan di Anfield, tetapi Liverpool justru berpaling ke sesama pria Basque lainnya, Andoni Iraola, setelah Alonso lebih dulu menerima kesempatan untuk mengawasi lagi belanja besar-besaran musim panas di bagian barat London.

Namun, bagaimana kesiapan tim-tim papan atas Inggris menjelang kampanye 2026-27? Siapa yang masih merasakan dampak Piala Dunia musim panas ini? Dan siapa yang berada dalam posisi sempurna untuk langsung tampil trengginas? Dengan pembukaan besar tinggal beberapa hari lagi, GOAL memilih para pemenang dan pihak yang merugi dalam pramusim...