Lima tahun lalu, Casey Stoney mengundurkan diri dari kursi kepala pelatih Manchester United, sebuah pengumuman yang menuai kekecewaan dan frustrasi luar biasa dari para penggemar. Stoney sangat dicintai oleh para pendukung Manchester United setelah membawa mereka promosi ke Women's Super League dan dengan cepat membuat mereka kompetitif di papan atas klasemen. Namun, kekhawatiran seputar investasi dan anggaran akhirnya membuatnya mundur. Lima tahun berselang, tampaknya tak banyak yang berubah.

Pada hari Senin, kepergian Marc Skinner dari Manchester United diumumkan. Skinner tidak pernah sepopuler pendahulunya, karena berbagai alasan, tetapi ia membantu tim mencapai sejumlah pencapaian baru setelah mengambil alih tongkat estafet dari Stoney, dengan perjuangan meraih gelar WSL pada musim 2022-23, trofi besar pertama di Piala FA 2024 dan perempat final Liga Champions pada musim lalu di antara sorotan utamanya. Yang paling mengesankan adalah ia melakukan itu semua kendati menghadapi pertarungan yang sama seputar investasi dan anggaran, yang tampaknya menjadi alasan di balik keputusannya untuk mundur sebagai bos Manchester United hanya sebulan sebelum musim baru WSL dimulai.

Bagi sebagian penggemar, kabar hari Senin itu disambut baik. Taktik dan pemilihan pemain Skinner telah menjadi sasaran kemarahan para pendukung selama lima tahun terakhir, dengan minimnya kesempatan yang diberikan kepada sejumlah pemain, termasuk para bintang muda, juga menjadi sumber frustrasi. Namun, Skinner tidak pernah menjadi akar masalah United dan perkembangan peristiwa ini justru semakin menegaskan hal tersebut.