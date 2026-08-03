Marc Skinner bukan masalahnya! Kepergian tiba-tiba pelatih kepala Man Utd sebelum musim baru WSL mengungkap persoalan sebenarnya di tubuh Setan Merah
Lima tahun lalu, Casey Stoney mengundurkan diri dari kursi kepala pelatih Manchester United, sebuah pengumuman yang menuai kekecewaan dan frustrasi luar biasa dari para penggemar. Stoney sangat dicintai oleh para pendukung Manchester United setelah membawa mereka promosi ke Women's Super League dan dengan cepat membuat mereka kompetitif di papan atas klasemen. Namun, kekhawatiran seputar investasi dan anggaran akhirnya membuatnya mundur. Lima tahun berselang, tampaknya tak banyak yang berubah.
Pada hari Senin, kepergian Marc Skinner dari Manchester United diumumkan. Skinner tidak pernah sepopuler pendahulunya, karena berbagai alasan, tetapi ia membantu tim mencapai sejumlah pencapaian baru setelah mengambil alih tongkat estafet dari Stoney, dengan perjuangan meraih gelar WSL pada musim 2022-23, trofi besar pertama di Piala FA 2024 dan perempat final Liga Champions pada musim lalu di antara sorotan utamanya. Yang paling mengesankan adalah ia melakukan itu semua kendati menghadapi pertarungan yang sama seputar investasi dan anggaran, yang tampaknya menjadi alasan di balik keputusannya untuk mundur sebagai bos Manchester United hanya sebulan sebelum musim baru WSL dimulai.
Bagi sebagian penggemar, kabar hari Senin itu disambut baik. Taktik dan pemilihan pemain Skinner telah menjadi sasaran kemarahan para pendukung selama lima tahun terakhir, dengan minimnya kesempatan yang diberikan kepada sejumlah pemain, termasuk para bintang muda, juga menjadi sumber frustrasi. Namun, Skinner tidak pernah menjadi akar masalah United dan perkembangan peristiwa ini justru semakin menegaskan hal tersebut.
Bursa transfer yang mengecewakan
Keputusan Skinner untuk meninggalkan klub datang di tengah bursa transfer yang sejauh ini terlihat pucat dibandingkan mayoritas tim WSL. United finis sembilan poin di belakang tiga besar Manchester City, Arsenal, dan Chelsea musim lalu, dan jelas membutuhkan musim panas yang kuat untuk memangkas jarak sekaligus menahan gempuran dari tim-tim seperti Tottenham, Brighton, dan London City Lionesses yang royal berbelanja di belakang mereka. Namun, United hanya melakukan dua perekrutan, sekaligus menjual salah satu pemain terbaik mereka ke Chelsea. Tak ada tim di liga yang lebih pasif dari mereka.
Jelas bahwa visi klub untuk tim putri telah bergeser ke fokus pada pemain muda, yang mereka yakini akan mendatangkan kesuksesan jangka panjang. Tiga talenta akademi telah menandatangani kontrak profesional pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir, sementara itu tim Under-21 telah diintegrasikan ke Carrington bersama tim utama.
Memberikan kesempatan kepada talenta muda hasil binaan sendiri selalu akan disambut baik oleh para suporter, terutama suporter United yang telah menyaksikan pemain seperti Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo naik ke tim utama dalam beberapa tahun terakhir, mengikuti jejak legenda Class of 92 serta pemain seperti Sir Bobby Charlton dan George Best. Namun, jelas bahwa dibutuhkan lebih banyak lagi jika United ingin bersaing di WSL.
Belanja yang kian meningkat di seluruh WSL
Sebagian dari itu disebabkan oleh jurang yang ada antara akademi dan tim utama di WSL. Tidak ada liga wanita papan atas yang memberi lebih sedikit kesempatan kepada talenta muda jebolan sendiri musim lalu, dengan beberapa pelatih menyoroti lompatan signifikan antara sepak bola level muda dan senior di Inggris sebagai alasan besar di baliknya.
Dan itu terjadi di tengah pengeluaran besar dan rekrutmen yang kuat di seluruh liga. Arsenal menjalani bursa transfer yang luar biasa, dengan mendatangkan pemain seperti Georgia Stanway dan Ona Batlle untuk menegaskan diri sebagai calon terdepan perebut gelar musim ini; Man City, sang juara bertahan, telah menambah kekuatan secara halus namun cerdik dalam upaya mereka mempertahankan kesuksesan tahun lalu; dan Chelsea kini juga mulai unjuk gigi, dengan kedatangan Melvine Malard dari Man Utd dengan biaya besar.
Itu belum termasuk tim-tim yang finis di bawah Man Utd musim lalu. Tottenham terus berbenah dan melakukan banyak kerja bagus di awal bursa transfer, Brighton menambah pemain dengan baik seiring upaya mereka membangun kesuksesan dari perjalanan tahun lalu ke final Piala FA, dan kemudian ada London City Lionesses. Didukung oleh miliarder Michele Kang, klub tersebut telah merekrut Alexia Putellas, Mary Earps, Mapi Leon, Kadidiatou Diani, dan masih banyak lagi, sehingga hanya sedikit yang akan terkejut jika mereka melancarkan upaya serius untuk finis di tiga besar.
Tidak ada jalan lain: Man Utd perlu mengeluarkan dana dan berinvestasi agar bisa kompetitif di WSL. Menekankan pengembangan talenta muda memang bagus, tetapi hal itu kecil kemungkinannya menghasilkan hasil instan mengingat pesatnya pertumbuhan liga dalam beberapa tahun terakhir. Pengeluaran untuk pemain senior juga akan diperlukan jika Man Utd ingin mencapai sesuatu selagi para bintang masa depan itu berkembang.
Pencapaian Skinner yang melampaui ekspektasi
Investasi yang terbatas, jika dibandingkan dengan para rival terbesar mereka, adalah hal yang membuat masa kepemimpinan Skinner di United begitu mengesankan. Ya, ada titik-titik rendah dan momen ketika manajemennya wajar dipertanyakan, entah menyangkut taktik, pemilihan pemain, atau hal lainnya. Namun, fakta bahwa ia membawa tim ini ke empat final piala, gelar mayor pertama, dan perempat final Liga Champions, semuanya di tengah pengeluaran United yang jauh tertinggal dari tim-tim di sekitarnya, layak mendapatkan pujian.
Musim lalu, Skinner berkali-kali meminta perekrutan yang lebih banyak agar timnya bisa bersaing secara efektif di empat kompetisi sekaligus. Minimnya aktivitas transfer pada musim panas terbukti merugikan ketika pekan-pekan dengan dua pertandingan datang, terutama sebelum jeda musim dingin, dan bahkan bursa transfer Januari yang aktif pun tak mampu memperbaiki kerusakan itu, dengan baik Lea Schuller maupun Ellen Wangerheim yang tak benar-benar mampu langsung tampil menonjol setelah masing-masing datang dari Bayern Munich dan Hammarby.
Sekali lagi, manajemen Skinner bisa dipertanyakan di sini. Apakah ia menyusun timnya untuk mendapatkan yang terbaik dari Schuller? Mengapa Wangerheim kerap dimainkan di posisi yang lebih melebar setelah bersinar sebagai penyerang tengah di Swedia? Namun, persoalan-persoalan ini juga harus dibenahi di tengah musim karena perekrutan belum tuntas sebelum musim dimulai.
Pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada para penguasa
Semua itu, sekali lagi, memunculkan pertanyaan terhadap para petinggi klub. Sejak membeli sebagian saham klub, Sir Jim Ratcliffe kerap menjadi sorotan karena alasan yang salah, beberapa di antaranya berkaitan dengan tim putri.
Mengakui bahwa fokus tertuju pada tim putra dan bahwa rencana untuk tim putri masih belum dipastikan, ketika ia sudah enam bulan berada di klub, bukanlah sesuatu yang enak dipandang. Sementara itu, pertemuan pertamanya dengan kapten klub saat itu, Katie Zelem, membuatnya bertanya kepada pemain internasional Inggris tersebut apa yang ia kerjakan di klub, menurut the Telegraph. Ratcliffe juga tidak hadir saat Man Utd meraih kemenangan di final Piala FA atas Tottenham pada 2024, dan ia pun tidak hadir ketika Man Utd kembali ke Wembley 12 bulan kemudian untuk mencoba mempertahankan gelar tersebut.
Mungkin tak satu pun dari hal ini akan dipersoalkan seandainya bukan karena kurangnya investasi menyeluruh pada tim putri. Pada musim 2024-25, Arsenal mengeluarkan hampir dua kali lipat dari yang dikeluarkan United untuk gaji, sementara Man City dan Chelsea memiliki anggaran yang jauh lebih besar. Sulit untuk bersaing dalam situasi seperti itu.
Manajer baru, masalah yang sama?
Ada beberapa perbedaan dengan situasi saat Stoney pergi lima tahun lalu. Seperti yang the Athletic dokumentasikan, fasilitas menjadi masalah nyata pada saat itu, yang diperparah oleh pandemi Covid-19. Ini merupakan hal yang kembali muncul selama masa jabatan Skinner, terutama pada musim panas 2024, tetapi tidak lagi setelahnya. Namun, anggaran yang terbatas itu, terutama jika dibandingkan dengan para rival, tetap menjadi masalah nyata yang harus dihadapi oleh siapa pun yang menggantikan Skinner, sebagaimana dia, dan Stoney sebelumnya, hadapi.
Jadi, meskipun fokus pada pemain muda dan pengembangan pemain terdengar menjanjikan, terutama jika United merekrut seorang pelatih dengan kekuatan di bidang-bidang tersebut - seperti yang dipahami BBC Sport tengah mereka cari - hal itu saja tidak dapat membuat sebuah tim kompetitif di WSL saat ini. Kompetisi ini kini secara luas dianggap sebagai liga terbaik di Eropa, bahkan mungkin di dunia; liga yang hampir setiap pemain top ingin berlaga di dalamnya.
Untuk berkembang di dalamnya, investasi menjadi keharusan. Ketiadaan investasi membuat Stoney memutuskan pergi dan kini Skinner mengikuti langkah tersebut, menyoroti masalah nyata di balik ketidakmampuan Man Utd untuk secara konsisten bersaing di puncak WSL sejauh ini.