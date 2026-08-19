Manchester United pecat Michael Carrick sebelum Natal, Newcastle TERDEGRADASI, dan deretan prediksi berani GOAL untuk Premier League musim 2026/27

Pep Guardiola telah pergi, dan Premier League tidak akan pernah sama lagi. Setelah 10 tahun, enam gelar liga, satu Liga Champions, tiga Piala FA dan lima Piala Liga, Manchester City mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih legendaris asal Catalonia itu, menutup era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rasanya akan aneh tidak lagi melihat Guardiola dengan penuh semangat mengatur para pemainnya dari pinggir lapangan atau berbincang hangat dengan pemain lawan seusai pertandingan, dan kepribadian eksentriknya akan dirindukan dalam sesi konferensi pers. Namun berbeda dengan mantan bos Manchester United Sir Alex Ferguson, satu-satunya manajer yang mampu menyaingi rekor Guardiola di sepak bola Inggris, ia tidak mengakhiri kariernya di puncak.

Arsenal mengalahkan City dalam perebutan mahkota Premier League 2025-26, kesuksesan pertama mereka dalam 22 tahun, dengan Mikel Arteta akhirnya mengungguli mantan mentornya pada percobaan keempat. Kini tugas jatuh ke tangan penerus Guardiola, Enzo Maresca, untuk menciptakan formula kemenangan baru di City, yang akan sangat berhasrat merebut kembali trofi tersebut setelah dua musim gagal (menurut standar mereka).

Maresca adalah satu dari sembilan manajer baru di divisi ini musim ini, bersama Andoni Iraola di Liverpool dan Xabi Alonso di Chelsea, yang keduanya juga akan menyimpan ambisi untuk menggulingkan Arsenal. Sementara itu, Frank Lampard, Sergej Jakirovic dan Gary O'Neil, masing-masing berupaya mencegah Coventry, Hull dan Ipswich langsung kembali ke Championship.

Rekor transfer Inggris telah dipecahkan dua kali menjelang laga pembuka saat bursa transfer musim panas yang kembali sibuk membuat para pendukung terpaku pada ponsel mereka demi kabar terbaru, dan posisi akhir klasemen bisa saja ditentukan oleh seberapa baik para pemain baru beradaptasi dan tampil. Satu hal yang pasti: akan ada banyak kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang buruk. Simak Prediksi Berani GOAL untuk kampanye 2026-27 di bawah ini, dimulai dari skenario mimpi buruk bagi sebuah klub London tertentu dan pemain bintang baru mereka...