Khvicha Kvaratskhelia tak akan menangi Ballon d'Or 2026, tetapi sang sayap magis PSG adalah pemain terbaik di dunia
Paris Saint-Germain kembali meraih trofi pada Rabu malam, menaklukkan Aston Villa dengan skor 2-1 di Stadion Salzburg di Austria untuk mempertahankan Piala Super UEFA. Skuad Villa besutan Unai Emery yang pincang tampil sangat baik, dengan Brain Madjo yang berusia 17 tahun membuat lini belakang PSG kerepotan, tetapi pada akhirnya mereka ditumbangkan oleh satu orang: Khvicha Kvaratskhelia yang tak terbendung.
Ia memecah kebuntuan pada menit ke-20 dengan gol menakjubkan yang datang tiba-tiba. Desire Doue mengirim umpan kepada mantan bintang Napoli itu di sisi jauh kotak penalti, lalu ia melakukan dua sentuhan cepat untuk mengecoh Matty Cash sebelum melepaskan tendangan keras kaki kanan yang mematikan, yang telah bersarang melewati kiper Villa Marco Bizot sebelum ia sempat mengibaskan lengannya.
Hanya sedikit pemain yang mampu tampil begitu brilian, tetapi Kvaratskhelia bisa memberikan pukulan telak semacam itu kapan saja. Ia adalah penyelesai akhir yang mematikan dengan kedua kaki dan menggiring bola dengan kecepatan penuh ke arah para bek sembari tetap menguasai bola sepenuhnya, dengan keanggunan yang memanjakan mata.
Villa benar-benar tak sanggup meladeninya. Kvaratskhelia menjadi ancaman konstan saat menguasai bola dan pengganggu saat tanpa bola, ditarik keluar pada menit ke-88 dengan catatan tiga aksi melewati lawan yang sukses, tiga tembakan, lima kemenangan duel, dan sembilan sentuhan di area penalti.
Ia tidak akan memenangi Ballon d'Or 2026, tetapi itu sebenarnya tidak penting. Jika kita hanya menilai dari apa yang terlihat, tak ada pemain lain di dunia sepak bola yang beroperasi pada level yang sama.
Pesepak bola yang "menggoda"
Khvicha Kvaratskhelia telah melakukan hal ini selama hampir empat tahun. Ia sama sekali tak dikenal ketika Napoli merekrutnya hanya dengan €12 juta dari Dinamo Batumi pada musim panas 2022, tetapi dengan cepat muncul sebagai salah satu pembelian termurah abad ini, mengantar klub Italia itu meraih Scudetto pertama mereka dalam 33 tahun dengan 25 kontribusi gol dalam 34 penampilan hingga meraih penghargaan Pemain Terbaik (MVP) Serie A.
Ia juga menyabet penghargaan Pemain Muda Terbaik Champions League setelah Napoli melaju ke babak perempat final, dan tetap menjadi sumber kreativitas utama mereka pada musim berikutnya meski ada gejolak di balik layar dan beberapa kali pergantian pelatih. Dengan penuh kasih dijuluki 'Kvaradona' oleh para pendukung setia Napoli, sebuah penghormatan kepada ikon klub yang dicintai, Diego Maradona, ia menjadi daya tarik box office berkat gaya bermainnya yang eksplosif, kaus kaki rendah, dan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan.
Mantan pelatih Napoli, Luciano Spalletti, pernah menggambarkan Kvaratskhelia sebagai pesepakbola yang "lezat", sebuah kata sifat yang sempurna. Melihatnya meliuk menyusuri sisi lapangan memberikan sensasi dopamin yang sama seperti menggigit potongan steik ribeye yang dibumbui sempurna dengan saus lada, dan selalu membuat Anda menginginkan lebih.
Kepingan puzzle terakhir bagi Luis Enrique
Kvaratskhelia terus tampil apik di Napoli setelah Antonio Conte tiba sebagai pelatih pada Juli 2024, tetapi kepindahannya ke tantangan yang lebih besar sudah tak terhindarkan. PSG merampungkan transfer senilai €70 juta (£60 juta/$81 juta) untuk mendapatkan jasanya pada Januari berikutnya, dan ia menjelma menjadi keping terakhir yang melengkapi teka-teki proyek Luis Enrique.
Kala itu, klub asal Paris tersebut memang masih menjadi tim yang mendominasi Ligue 1, tetapi kehilangan percikan di Eropa pada paruh pertama musim. Kvaratskhelia memberikan percikan itu, melengkapi lini serang bertabur bintang bersama Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Bradley Barcola.
Kecocokan instan mereka membawa PSG ke level berikutnya, dengan kuartet itu memimpin pressing tinggi agresif ala Luis Enrique dan terus bergerak berputar untuk menarik bek tengah lawan keluar dari posisinya. Dembele menerima pujian terbanyak saat PSG melaju hingga meraih keberhasilan pertama mereka di kompetisi Eropa, yang cukup masuk akal mengingat catatan luar biasa miliknya yang pada akhirnya layak diganjar Ballon d'Or, tetapi secara keseluruhan Kvaratskhelia sama berpengaruhnya.
Kemampuannya melewati beberapa pemain baik dari sisi dalam maupun luar membuka ruang untuk dieksploitasi PSG, dan ia memiliki pengambilan keputusan sempurna yang sepadan. Kvaratskhelia adalah pemain tim yang mengedepankan kesabaran dan kontrol, dengan cermat memilih kapan harus menekan pelatuk dan membuka permainan. Menemukan keseimbangan ideal antara sentuhan individu dan kedisiplinan taktik, ia adalah prajurit impian bagi Luis Enrique, yang tidak mampu menuntut standar tinggi yang sama dari Kylian Mbappe yang lebih egois saat memimpin lini serang PSG.
Pencetak sejarah Liga Champions
Musim lalu, PSG menjadi tim kedua yang pernah mempertahankan Piala Champions sejak berganti nama menjadi Liga Champions pada 1992, dan Kvaratskhelia bersinar melampaui Dembele, serta setiap pemain lain di benua Eropa, dengan cara yang meyakinkan dan memukau. Ia mencatatkan 17 kontribusi gol dalam 16 penampilan, dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol atau assist dalam tujuh laga fase gugur secara beruntun dalam satu kampanye.
Assist-nya di final melawan Arsenal sangat penting; PSG tertinggal 1-0 dan kesulitan menemukan ritme hingga Kvaratskhelia menerima bola dengan posisi punggung menghadap gawang tepat setelah menit ke-60. Ia dikepung para bek Arsenal, tetapi berhasil melepaskan diri untuk melakukan umpan satu-dua dengan Dembele sebelum dengan cerdik memanfaatkan tubuhnya untuk mengecoh Cristian Mosquera. Pemain Ekuador itu kemudian dengan canggung menjulurkan kaki dan menjatuhkan Kvaratskhelia, sehingga memberikan penalti yang memungkinkan Dembele menyamakan kedudukan dan mengantar PSG kembali menuju gelar juara.
Namun, penampilan Kvaratskhelia yang paling berkesan datang pada leg pertama semifinal melawan Bayern Munich. PSG menang tipis dalam laga klasik sembilan gol di Parc des Princes, yang bisa dibilang merupakan pertandingan paling menghibur dan berkualitas tinggi dalam sejarah Liga Champions, dengan Kvaratskhelia dan Dembele sama-sama mencetak dua gol dalam kemenangan 5-4 itu.
Gol pertama Kvaratskhelia tercipta setelah lari khasnya dan pergerakan memotong ke dalam dari sisi kiri, saat ia melewati Josip Stanisic untuk melepaskan tendangan melengkung ke pojok jauh gawang. Ia lalu mencetak gol kelima yang krusial bagi PSG dengan ayunan kaki kanan yang lagi-lagi dieksekusi dengan luar biasa, kali ini menggunakan bagian dalam kakinya untuk menjaga umpan tarik dari Achraf Hakimi tetap rendah dan akurat. Stanisic tampak seperti pria paling lega di stadion ketika Kvaratskhelia ditarik keluar pada menit-menit akhir, dan para pendukung setia PSG memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri kepada anak emas mereka, sebuah penghormatan yang sepenuhnya layak diterima.
'Tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi'
Peraih empat gelar Liga Champions, Clarence Seedorf, mengulas pertandingan tersebut sebagai pandit untuk Amazon Prime Video, dan benar-benar terpukau oleh Kvaratskhelia. "Kvaratskhelia adalah pemain terbaik di dunia dan dia hanya akan semakin baik," kata legenda AC Milan dan Belanda itu. "Saya tidak tahu apakah dia akan bertahan di sisi kiri karena dia selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Dia mengangkat performa tim di momen-momen tertentu, jadi saya suka kecerdasannya. Dia menjadi pemain tambahan di lini tengah dan juga bergerak untuk membuat perbedaan di lini depan. Dia luar biasa."
Seedorf dengan jeli menangkap apa yang membuat Kvaratskhelia begitu istimewa, di luar ketajamannya di depan gawang. Dia memiliki kepribadian untuk mengendalikan jalannya pertandingan dari berbagai posisi dan selalu berupaya menembus wilayah lawan. Nyaris mustahil mengawal pemain berusia 25 tahun itu karena dia begitu licin dan sulit ditebak.
Klaim "terbaik di dunia" itu sama sekali tidak berlebihan. Faktanya, UEFA Technical Observer Group, yang beranggotakan sosok-sosok sepak bola yang disegani seperti Claude Makelele, Ole Gunnar Solskjaer, Sir Gareth Southgate, dan Rafa Benitez, memilih Kvaratskhelia sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim 2025-26, yang merupakan bukti paling kuat yang tersedia.
Benzema memenangi penghargaan itu sebelum meraih Ballon d'Or pada 2022, dan Dembele melakukan hal yang sama tahun lalu. Rodri menempati puncak daftar Liga Champions pada 2023, dan memenangi Golden Ball setahun kemudian mengungguli Vinicius Junior, yang mendapat penghiburan berupa penobatan sebagai No.1 oleh UEFA setelah memimpin perjalanan Madrid meraih Piala Eropa ke-15.
Favorit para pencinta sepak bola sejati
Sayangnya, Kvaratskhelia masih belum dianggap sebagai kandidat terdepan dalam perebutan Ballon d'Or tahun ini. Pemain internasional Georgia tersebut kemungkinan akan terhambat oleh tahun domestik yang kurang memuaskan, di mana ia hanya mendapatkan 20 penampilan sebagai starter di Ligue 1 karena Luis Enrique rutin memberi istirahat kepada para pemain kuncinya demi memprioritaskan kesuksesan yang lebih besar di Liga Champions.
Kvaratskhelia hanya mencatatkan total gabungan yang sederhana berupa 12 gol dan assist di kompetisi domestik bersama PSG, membantu mereka meraih gelar Ligue 1 kelima secara beruntun, yang tidak akan cukup untuk menempatkannya di atas para pesaing utama Ballon d'Or, bahkan setelah aksi-aksi super manusiawinya di Liga Champions dimasukkan ke dalam perhitungan. Mungkin bisa saja demikian, seandainya ia juga berkesempatan memamerkan kemampuannya di panggung Piala Dunia bersama Georgia, tetapi sayang, mereka bahkan tidak lolos ke babak play-off kualifikasi zona Eropa.
Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, dan Harry Kane semuanya produktif di Amerika Utara, sementara Rodri dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen karena mengkapteni Spanyol meraih trofi, dan Lamine Yamal juga memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Mereka semua juga menikmati tahun individu yang gemilang di level klub, terutama Kane, yang mengumpulkan angka fantastis sebanyak 73 gol untuk Bayern dan Inggris.
Sifat yang cacat dari proses pemungutan suara Ballon d'Or, yang memberi statistik bobot lebih penting daripada bakat, berarti Kvaratskhelia mungkin bahkan tidak akan naik podium. Itu adalah sebuah kesalahan besar, tetapi para pengamat sejati tahu kebenarannya: Kvaratskhelia berada di kelasnya sendiri. Jika ia terus mendorong PSG meraih lebih banyak gelar, fakta itu bisa saja dikukuhkan secara resmi pada upacara Ballon d'Or 2027.