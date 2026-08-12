Orbitkan JJ Gabriel! Lima bintang akademi Man Utd yang bisa naik kelas untuk mengisi kekosongan rekrutmen bagi Michael Carrick musim ini

Manchester United masih belum cukup kuat untuk bersaing memperebutkan trofi-trofi besar. Itulah kenyataan pahit bagi para pendukung setelah bursa transfer musim panas yang berjalan lambat, yang hanya menghadirkan Youri Tielemans dan Andrey Santos sebagai rekrutan andalan, dengan biaya gabungan sebesar £85 juta (£115 juta).

Michael Carrick sama sekali tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk memperbaiki posisi ketiga United di Premier League musim lalu, apalagi dengan bertambahnya jumlah pertandingan yang dibawa oleh sepak bola Champions League. Namun, harapan mungkin masih ada jika ia berani mengandalkan para pemain muda klub.

United juga telah merampungkan transfer menarik untuk duo berusia 18 tahun, Tynan Thompson dan Cristian Orozco, yang mungkin luput dari perhatian. Thompson, yang dilaporkan bernilai £8 juta setelah tiga kali masuk skuad senior Tottenham pada 2025-26, memberi Carrick opsi tambahan di sayap kiri, sementara Orozco dapat membantu menjadi pelapis di posisi gelandang bertahan.

Sejumlah bintang baru akademi juga bermunculan selama pramusim, dan Carrick sebaiknya melirik mereka untuk mengisi celah rekrutmen yang tersisa. Di bawah ini, GOAL mengulas lima nama yang bisa memberikan dampak terbesar saat United berupaya menghindari awal buruk lainnya di era INEOS...



