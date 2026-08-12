Orbitkan JJ Gabriel! Lima bintang akademi Man Utd yang bisa naik kelas untuk mengisi kekosongan rekrutmen bagi Michael Carrick musim ini
Manchester United masih belum cukup kuat untuk bersaing memperebutkan trofi-trofi besar. Itulah kenyataan pahit bagi para pendukung setelah bursa transfer musim panas yang berjalan lambat, yang hanya menghadirkan Youri Tielemans dan Andrey Santos sebagai rekrutan andalan, dengan biaya gabungan sebesar £85 juta (£115 juta).
Michael Carrick sama sekali tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk memperbaiki posisi ketiga United di Premier League musim lalu, apalagi dengan bertambahnya jumlah pertandingan yang dibawa oleh sepak bola Champions League. Namun, harapan mungkin masih ada jika ia berani mengandalkan para pemain muda klub.
United juga telah merampungkan transfer menarik untuk duo berusia 18 tahun, Tynan Thompson dan Cristian Orozco, yang mungkin luput dari perhatian. Thompson, yang dilaporkan bernilai £8 juta setelah tiga kali masuk skuad senior Tottenham pada 2025-26, memberi Carrick opsi tambahan di sayap kiri, sementara Orozco dapat membantu menjadi pelapis di posisi gelandang bertahan.
Sejumlah bintang baru akademi juga bermunculan selama pramusim, dan Carrick sebaiknya melirik mereka untuk mengisi celah rekrutmen yang tersisa. Di bawah ini, GOAL mengulas lima nama yang bisa memberikan dampak terbesar saat United berupaya menghindari awal buruk lainnya di era INEOS...
JJ Gabriel
JJ Gabriel baru akan berusia 16 tahun pada Oktober, tetapi ia sudah menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak diperbincangkan di sepak bola Inggris. Sorotan terhadapnya melambung tinggi musim lalu, ketika ia mencetak 29 gol dalam 32 penampilan bersama United, membantu tim mencapai final FA Youth Cup sekaligus U18 Premier League Cup.
Sensasi remaja ini juga meraih penghargaan Pemain Terbaik U18 Premier League, dan yang terpenting, menarik perhatian Carrick. Bos United itu memberikan Gabriel debut seniornya pada menit ke-82 dalam kemenangan uji coba 2-1 atas Atletico Madrid pada 1 Agustus, dan ia tampil sangat meyakinkan.
Dengan sejumlah sentuhan apik, penguasaan bola yang mantap, dan ledakan kecepatan singkat, Gabriel menyuguhkan sekilas bakatnya yang menggoda kepada para suporter United yang datang ke Stockholm. Sebagai penyerang yang sulit ditebak dan mampu menggunakan kedua kaki, dengan kapasitas menjadi sangat mematikan saat masuk ke tengah dari sisi kiri, ia dikenal kerap membuat para bek kebingungan.
Gabriel juga bisa beroperasi sebagai penyerang lubang (nomor 10), dan fleksibilitasnya bisa sangat berguna bagi Carrick mengingat masa depan Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee masih belum jelas, sementara Benjamin Sesko belum pulih dari cedera tulang kering. Masih harus dilihat bagaimana pemain Inggris bertubuh kecil ini akan menghadapi tuntutan fisik sepak bola Premier League, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kualitas teknik untuk naik ke level tersebut.
Jim Thwaites
Jim Thwaites juga menjalani debut tim utamanya melawan Atletico, dan ia menyelesaikan 86 persen umpannya dalam penampilan singkat selama sembilan menit yang tampil apik. Pemain berusia 18 tahun itu melanjutkannya dengan penampilan kuat lainnya saat tim U21 menghancurkan Ipswich 5-1 pada hari Jumat, mencatatkan namanya di papan skor dan mengatur tempo permainan dari posisinya sebagai No.6.
Sebagian fan membandingkan Thwaites dengan legenda klub Paul Scholes karena visinya yang luar biasa dan jangkauan umpannya, yang diimbangi dengan kerja kerasnya tanpa bola. Ia bermain dengan kematangan yang tidak mencerminkan usianya dan tampil menonjol di bawah tekanan, menjadi pelindung ideal bagi lini belakang United.
Gelandang bertahan merupakan posisi bermasalah bagi United, terlebih dengan absennya Manuel Ugarte hingga awal tahun baru karena masih memulihkan diri dari cedera ACL, dan Carrick bisa saja mengandalkan Thwaites untuk memperkuat lini tersebut. Ia adalah gelandang yang tahan tekanan dan mampu memecah garis pertahanan lawan, yang juga bisa diandalkan untuk umpan-umpan berbahaya serta tendangan dari bola mati.
Kecerdasan bermain Thwaites yang sudah matang menjadi modal berharga untuk tahun penuh terobosannya. Ia memiliki gaya yang sama seperti Carrick, sehingga tidak mengejutkan jika pelatih United itu sudah memiliki rencana besar untuknya.
Shea Lacey
Lacey membuat tiga penampilan bersama tim utama United musim lalu, yang paling menonjol saat masuk dari bangku cadangan dalam kekalahan Piala FA dari Brighton, ketika dia mendorong tim ke depan setiap ada kesempatan dan mengesankan dengan keterampilannya di ruang sempit. Namun sayangnya, dia justru meninggalkan lapangan dalam linangan air mata setelah menerima kartu kuning kedua.
Pukulan semacam itu bisa saja menggagalkan langkah para pemain muda menjanjikan, tetapi hal itu justru memperkuat tekad Lacey. Setelah bergelut dengan cedera selama menjalani skorsing, Lacey kembali pada laga Premier League terakhir United musim itu, juga melawan Brighton, dan menjadi salah satu penampil paling menonjol dalam tur musim panas United.
Lacey mencetak gol brilian dalam kemenangan telak 5-0 atas Rosenborg, menyapu bola ke pojok jauh gawang setelah menerima umpan terobosan dari Joshua Zirkzee. Gerak kakinya yang cepat juga menghasilkan penalti bagi United dalam kemenangan mereka atas Atletico, yang dieksekusi oleh Bryan Mbeumo, dan dia tampak nyaman bermain di belakang pemain Kamerun itu sebagai gelandang serang.
Mbeumo dan Amad Diallo akan berada di atas Lacey dalam urutan pilihan saat musim dimulai, tetapi Carrick akan membutuhkan sebanyak mungkin pelapis di area sayap maupun tengah untuk menghadapi jadwal yang lebih menuntut. Kontrol bola yang sangat baik dan sentuhan kreatif Lacey menjadikannya aset yang sangat berguna, sementara ketangguhan mentalnya juga sepatutnya membantunya mendapatkan peran yang lebih reguler.
Jacob Devaney
Jacob Devaney kembali ke skuad United setelah menjalani masa peminjaman yang gemilang di St Mirren pada paruh kedua musim lalu. Pemain berusia 19 tahun itu memainkan peran penting dalam upaya sukses klub tersebut untuk bertahan di Scottish Premiership, dan sejak saat itu ia memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pramusim yang diberikan Carrick kepadanya.
Ia tampil meyakinkan saat United kalah 1-0 dari Wrexham, dan juga ikut mencetak gol ke gawang Rosenborg, dengan bermain sebagai bek tengah di kedua laga tersebut. Devaney sejatinya adalah seorang gelandang tengah, tetapi atletisme dan agresivitasnya yang terkendali memungkinkannya turun ke belakang saat dibutuhkan.
Carrick memberikan pujian khusus kepada pemain internasional U21 Republik Irlandia itu setelah laga melawan Wrexham, dengan mengatakan kepada wartawan: "JD bermain sebagai bek tengah, itu bukan posisi alaminya, ia memang pernah bermain di sana sedikit, tetapi tidak sering, dan menurut saya ia melakukannya dengan sangat baik. Menyenangkan melihatnya mengambil langkah berikutnya seperti itu. Anda bisa melihat hari ini kepercayaan dirinya dalam permainan, meskipun ia bermain di posisi yang sedikit berbeda. Ia vokal, ia memimpin, dan saya sangat menyukai banyak hal yang ia lakukan di sana."
Memang, Devaney adalah seorang pemimpin alami yang telah memiliki pengalaman menjadi kapten bersama tim U21. Selain Bruno Fernandes dan Harry Maguire, United tidak memiliki banyak pemain yang mau mengambil tanggung jawab untuk menyeret tim ke depan.
Devaney telah mengindikasikan bahwa ia bisa saja mencari kepindahan lain jika United tidak dapat memberinya menit bermain di tim senior musim ini, tetapi Carrick sebaiknya memastikan ia tetap bertahan.
Dan Armer
Devaney mungkin belum terbiasa bermain di jantung lini belakang, tetapi Dan Armer jelas sudah terbiasa. Bintang asal Skotlandia ini adalah bek cerdas yang piawai mengolah bola, seperti yang dilihat para pendukung dalam penampilannya sebagai pemain pengganti melawan Wrexham, Rosenborg, dan Atletico.
Pemandangan Armer membawa bola keluar dari lini pertahanan langsung mengingatkan pada Harry Maguire, dan ia telah memberikan kesan besar kepada bintang veteran United dan Inggris tersebut. "Saya kira Dan tampil brilian," ujar Maguire melalui kanal media resmi United pekan ini. "Usianya delapan belas tahun, bermain di laga-laga sulit dan membela klub ini untuk pertama kalinya. Ia luar biasa di posisi bek tengah dan, semoga saja, ia bisa terus berkembang dan tetap menikmati kerja sama dengan kami."
Armer sangat mungkin memiliki jalan paling terbuka menuju tempat inti di bawah asuhan Carrick. Dengan Matthijs de Ligt yang masih absen akibat cedera punggung kronis dan Lisandro Martinez yang memulihkan diri dari cedera setelah aksinya bersama Argentina di Piala Dunia, United hanya memiliki Maguire, Leny Yoro, dan Ayden Heaven yang berusia 19 tahun untuk mengisi posisi bek tengah.
Maka masuk akal jika Armer diikutsertakan. Dengan tinggi menjulang 1,93 m, dan menunjukkan kepekaan taktik layaknya pemain yang jauh lebih senior, ia semestinya tidak akan kesulitan beradaptasi dengan level kompetitif tim senior. Sama seperti semua pemain lain dalam daftar ini, ia juga penuh ambisi. Carrick tidak akan rugi apa pun dengan memberi mereka semua sebuah panggung.