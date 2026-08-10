Wajar Ferran Torres merasa tidak dihargai oleh Barcelona - tapi transfer ke PSG akan memunculkan masalah serupa bagi pahlawan Piala Dunia Spanyol tersebut

"Saya punya kontrak di Barcelona, tetapi dalam sepakbola kita tidak pernah tahu," ujar Ferran Torres kepada NBC pekan lalu ketika ditanya soal kemungkinannya meninggalkan Camp Nou sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup pada 1 September. "Saya hanya menunggu untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi saya belum tahu."

Pemain berusia 26 tahun itu berbicara saat menjalani tur promosi di New York, sehari sebelum tampil melakukan lemparan seremonial bisbol di Yankee Stadium, dan sejak itu mengunjungi fasilitas latihan Baltimore Ravens untuk memberikan kata-kata inspiratif kepada tim NFL tersebut. Ini menjadi beberapa bulan yang tak terlupakan bagi Torres, yang menjadi pahlawan kejutan bagi Spanyol dalam kemenangan mereka pada final Piala Dunia 2026 atas Argentina.

Spanyol meraih gelar dunia kedua mereka berkat gol dramatis Torres di masa perpanjangan waktu, yang ia gambarkan sebagai "momen terbaik dalam hidup saya" dalam wawancara berikutnya bersama CNN. Ini mungkin momen paling dekat yang pernah dicapai Torres dengan status superstar, dan tampaknya ia siap memanfaatkannya.

Menurut ESPN, Torres telah memberi tahu para petinggi Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain, setelah sebelumnya menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Barca terbuka untuk melepasnya, mengingat kontrak Torres kini memasuki tahun terakhir, dan tawaran pembuka dari PSG diperkirakan akan segera datang.

Namun, masih sangat bisa diperdebatkan apakah kepindahan ke Parc des Princes benar-benar merupakan "keputusan yang tepat" bagi Torres. Selalu ada kesan bahwa ia belum merasa sepenuhnya dihargai di Camp Nou, tetapi kenyataan pahit kehidupan di PSG kemungkinan tidak akan berbeda bagi seorang pemain yang masih belum masuk dalam kategori kelas dunia.