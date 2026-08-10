Wajar Ferran Torres merasa tidak dihargai oleh Barcelona - tapi transfer ke PSG akan memunculkan masalah serupa bagi pahlawan Piala Dunia Spanyol tersebut
"Saya punya kontrak di Barcelona, tetapi dalam sepakbola kita tidak pernah tahu," ujar Ferran Torres kepada NBC pekan lalu ketika ditanya soal kemungkinannya meninggalkan Camp Nou sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup pada 1 September. "Saya hanya menunggu untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi saya belum tahu."
Pemain berusia 26 tahun itu berbicara saat menjalani tur promosi di New York, sehari sebelum tampil melakukan lemparan seremonial bisbol di Yankee Stadium, dan sejak itu mengunjungi fasilitas latihan Baltimore Ravens untuk memberikan kata-kata inspiratif kepada tim NFL tersebut. Ini menjadi beberapa bulan yang tak terlupakan bagi Torres, yang menjadi pahlawan kejutan bagi Spanyol dalam kemenangan mereka pada final Piala Dunia 2026 atas Argentina.
Spanyol meraih gelar dunia kedua mereka berkat gol dramatis Torres di masa perpanjangan waktu, yang ia gambarkan sebagai "momen terbaik dalam hidup saya" dalam wawancara berikutnya bersama CNN. Ini mungkin momen paling dekat yang pernah dicapai Torres dengan status superstar, dan tampaknya ia siap memanfaatkannya.
Menurut ESPN, Torres telah memberi tahu para petinggi Barcelona bahwa ia ingin bergabung dengan Paris Saint-Germain, setelah sebelumnya menyepakati persyaratan pribadi dengan raksasa Ligue 1 tersebut. Barca terbuka untuk melepasnya, mengingat kontrak Torres kini memasuki tahun terakhir, dan tawaran pembuka dari PSG diperkirakan akan segera datang.
Namun, masih sangat bisa diperdebatkan apakah kepindahan ke Parc des Princes benar-benar merupakan "keputusan yang tepat" bagi Torres. Selalu ada kesan bahwa ia belum merasa sepenuhnya dihargai di Camp Nou, tetapi kenyataan pahit kehidupan di PSG kemungkinan tidak akan berbeda bagi seorang pemain yang masih belum masuk dalam kategori kelas dunia.
Kurangnya 'keyakinan' dari para bos Barca
Torres telah menantang Barcelona ketika menanggapi kabar keterkaitannya dengan PSG, baru-baru ini mengatakan kepada Sportico: "Setiap kali tim-tim ini menginginkanmu, itu adalah hal yang baik. Dalam sepakbola kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tetapi hal baiknya adalah, karena saya memiliki kontrak, saya bisa menunggu dan memutuskan sendiri. Apa yang harus dilakukan Barcelona untuk mempertahankan saya? Mereka harus menunjukkan kepada saya bahwa mereka menginginkan saya, datang untuk bernegosiasi, dan pada akhirnya semuanya tentang berbicara."
Menurut The Athletic, komentar publik yang terang-terangan itu "mengundang keheranan" di Camp Nou, dan dalam laporan terpisah, mereka mengklaim bahwa direktur olahraga Barcelona, Deco, "enggan" memberikan Torres perpanjangan kontrak karena sebuah klausul khusus dalam kesepakatan yang membuatnya pindah dari Manchester City dengan total 65 juta euro (56 juta pounds/75 juta dolar) pada Januari 2022.
Blaugrana akan berkewajiban membayar City sebesar 7 juta hingga 8 juta euro lagi jika mereka benar-benar mengikat Torres dengan kesepakatan baru, tetapi jika mereka menjualnya ke PSG dengan biaya yang besar, akan tersedia lebih banyak dana untuk target-target prioritas, yakni Julian Alvarez.
Kubu Torres dikabarkan memandang upaya Barcelona mengejar penyerang Atletico Madrid itu sebagai bukti kurangnya "keyakinan" terhadap pemain Spanyol tersebut, yang bisa dimaklumi. Hansi Flick juga tidak terlalu menenangkan, dengan pelatih Barcelona itu mengatakan tentang situasi tersebut: "Saya sepenuhnya percaya kepada Deco dan kami tahu kami harus melakukan sesuatu [terkait mendatangkan penyerang baru]. Tetapi itu juga bergantung pada Ferran, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi."
Kekhawatiran konsistensi yang beralasan
Barcelona berupaya mencari pengganti Robert Lewandowski setelah kepindahannya secara gratis ke klub MLS, Chicago Fire, tetapi Torres punya alasan untuk percaya bahwa ia bisa mengemban tugas itu sendiri. Pemain internasional Spanyol tersebut mencetak 21 gol dalam 49 penampilan di seluruh ajang musim lalu, dua gol lebih banyak dari Lewandowski, dan hanya kalah dari torehan Lamine Yamal yang mengoleksi 24 gol di skuad Barca.
Torres juga menyarangkan 19 gol pada kampanye 2024-25, tetapi ia tidak disejajarkan dengan pemain seperti Yamal, Raphinha, Pedri, dan Lewandowski sebagai salah satu sosok kunci di balik keberhasilan Barca meraih gelar Liga secara beruntun. Ada alasan kuat untuk itu.
Flick berhasil membawa Torres ke level yang lebih tinggi sejak menangani tim sebagai pelatih kepala pada 2024, tetapi ia masih menjadi penyerang yang tidak konsisten. Faktanya, antara Januari dan April, yang selalu menjadi fase penting dalam setiap kampanye, ia mengalami paceklik gol selama 14 pertandingan yang membuat ketajamannya menuai sorotan tajam.
Barca sudah memperkuat lini depan mereka dengan mendatangkan duo serbaguna Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, sehingga Torres bisa saja dengan mudah menjadi pemain pelapis jika mereka juga merampungkan transfer Alvarez. Cukup adil untuk menyebut bahwa ia juga bisa bermain di sayap, tetapi jalannya menuju tempat utama tentu saja terhalang oleh Yamal dan Raphinha.
Lini serang PSG kian bertabur bintang
Diario Sport mengabarkan bahwa Barca ingin mengembalikan seluruh nilai investasi mereka atas Torres yang mencapai €65 juta, dan jika PSG memenuhi tuntutan tersebut, itu akan menjadi transaksi yang sangat menguntungkan. Inilah saat yang tepat untuk menjual sang pahlawan Piala Dunia Spanyol itu, sebelum nilainya anjlok seiring dirinya mendekati status bebas transfer, dan kini Flick sudah memiliki cukup pelapis di lini depan, sekalipun kesepakatan Alvarez tidak terwujud.
Sementara itu, Torres mungkin merasa bersemangat dengan prospek memulai babak baru bersama PSG asuhan Luis Enrique yang menyapu semua gelar, tim yang telah memenangi Liga Champions dua tahun beruntun dan mengalahkan Barcelona di kandang lawan di Catalonia dalam perjalanan mereka mengangkat trofi pada Mei. Namun, ia terlalu naif jika mengira peran utama menantinya di Parc des Princes.
Luis Enrique mengincar Torres karena ia cocok dengan preferensinya terhadap penyerang lincah yang mampu bergerak dengan mulus antara sayap dan posisi false nine. PSG menjual satu-satunya penyerang tengah murni mereka ketika Goncalo Ramos bergabung dengan AC Milan pada akhir Juni; Luis Enrique terus-menerus merotasi pemain Portugal itu dengan Ousmane Dembele, dan hampir selalu memilih Dembele di sisi tengah dalam laga-laga yang lebih penting.
Fleksibilitas Torres semestinya membuatnya lebih sering menjadi starter dibanding Ramos, terutama jika Bradley Barcola menuntaskan rencana kepindahannya ke Liverpool, tetapi Khvicha Kvaratskhelia, Dembele, dan Desire Doue akan tetap menjadi trio depan paling efektif PSG (dan menjadi iri seluruh klub lain di Eropa). Ligue 1 juga kalah dari La Liga dalam hal kualitas maupun intensitas, yang berarti Torres akan terutama dinilai dari penampilannya di Liga Champions bersama PSG, dan itu bukan pertanda baik mengingat ia baru mencetak 12 gol di kompetisi tersebut sepanjang empat tahunnya bersama Barca.
Keterbatasan teknis sudah jelas
Memang bisa diperdebatkan bahwa Torres akan punya peluang lebih besar untuk menambahkan gelar Liga Champions ke dalam koleksi trofinya yang sudah melimpah bersama PSG, meski Barca semestinya bisa melangkah lebih jauh pada musim 2026-27 dengan datangnya rekan senegaranya di timnas Spanyol, peraih Ballon d'Or Rodri. Namun pada tataran individu, kepindahan itu kemungkinan tidak akan menambah nilai bagi warisan yang ditinggalkan Torres.
Klub-klub seperti Atletico Madrid, Tottenham, Aston Villa, Napoli, dan Juventus juga dikabarkan menaruh minat pada Torres musim panas ini, dan semuanya bisa memberinya panggung untuk membuktikan diri sebagai penyerang elite yang mandiri. Sebaliknya, di Paris ia justru akan kembali menjadi pemain yang bergantung pada sistem.
Keterbatasan teknis Torres tampak jelas setiap kali ia terpaksa turun ke bawah atau menahan bola menghadapi lawan yang lebih fisikal. Ia lihai mencari ruang di belakang pertahanan lawan, tetapi kesulitan menciptakan peluang sendiri. Itulah sebabnya ia kerap keluar-masuk susunan pemain Barca, dan mengapa hanya satu dari delapan penampilannya bersama Spanyol di Piala Dunia yang ia jalani sebagai starter. Cetak biru taktik Luis Enrique tidak akan menuntutnya untuk membenahi kelemahan-kelemahan itu, sehingga tidak akan ada evolusi berarti dalam permainannya jika ia benar-benar berlabuh di PSG.
Pendukung Barca tampaknya tidak pernah sepenuhnya menerima Torres, meski etos kerjanya sangat baik, dan ia mungkin telah membuat mereka benar-benar berbalik arah dengan begitu terang-terangan menjalin kedekatan dengan PSG. Ia berada dalam posisi yang kuat setelah penampilan gemilangnya di Amerika Utara, dan hal itu tampaknya membuatnya besar kepala. Rumput tetangga tidak akan lebih hijau di Prancis, dan ia pun tidak akan tiba-tiba menjadi idola suporter. Torres hanya akan terus menjadi sosok yang selama ini ia perankan: pemain serba bisa yang berguna.