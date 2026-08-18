Erling Haaland, Alexander Isak & 10 kandidat utama peraih Sepatu Emas Premier League

Mesin gol Manchester City ini telah meraih penghargaan tersebut dalam tiga dari empat musim terakhir, dan koleksi 27 golnya pada kampanye 2025-26 lebih banyak lima gol dibanding penantang terdekatnya, Igor Thiago dari Brentford. Sudah pasti, Haaland menjadi favorit para bandar taruhan untuk mempertahankan trofi emas tersebut, tetapi banyak hal bisa bergantung pada bagaimana City beradaptasi dengan kehidupan di bawah kepala pelatih baru Enzo Maresca, setelah melepas kepergian Pep Guardiola yang begitu dicintai usai satu dekade penuh kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peraih empat kali Sepatu Emas, Mohamed Salah, juga telah meninggalkan Premier League, tetapi Liverpool akan berharap Alexander Isak kini bisa tampil sebagai sumber gol utama mereka setelah musim debut yang dilanda cedera di Anfield. Akan ada banyak pula penyerang lain yang haus gol dan berbakat yang membidik untuk menggeser Haaland dari singgasananya, baik dari kumpulan pemain Premier League yang sudah ada maupun para pemain baru pada bursa transfer musim panas.

Pertanyaannya: siapa yang layak dianggap sebagai kandidat terdepan untuk merebut penghargaan ini? Di bawah ini, GOAL merangking 10 kandidat teratas untuk Sepatu Emas musim ini...



