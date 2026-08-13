Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic, dan 10 rekrutan terbaik dalam karier Jose Mourinho yang bergelimang trofi sejauh ini
Jose Mourinho menjalani musim panas yang sangat sibuk. Real Madrid tengah menjalani proses pembangunan ulang setelah membawa pria berusia 63 tahun itu kembali untuk periode keduanya di bangku pelatih, menyusul kegagalan meraih satu pun trofi mayor sepanjang dua musim terakhir.
Real Madrid memberikan dukungan penuh kepada Mourinho, dengan mengeluarkan total €200 juta (£171 juta/$231 juta) untuk Yan Diomande, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries, sementara Bernardo Silva dan Ibrahima Konate juga bergabung dengan status bebas transfer. Menambah skuad yang sudah dihuni bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, Madrid tampak siap menantang Barcelona demi supremasi domestik dan kembali melangkah jauh di Liga Champions.
Mourinho, yang menjadi subjek film dokumenter Netflix teranyar yang spektakuler, membawa Real meraih kejayaan La Liga pada 2010-11 dengan rekor perolehan 100 poin, dan juga mengoleksi dua gelar Liga Champions, masing-masing bersama Porto dan Inter. Dengan demikian, ia tentu sangat percaya diri untuk menghadirkan lebih banyak kesuksesan di Bernabeu dan memeras nilai maksimal dari para pemain baru.
Sejarah membuktikan bahwa mantan pelatih Chelsea dan Manchester United ini memiliki mata jeli untuk melihat bakat, sekaligus pemain murah berkualitas. Berikut, GOAL mengulas 10 rekrutan terbaik sepanjang karier gemilang Mourinho hingga saat ini...
10. Zlatan Ibrahimovic (PSG ke Manchester United, gratis)
Ibrahimovic kembali bersua dengan mantan bosnya di Inter, Mourinho, ketika bergabung dengan United sebagai pemain gratis pada 2016, setelah menjalani musim paling produktif dalam kariernya. Pemain asal Swedia itu menceploskan 50 gol dalam 51 penampilan pada musim terakhirnya bersama Paris Saint-Germain, meski sejumlah kritikus menilai United terlambat memboyong pemain berusia 34 tahun itu di penghujung kariernya.
Dengan gaya penuh percaya diri yang menjadi cirinya, Ibrahimovic membungkam mereka dengan mencetak 28 gol untuk United pada kampanye 2026-17, termasuk dua gol dalam kemenangan mereka di final Piala Liga atas Southampton, serta memainkan peran kunci dalam perjalanan mereka meraih mahkota Liga Europa. Sebuah cedera serius menggagalkan kampanye kedua sang penyerang veteran di Old Trafford sebelum ia bergabung dengan LA Galaxy di MLS, tetapi ia pergi sebagai pahlawan kultus setelah menularkan mentalitas juara yang membara kepada skuad.
9. Cesc Fabregas (Barcelona ke Chelsea, £27 juta)
Keputusan Chelsea merekrut Cesc Fabregas pada 2014 dianggap sebagai sebuah pertaruhan pada saat itu, setelah tiga tahun kariernya yang kurang memuaskan bersama Barcelona. Namun, Mourinho berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik dari mantan gelandang Arsenal tersebut, yang mencatatkan 18 assist yang mengagumkan pada tahun pertamanya saat Chelsea melaju menjadi juara Premier League, dengan cerdik menempatkannya di posisi yang sedikit lebih dalam untuk menjadi penghubung antara lini pertahanan dan serangan.
Digambarkan sebagai seorang "maestro" oleh Mourinho, kejeniusan kreatif Fabregas membawa Chelsea ke level yang berbeda, dan ia memiliki koneksi yang nyaris telepatik dengan penyerang utama Diego Costa. Dampak dari pemain Spanyol itu pun bertahan lama setelah kepergian Mourinho, karena ia menginspirasi Chelsea meraih gelar liga lainnya pada musim 2016-17 di bawah asuhan Antonio Conte.
8. Michael Essien (Lyon ke Chelsea, £24,4 juta)
Chelsea memecahkan rekor transfer mereka untuk mendatangkan Michael Essien dari Lyon pada musim panas 2005, dan gelandang asal Ghana tersebut terbukti sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan. Essien adalah gelandang box-to-box sejati yang memiliki fisik untuk mengungguli lawan mana pun dan mampu membaca permainan dengan brilian.
Ia juga punya kegemaran melakukan hal-hal spektakuler, dengan tembakan jarak jauhnya yang memukau ke gawang Arsenal pada Desember 2006 dianggap sebagai salah satu gol terhebat dalam sejarah Premier League. Gelar liga kedua Chelsea di bawah Mourinho digerakkan oleh Essien, dan ia akhirnya bertahan di klub selama sembilan tahun, sekaligus meraih trofi Liga Champions.
Setelah penampilan penutup yang gemilang di Chelsea itu, Mourinho membawanya ke Real Madrid dengan status pinjaman selama satu musim. Pelatih asal Portugal itu dengan tepat merangkum betapa berpengaruhnya Essien hanya dalam dua kalimat singkat: "Jika saya bisa memiliki 11 Essien, saya akan memenangkan segalanya. Dia luar biasa - sosok profesional sejati."
7. Benni McCarthy (Celta Vigo ke Porto, £3 juta)
Benni McCarthy pertama kali mengenal Mourinho saat menjalani masa peminjaman di Porto pada 2001-02, ketika ia mencetak 12 gol hanya dalam 11 penampilan di Liga Portugal, tetapi keterbatasan finansial membuat mereka tidak bisa membelinya secara permanen. Beruntung bagi Porto, McCarthy nyaris tidak bermain di Celta pada musim berikutnya, sehingga membuka jalan bagi transfer murah senilai £3 juta yang kelak terbukti menjadi langkah brilian.
Penyerang asal Afrika Selatan itu menjadi pencetak gol terbanyak Porto pada musim luar biasa mereka 2003-04 dengan 25 gol, dua di antaranya lahir dalam kemenangan bersejarah mereka atas Man Utd di babak 16 besar Liga Champions. Mourinho bisa mengandalkan McCarthy untuk memanfaatkan setengah peluang dan melakukan pressing tanpa kenal lelah, sekaligus ia memiliki kesadaran ruang kelas elite. Saat itu Porto memiliki pemain-pemain yang lebih cakap secara teknis dan mendapat lebih banyak pujian atas raihan ganda mereka di Liga Portugal dan Liga Champions, tetapi tak ada yang bekerja lebih keras untuk memaksimalkan kemampuannya.
6. Diego Costa (Atletico Madrid ke Chelsea, £32 juta)
"Dia adalah salah satu penyerang terbaik di sepak bola saat ini," ujar Mourinho kepada BBC Sport setelah menyaksikan Diego Costa mencetak hat-trick untuk Chelsea dalam kemenangan 4-2 atas Swansea pada September 2014. "Dia pemain istimewa." Tak ada yang bisa membantah kedua pernyataan itu ketika musim tersebut berakhir, dengan Costa yang menutup musim dengan koleksi 20 gol hanya dari 26 penampilan di Premier League, sepenuhnya menjustifikasi biaya transfer £32 juta ($43 juta) yang dibayarkan Chelsea kepada Atletico Madrid untuk jasanya.
Efisiensinya di depan gawang dan kekuatan menakutkan sebagai target man memberi Chelsea keunggulan dalam perburuan gelar, karena ia mengintimidasi lini pertahanan kasta tertinggi Inggris dengan mudah dari pekan ke pekan. Untuk urusan ketangguhan dan naluri jalanan murni, Costa tak tertandingi, dan ia mengukuhkan reputasi tersebut ketika meraih medali juara Premier League keduanya pada 2017.
5. Diego Milito (Genoa ke Inter, £22 juta)
Diego Milito yang berusia 30 tahun bukanlah nama yang begitu terkenal ketika bergabung dengan Inter dari Genoa pada Mei 2009. Ia mengumpulkan 77 gol yang sangat mengesankan selama empat tahun di Real Zaragoza dan Genoa, tetapi belum pernah bermain di level tertinggi.
Meski begitu, Milito melangkah naik tanpa kendala sedikit pun, menjadi "sang pembunuh" andalan Mourinho dalam sistem serangan balik yang sangat cocok untuknya. Kesuksesan treble Inter tidak akan pernah terjadi tanpa pemain Argentina tersebut; ia mencetak gol kemenangan atas Roma di final Coppa Italia, satu-satunya gol pada laga pamungkas Serie A di kandang Siena untuk memastikan raihan Scudetto, serta kedua gol yang menjatuhkan Bayern Munich 2-0 di final Liga Champions.
Seolah semua itu belum cukup, Milito juga mencetak gol di seluruh babak gugur Liga Champions lainnya. Ia adalah ahli dalam mengatur waktu pergerakan dan menunjukkan ketenangan tanpa cela di dalam dan sekitar kotak penalti, sekaligus berjibaku merebut kembali bola setiap kali Inter kehilangan penguasaan. Milito bukanlah pembelian terbaik dalam karier Mourinho, tetapi ia menonjol sebagai yang paling cerdik.
4. Wesley Sneijder (Real Madrid ke Inter, £13 juta)
Real menjual Wesley Sneijder ke Inter pada Agustus 2009 dengan harga separuh dari yang mereka bayarkan kepada Ajax dua tahun sebelumnya, dengan sang gelandang pada dasarnya dikorbankan demi memberi ruang bagi duo bintang Cristiano Ronaldo dan Kaka. Mourinho justru menunjukkan penghargaan yang jauh lebih besar terhadap bakat pemain berusia 25 tahun itu sejak awal, dengan membangun tim Internya di sekitar sang pemain Belanda.
Sneijder berkembang pesat dalam peran nomor 10 dan menyimpan banyak penampilan terbaiknya untuk panggung Liga Champions, paling terlihat dalam kemenangan ikonik Inter 3-1 atas Barcelona di semifinal saat ia mencetak satu gol dan satu assist. Ia menciptakan lebih banyak gol daripada pemain lain mana pun di turnamen 2009-10 (6), dan juga mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-89 melawan Dynamo Kyiv di fase grup yang menyelamatkan Inter dari tersingkir lebih awal secara memalukan.
Merupakan sebuah kekeliruan besar bahwa para pemilih Ballon d'Or tidak sepenuhnya mengakui tahun yang luar biasa dari Sneijder, yang juga mencakup langkah hingga final Piala Dunia bersama Belanda. Ia layak memenangkannya, tetapi entah bagaimana bahkan tidak masuk tiga besar. Meski begitu, meraih rasa terima kasih seumur hidup dari Mourinho merupakan penghiburan yang cukup baik. "Wes memberi saya Treble, ia memberi saya tahun terbaik sepanjang karier saya," ujar mantan pelatih Inter itu awal tahun ini.
3. Ricardo Carvalho (Porto ke Chelsea, £20 juta)
Mourinho membawa serta Ricardo Carvalho ketika hijrah dari Porto ke Chelsea pada 2004, dan bek tengah asal Portugal itu kemudian mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Carvalho langsung menjalin kecocokan dengan John Terry, dan duet menakutkan mereka menjadi fondasi kokoh bagi Chelsea untuk meraih gelar liga pertama mereka dalam 50 tahun.
Sebagai kapten, kontribusi tegas tanpa kompromi dari Terry lebih banyak menghiasi berita ketika Chelsea mencetak rekor baru Premier League untuk kebobolan gol paling sedikit dalam satu musim (15), tetapi kemampuan antisipasi dan kepiawaian teknis Carvalho tak kalah penting. Pemain internasional Portugal itu juga memiliki kecepatan yang mengecoh, selalu siap sedia menyapu umpan-umpan terobosan berbahaya dan mengejar para penyerang yang berusaha kembali.
Mourinho pernah menyebut Carvalho sebagai "bek sempurna" miliknya, dan Chelsea jelas tak pernah lagi memiliki pemain seperti dirinya. Mereka bekerja sama untuk ketiga kalinya di Real Madrid pada 2010, meraih gelar La Liga dan Copa del Rey bersama-sama.
2. Samuel Eto'o (Barcelona ke Inter, £40 juta & Ibrahimovic)
Mourinho merasa "marah" setelah melihat Ibrahimovic meninggalkan Inter untuk bergabung dengan Barcelona, juara Eropa asuhan Pep Guardiola, pada Juli 2009. Striker asal Swedia itu baru saja membawa Nerazzurri meraih gelar Serie A dengan torehan 29 gol, tetapi ia mendorong kepindahannya ke Barca karena hasratnya untuk menggenggam trofi Liga Champions.
Namun, kepindahan itu ternyata menjadi transaksi yang luar biasa bagi Inter. Mereka mendapatkan dana sebesar £40 juta ($54 juta) sebagai gantinya yang membantu membiayai kedatangan Milito dan Sneijder, sementara Samuel Eto'o pindah ke San Siro dari Camp Nou. "Tidak ada pelatih yang senang kehilangan Ibrahimovic," ujar Mourinho kepada televisi Italia. "Tetapi tidak ada yang tidak senang memiliki Eto'o. Kami memang kehilangan pemain top, tetapi kami mendapatkan pemain top lainnya."
Eto'o memastikan Ibrahimovic tidak begitu dirindukan, meski ia digeser dari posisi No.9 andalannya ke sayap. Bintang asal Kamerun itu mengesampingkan egonya untuk menjadi seorang prajurit Mourinho, mengutamakan disiplin bertahan ketimbang naluri menyerang. Ia tetap mencetak 16 gol saat Inter menyapu bersih setiap trofi yang tersedia pada musim 2009-10, tetapi kerelaan Eto'o untuk melakukan pekerjaan kotor benar-benar menjadi kunci bagi sistem Mourinho.
Tidak ada pemain lain yang pernah memenangi treble kontinental secara beruntun bersama dua klub berbeda, dan kemenangan Inter atas Barca milik Ibrahimovic di semifinal Liga Champions membuatnya terasa semakin manis bagi Eto'o. Inilah kali pertama Mourinho mengalahkan Guardiola, dan itu menjadi rasa perih yang membekas.
1. Didier Drogba (Marseille ke Chelsea, £24 juta)
Diakuinya sendiri, Didier Drogba tampil di bawah ekspektasi pada musim pertamanya di Chelsea, hanya mengemas 10 gol di Premier League, yang membuatnya sempat mempertimbangkan untuk kembali ke Marseille menjelang musim 2005-06. Namun, Mourinho tahu betapa besar potensi yang dimiliki Drogba, dan berhasil mengurungkan niatnya.
"Dia bilang 'kalau kamu ingin menjadi satu-satunya raja, maka kembalilah ke tim tempatmu bermain sebelumnya dan cetak 100 gol'," ujar Drogba kepada The Sun pada 2018. "'Tapi di sini, di Chelsea, ada 22 raja, jadi kamu harus menerima itu dan bekerja sama. Atau kamu pergi'." Kata-kata itu memberi Drogba motivasi untuk terus melaju dan menjadi legenda sepanjang masa Premier League.
Sepanjang dua musim berikutnya, Drogba mencetak 49 gol di seluruh kompetisi, sekaligus meraih gelar Sepatu Emas Premier League pertamanya dari dua yang ia miliki. Ia benar-benar tak terbendung ketika dalam performa penuh, memadukan kekuatan yang menakutkan dengan kontrol sentuhan pertama yang luar biasa untuk menebar ketakutan bagi lawan mana pun, dan ia hidup untuk panggung terbesar.
Drogba meninggalkan Chelsea pada 2012, setelah menyundul gol penyama kedudukan yang tak terlupakan dalam kemenangan final Liga Champions atas Bayern, tetapi Mourinho membawanya kembali di usia 36 tahun dua tahun kemudian. Meski hanya menjadi pelapis Costa, Drogba mengoleksi tujuh gol penting dalam 40 penampilan dalam perjalanannya meraih medali juara Premier League keempatnya, yang membuat Mourinho menjulukinya "pemain Chelsea dengan nilai terbaik sepanjang masa".