Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic, dan 10 rekrutan terbaik dalam karier Jose Mourinho yang bergelimang trofi sejauh ini

Jose Mourinho menjalani musim panas yang sangat sibuk. Real Madrid tengah menjalani proses pembangunan ulang setelah membawa pria berusia 63 tahun itu kembali untuk periode keduanya di bangku pelatih, menyusul kegagalan meraih satu pun trofi mayor sepanjang dua musim terakhir.

Real Madrid memberikan dukungan penuh kepada Mourinho, dengan mengeluarkan total €200 juta (£171 juta/$231 juta) untuk Yan Diomande, Marc Cucurella, dan Denzel Dumfries, sementara Bernardo Silva dan Ibrahima Konate juga bergabung dengan status bebas transfer. Menambah skuad yang sudah dihuni bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, Madrid tampak siap menantang Barcelona demi supremasi domestik dan kembali melangkah jauh di Liga Champions.

Mourinho, yang menjadi subjek film dokumenter Netflix teranyar yang spektakuler, membawa Real meraih kejayaan La Liga pada 2010-11 dengan rekor perolehan 100 poin, dan juga mengoleksi dua gelar Liga Champions, masing-masing bersama Porto dan Inter. Dengan demikian, ia tentu sangat percaya diri untuk menghadirkan lebih banyak kesuksesan di Bernabeu dan memeras nilai maksimal dari para pemain baru.

Sejarah membuktikan bahwa mantan pelatih Chelsea dan Manchester United ini memiliki mata jeli untuk melihat bakat, sekaligus pemain murah berkualitas. Berikut, GOAL mengulas 10 rekrutan terbaik sepanjang karier gemilang Mourinho hingga saat ini...