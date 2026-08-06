Dewasalah, Neymar! Ejekan menyedihkan ikon Brasil dan Santos itu kepada tim kecil Remo menjadi tingkah memalukan terbaru saat ia berulah lagi jelang masa pensiun
Neymar mengakui karier internasionalnya telah "selesai" setelah kekalahan menyakitkan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan menegaskan kembali sikap itu pekan lalu, meski sang ayah memohon agar ia mempertimbangkan kembali. "Saya mengalami banyak hal di sana, memberikan darah dan hidup saya, dan selalu berjuang serta bertarung demi jersey kuning. Tapi saya rasa saya tidak mau lagi," ujar bintang Santos itu kepada para wartawan.
Muncul pula dugaan bahwa Neymar bisa saja pensiun total dari sepak bola ketika kontraknya di Santos berakhir, sesuatu yang tidak ia tampik. "Saya tidak tahu berapa lama lagi [saya akan terus bermain], saya tidak sedang berpikir untuk berhenti, dan saya juga tidak tahu berapa lama saya akan melanjutkan," kata Neymar melalui kanal YouTube miliknya pada Senin. "Saya punya kontrak dengan Santos sampai Desember. Saya berniat menuntaskannya, menghormati jersey Santos sebaik mungkin, lalu saya akan memikirkannya ketika kontrak saya berakhir, apakah saya bertahan di Santos, pergi, pindah, berhenti bermain, atau melanjutkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Masih ada waktu panjang sampai Desember, jadi mari kita jalani satu per satu."
Pemain berusia 34 tahun itu menambahkan: "Saya merasa baik secara fisik, semakin baik, di atas lapangan. Saya selalu ingin berkembang meski saya berada di penghujung karier. Saya sangat bahagia telah mengalami apa yang saya alami hingga saat ini. Saya tidak punya keluhan apa pun soal karier saya."
Kalimat terakhir itu mengejutkan, karena rasanya yang dilakukan Neymar belakangan ini hanyalah mengeluh. Ia menyeret negaranya jatuh di panggung dunia, dan ia melakukan hal yang sama kepada Santos, klub yang sama sekali tidak membutuhkan berita-berita negatif yang ia ciptakan di tengah pergulatan menghindari degradasi. Tidak ada pula perbaikan dalam permainan Neymar selama bertahun-tahun, dan pengambilan keputusan yang buruk telah mengikis reputasinya di dunia sepak bola.
Neymar semestinya dipenuhi penyesalan mengingat bagaimana ia menyia-nyiakan bakat langkanya dalam menaburkan keajaiban di atas lapangan, dan kini setelah semuanya habis, langkah logis berikutnya adalah menggantung sepatunya untuk selamanya. Namun, mungkin sudah terlambat baginya untuk menghindari akhir kariernya sebagai seorang penjahat.
Kepulangan Santos dengan cepat berubah menjadi kekecewaan
Kembalinya Neymar ke klub masa kecilnya tidak bisa disebut sukses, dari sudut pandang mana pun. Ia mendapat sambutan meriah pada seremoni kepulangannya di Vila Belmiro pada Januari 2025, setelah periode buruk di Arab Saudi bersama Al-Hilal, tetapi hanya menyumbang 14 gol dan empat assist yang minim dalam 29 penampilan di Serie A Brasil, serta absen dalam total 36 pertandingan di seluruh ajang akibat kombinasi cedera dan manajemen beban.
Santos mungkin tak akan lolos dari degradasi musim lalu seandainya tidak ada lonjakan performa Neymar di akhir musim, yang mencakup hat-trick memukau ke gawang Juventude, tetapi mereka bisa dibilang justru mengalami kemunduran secara kolektif sejak mendatangkan kembali mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu, dan bentrokan tidak sedap dengan basis suporter klub menjadi kejadian yang rutin terjadi. Ada bahaya nyata bahwa Santos tak akan seberuntung itu kali ini dan ketegangan kembali memuncak, mengingat mereka saat ini menempati peringkat ke-15 di klasemen Serie A, hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol.
Neymar akhirnya kembali ke tingkat kebugaran yang layak, tetapi Santos tetap harus berhati-hati agar tidak terlalu sering menurunkannya, dan ia hanya sesekali memberi dampak berarti dalam pertandingan. Lebih sering, Neymar masuk pemberitaan karena perilakunya yang belum dewasa alih-alih penampilannya, dan itu menjadi gangguan bagi kerja serius yang perlu dilakukan agar Peixe mulai merangkak naik di klasemen.
Kekacauan ruang ganti
Perilaku Neymar di balik layar juga menjadi sorotan. Pada awal Mei, ia terlibat percekcokan di lapangan latihan dengan Robinho Jr yang berusia 18 tahun, putra dari mantan winger Real Madrid dan Manchester City itu, yang berujung pada tamparan keras.
"Itulah yang terjadi [tamparan di wajah]," ujar Robinho Jr. ketika ditanya soal insiden tersebut, seperti dilansir ESPN. "Dia langsung sadar bahwa dia sudah kelewatan, meminta maaf kepada saya beberapa kali, dan saya sudah bilang bahwa saya menerima permintaan maafnya."
Neymar juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tetapi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. "Siapa pun yang bermain sepak bola tahu hal ini terjadi - pertengkaran, adu jotos, tamparan, dan sebagainya. Itulah sepak bola, itu bagian dari permainan," katanya. "Kadang orang-orang mencoba ikut campur, mereka akhirnya menafsirkan hal-hal ini dengan cara yang sangat berbeda dari kenyataannya... akhirnya jadi dibesar-besarkan dengan cara yang sangat buruk."
Dua bulan kemudian, ketika Neymar kembali ke Vila Belmiro dengan lesu setelah kegagalan Brasil di Piala Dunia, ia mendapati dirinya berada di pusat kontroversi lainnya. Neymar kembali dengan gebrakan, mencetak dua gol untuk menyelamatkan muka Santos dalam hasil imbang 2-2 melawan Chapecoense yang terpuruk di dasar klasemen, tetapi kemudian dilaporkan bahwa ia telah mempermalukan dua rekan setimnya yang lebih muda, Gabriel Bontempo dan Joao Ananias, selama perdebatan panas di jeda babak pertama.
Neymar membantah klaim tersebut sebagai "kebohongan yang jahat", tetapi juga menambahkan: "Kami meminta pertanggungjawaban seluruh tim. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa], dan saya semua angkat bicara... Kami kompetitif dan kami ingin menang. Tetapi tidak ada yang menyudutkan pemain muda." Seseorang di ruang ganti pasti telah membocorkan cerita itu ke pers, jadi sangat mungkin bahwa Neymar menyinggung seseorang dalam momen kemarahan lainnya, entah disengaja atau tidak.
Ejekan berlebihan setelah kemenangan tipis Remo
Neymar juga punya kebiasaan terseret perang kata-kata dengan pendukung lawan, dan kembali memicu keributan pada Selasa malam usai kemenangan tipis Santos atas Remo di Copa do Brasil, tim yang berada satu poin di bawah mereka dalam klasemen Serie A. Laga babak 16 besar itu berada dalam posisi seimbang setelah imbang 0-0 di Vila Belmiro pada leg pertama, dan Neymar menjadi pembeda setelah masuk dari bangku cadangan di babak kedua, memberikan assist bagi Rony untuk mencetak gol kemenangan di penghujung laga.
Namun, Santos harus bekerja sangat keras untuk mengalahkan tim yang sudah kehilangan satu pemain karena kartu merah dalam 30 menit pertama, dan yang tergolong tim kecil jika dibandingkan di Brasil, mengingat ini adalah musim pertama Remo berlaga di kasta tertinggi dalam 32 tahun. Kemenangan itu tidak layak dirayakan secara berlebihan, tetapi Neymar tak kuasa menahan diri untuk mengejek para suporter dan ofisial Remo saat melewati mixed zone.
Ia terlihat berteriak "tersingkir!" sekuat tenaga berkali-kali dan menampilkan tarian ejekan sebelum masuk ke ruang ganti Santos, hal yang tidak diterima dengan baik oleh presiden Remo, Antonio Carlos Teixeira. "Pecundang Neymar itu, yang diidolakan sekumpulan anak-anak, memamerkan aksinya di sini lalu datang untuk memprovokasi kami. Kami salah karena mengidolakan sekumpulan pecundang seperti itu," ujar Teixeira kepada O Fluxo, seperti dikutip ESPN.
Menyebut Neymar sebagai "pecundang" memang berlebihan, tetapi luapan emosinya itu jelas tidak perlu terjadi. Menurut ESPN, teriakan "enyah kau" ditujukan bertubi-tubi kepada Neymar selama pertandingan, yang ia balas dengan lambaian tangan penuh sarkasme, dan ia kemudian menulis di unggahan Instagram: "Mereka menghina saya, saya merayakan, dan mereka pun marah."
Bereaksi dengan cara sekekanak-kanakan itu menurunkan derajat Neymar ke level yang sama dengan orang-orang yang menyerangnya. Sayangnya, sebagian besar pesepak bola papan atas harus menghadapi cemoohan verbal dari tribun, dan respons terbaik selalu diam, kecuali jika sudah mengarah ke ranah pelecehan. Pada tahap akhir kariernya ini, Neymar seharusnya sudah memiliki kebijaksanaan untuk mengatasinya dan membiarkan sepak bolanya yang berbicara, tetapi ia tampak masih belum mampu mengendalikan emosinya, atau tetap fokus pada tugas-tugasnya di lapangan.
Mengecewakan negaranya
Neymar mempermalukan dirinya sendiri dengan cara serupa saat Brasil kalah 2-1 dari Norwegia di Piala Dunia. Carlo Ancelotti memasukkan ikon Santos itu pada menit ke-67 dalam penampilan keduanya di turnamen tersebut, dan ia sama sekali tidak efektif hingga Brasil mendapatkan penalti pada detik-detik akhir, ketika pertandingan sebenarnya sudah usai.
Sebelum mengambil tendangan itu, dengan algojo utama penalti Brasil, Bruno Guimaraes, yang sudah ditarik keluar pada tahap ini setelah gagal mengeksekusi satu penalti di babak pertama, Neymar bertukar kata dengan kiper Norwegia Ørjan Nyland, lalu mengejeknya setelah menggulirkan bola ke pojok bawah gawang.
Seperti dilaporkan The Mirror, Neymar mendekatkan wajahnya tepat ke arah Nyland dan tampak berkata "I'm number one" sambil menyeringai dan menunjuk-nunjuk dadanya sendiri, tanpa segera berlari kembali untuk memulai permainan dengan cepat padahal Brasil masih membutuhkan satu gol lagi. Itu adalah contoh sempurna dari sindrom ingin menjadi tokoh utama.
Ia tidak pernah menjadi "number one" dalam situasi sepak bola apa pun sejak meninggalkan PSG pada 2023. Bisa juga dikatakan bahwa ia mencapai puncaknya di Barcelona, dan kemerosotannya yang perlahan dimulai ketika ia menuntaskan kepindahan bernilai rekor dunia ke Parc des Princes pada 2017. Brasil tidak membutuhkannya di Amerika Utara, dan gambar-gambar dirinya menangis setelah tersingkir tidak memancing simpati apa pun, karena sudah begitu lama sejak ia berada dalam jajaran elite.
Akhir yang memalukan sudah di depan mata
Bisa saja Brasil mengalahkan Norwegia seandainya Neymar tidak pernah masuk. Ia merusak ritme serangan tim dan tidak memberikan apa pun dalam bertahan, sehingga membuat negara Eropa itu mampu menguasai permainan, dengan Erling Haaland yang tanpa ampun memanfaatkan situasi lewat dua gol indah saat Brasil menarik diri ke dalam blok rendah yang pasif.
Ancelotti jelas merasakan tekanan untuk memberikan lebih banyak menit bermain kepada pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu, sama seperti yang ia lakukan pada bulan-bulan menjelang turnamen, ketika teman-teman dan keluarga Neymar berkampanye agar ia dimasukkan ke dalam skuad final. Ia tidak layak ikut serta, dan bahkan tidak mampu tampil dalam dua laga fase grup pertama Brasil akibat cedera betis; itu benar-benar pemborosan satu slot penyerang yang seharusnya diberikan kepada Joao Pedro dari Chelsea.
Cara terbaik Neymar untuk membantu negaranya adalah dengan mundur dari proses seleksi pada awal tahun, tetapi ia justru mengutamakan dirinya sendiri. Ia melakukan hal yang sama di Santos sekarang, dan sedang menuju akhir kariernya di klub dengan cara yang sama-sama memalukan.
Neymar dulu adalah pemain kelas dunia yang membawa kebahagiaan bagi jutaan orang, tetapi tidak cukup berdedikasi untuk menjadi salah satu pemain terhebat. Itulah alasan tubuhnya mulai rontok di pertengahan usia dua puluhan, dan mengapa ia tidak pernah menempati posisi lebih tinggi dari peringkat ketiga dalam pemungutan suara Ballon d'Or.
Kecuali ia akhirnya menjadi dewasa dalam beberapa bulan ke depan, Santos akan lebih baik melepasnya. Neymar harus memutuskan apakah ia ingin pensiun dengan kepala tegak, atau sebagai sosok pengganggu yang keras kepala yang tak akan dirindukan siapa pun.