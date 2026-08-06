Neymar mengakui karier internasionalnya telah "selesai" setelah kekalahan menyakitkan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan menegaskan kembali sikap itu pekan lalu, meski sang ayah memohon agar ia mempertimbangkan kembali. "Saya mengalami banyak hal di sana, memberikan darah dan hidup saya, dan selalu berjuang serta bertarung demi jersey kuning. Tapi saya rasa saya tidak mau lagi," ujar bintang Santos itu kepada para wartawan.

Muncul pula dugaan bahwa Neymar bisa saja pensiun total dari sepak bola ketika kontraknya di Santos berakhir, sesuatu yang tidak ia tampik. "Saya tidak tahu berapa lama lagi [saya akan terus bermain], saya tidak sedang berpikir untuk berhenti, dan saya juga tidak tahu berapa lama saya akan melanjutkan," kata Neymar melalui kanal YouTube miliknya pada Senin. "Saya punya kontrak dengan Santos sampai Desember. Saya berniat menuntaskannya, menghormati jersey Santos sebaik mungkin, lalu saya akan memikirkannya ketika kontrak saya berakhir, apakah saya bertahan di Santos, pergi, pindah, berhenti bermain, atau melanjutkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Masih ada waktu panjang sampai Desember, jadi mari kita jalani satu per satu."

Pemain berusia 34 tahun itu menambahkan: "Saya merasa baik secara fisik, semakin baik, di atas lapangan. Saya selalu ingin berkembang meski saya berada di penghujung karier. Saya sangat bahagia telah mengalami apa yang saya alami hingga saat ini. Saya tidak punya keluhan apa pun soal karier saya."

Kalimat terakhir itu mengejutkan, karena rasanya yang dilakukan Neymar belakangan ini hanyalah mengeluh. Ia menyeret negaranya jatuh di panggung dunia, dan ia melakukan hal yang sama kepada Santos, klub yang sama sekali tidak membutuhkan berita-berita negatif yang ia ciptakan di tengah pergulatan menghindari degradasi. Tidak ada pula perbaikan dalam permainan Neymar selama bertahun-tahun, dan pengambilan keputusan yang buruk telah mengikis reputasinya di dunia sepak bola.

Neymar semestinya dipenuhi penyesalan mengingat bagaimana ia menyia-nyiakan bakat langkanya dalam menaburkan keajaiban di atas lapangan, dan kini setelah semuanya habis, langkah logis berikutnya adalah menggantung sepatunya untuk selamanya. Namun, mungkin sudah terlambat baginya untuk menghindari akhir kariernya sebagai seorang penjahat.