Rogoh kocek dalam-dalam untuk Bradley Barcola! Liverpool harus membayar berapa pun yang PSG minta demi penyerang Prancis yang memesona itu - dia peningkatan besar dibanding Cody Gakpo
"Liverpool tetaplah Liverpool. Namun jelas atmosfernya, suporternya, klubnya, para pemainnya, kesempatan bagi saya untuk melatih pemain-pemain top, kesempatan untuk memperebutkan gelar. Menurut saya tidak ada yang lebih menarik dari ini," ujar Andoni Iraola dalam wawancara resmi pertamanya bersama Liverpool setelah menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala. "Sulit menemukan hal semacam ini. Jadi, saya benar-benar bersemangat untuk memulai."
Itu adalah kata-kata penuh gairah yang menyegarkan dari sosok yang telah berjuang keras untuk mencapai tahap ini, menorehkan keajaiban bersama Rayo Vallecano sebelum membentuk Bournemouth menjadi salah satu tim dengan permainan terbaik di Premier League, yang berpuncak pada jatah historis lolos ke Liga Europa musim lalu. Ini adalah langkah lanjutan yang wajar bagi pria Spanyol tersebut, dan ia memiliki perangkat untuk mengembalikan gaya "heavy metal" ala Jurgen Klopp yang telah terlalu jauh ditinggalkan Slot menjelang akhir masa jabatannya.
Meski demikian, dalam kondisi mereka saat ini, sulit membayangkan Liverpool kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar. Mereka finis dengan selisih 25 poin di belakang Arsenal sekaligus terpuruk di posisi kelima Premier League musim lalu, dan benar-benar dipermalukan Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions.
Sejauh ini, belum ada respons yang menentukan terhadap kampanye yang sangat mengecewakan itu di bursa transfer. Jeremy Jacquet dan Victor Munoz telah didatangkan dengan total £95 juta ($128 juta), tetapi mereka terutama berfungsi untuk menutupi kepergian Ibrahima Konate dan legenda klub Mohamed Salah.
Liverpool membutuhkan sebuah rekrutan bintang, seseorang yang bisa membawa antusiasme para suporter ke level yang sama dengan Iraola. Masuklah, Bradley Barcola. Winger PSG itu telah muncul sebagai target prioritas bagi petinggi Anfield, dan berpotensi menjadi tambahan yang mengubah wajah skuad. Mengatakan bahwa ia tidak akan datang dengan harga murah adalah pernyataan paling meremehkan tahun ini, tetapi Liverpool harus menelan pil pahit dan memenuhi tuntutan PSG jika ingin mempersempit jarak dengan para rival utama mereka.
Peluang terbuka bagi Liverpool
Menurut Fabrizio Romano, Liverpool membuka pembicaraan antarklub dengan PSG mengenai kesepakatan untuk Barcola pekan ini. Pemain internasional Prancis berbakat itu dikabarkan sangat ingin menuntaskan kepindahan ke Anfield, dan Liverpool telah mengisyaratkan kesediaan membayar lebih dari €100 juta (£86 juta/$115 juta) untuk mendapatkan jasanya.
Namun, RMC Sport mengklaim bahwa kedua klub masih berjarak jauh dalam menyepakati nilai akhir, dengan PSG bertahan pada angka fantastis €170 juta (£146 juta/$196 juta). Itu berarti Liverpool harus memecahkan rekor transfer termahal yang pernah disaksikan Premier League untuk mendatangkan Barcola, rekor yang mereka pecahkan sendiri musim panas lalu ketika mengambil Alexander Isak dari Newcastle senilai £125 juta ($168 juta).
Bisa dimaklumi jika Liverpool enggan melakukannya, setelah musim debut Isak di Merseyside yang bencana dan dilanda cedera. Namun, Barcola tidak memiliki rekam jejak kebugaran yang bermasalah seperti Isak saat tiba di Liverpool. Bintang PSG itu hanya absen dalam sepuluh pertandingan akibat cedera sejak bergabung dari Lyon pada 2023; ia lebih muda dan lebih tangguh, dengan kelincahan untuk cerdik menghindari perlakuan kasar dari para bek lawan.
Ia juga merupakan salah satu dari lima pemain sayap kiri terbaik di sepak bola dunia, dan baru saja menolak kesempatan untuk memperpanjang kontraknya di Parc des Princes melampaui masa berakhir pada 2028. Ini adalah peluang yang tidak akan datang lagi bagi Liverpool, dan mereka harus meraihnya sebelum terlambat.
Pengganti Diaz yang sesungguhnya
Khvicha Kvaratskhelia, Vinicius Junior, dan Luis Diaz adalah satu-satunya pemain yang berada di atas Barcola pada posisinya di Eropa saat ini. Sayangnya bagi Barcola, Kvaratskhelia adalah rekan setimnya di PSG, sekaligus pilihan utama Luis Enrique di sisi kiri dalam laga-laga terpenting.
Barcola terlalu bagus untuk terus menerima keadaan seperti ini. Ia layak mendapat peran utama, dan Iraola bisa memberikannya di Liverpool. Seolah sudah menjadi takdir, ia pun akan berperan sebagai pengganti jangka panjang bagi Diaz, yang meninggalkan lubang besar di skuad Liverpool setelah bergabung dengan Bayern Munich tahun lalu.
Melepas Diaz adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Slot selama masa kariernya di Anfield. Salah memang mendapat sebagian besar pujian atas perjalanan Liverpool meraih kejayaan Premier League pada 2024-25 berkat statistiknya yang luar biasa, tetapi Diaz juga sangat penting bagi keberhasilan mereka.
Dribel dinamis dan kerja kerasnya tanpa bola menjadi penentu irama permainan, dan tidak mengherankan jika ia juga telah membantu Bayern mencapai level yang lebih tinggi. Barcola memiliki perangkat keterampilan untuk memberikan dampak serupa jika Liverpool bisa merampungkan kesepakatan dengan PSG; ia sama eksplosif dan sulit ditebaknya seperti Diaz, cakap dalam merebut kembali bola di sepertiga akhir lapangan, dan bahkan menawarkan lebih banyak dalam hal pergerakan di belakang barisan pertahanan lawan.
Barcola bisa mengungguli lawan mana pun dalam hal kecepatan, dan ia adalah pemain yang berani mengambil risiko. Menurut The Athletic, penyerang Prancis itu melepaskan lebih banyak umpan penembus garis pertahanan daripada pemain lain mana pun di Piala Dunia, dan ia menempati peringkat pertama untuk jumlah tembakan di Ligue 1 bersama PSG musim lalu dengan 67 tembakan, mencetak 11 gol dalam 21 penampilan sebagai starter.
Lego Gakpo ke Tottenham
Guna membuat perburuan Barcola lebih memungkinkan secara finansial, Liverpool bisa saja melepas Cody Gakpo. Pemain internasional Belanda itu gagal total menggantikan peran Diaz musim lalu, hanya mengemas tujuh gol di Premier League sekaligus membuat para pendukung nyaris frustrasi dengan gaya permainannya yang itu-itu saja.
Gakpo terlalu mudah ditebak dan lawan bisa mematikan pergerakannya tanpa usaha berarti. Liverpool terlihat jauh lebih berbahaya ketika Slot menurunkan Rio Ngumoha di sisi kiri, tetapi pemain berusia 17 tahun itu masih dalam tahap belajar, sehingga menit bermainnya harus dikelola dengan hati-hati.
Perkembangan Ngumoha akan lebih terbantu dengan Barcola sebagai mentor ketimbang Gakpo. Meski demikian, Gakpo sudah menorehkan banyak momen berkesan dalam balutan seragam Liverpool, dan pemain 27 tahun itu bisa menjadi pelapis di lini depan karena punya insting bagus di sekitar kotak penalti.
Ia juga masih terikat kontrak hingga 2030, sehingga Liverpool bisa memasang banderol tinggi untuknya. The Athletic melaporkan bahwa Tottenham telah menghubungi perwakilan Gakpo, dengan Liverpool bersiap untuk "menilai harganya secara relatif terhadap transfer-transfer lain musim panas ini, termasuk kepindahan Elliot Anderson ke Manchester City dan transfer Morgan Rogers ke Chelsea". Jika mereka bisa memancing tawaran dari Tottenham yang mendekati angka £100 juta untuk Gakpo, Liverpool tentu akan langsung menyambarnya, dan setelah itu tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerahkan segalanya demi Barcola.
Cocok sempurna untuk lini depan Liverpool
Arsenal juga dikaitkan dengan Barcola, dan meski fokus mereka saat ini tertuju pada langkah ambisius untuk mendatangkan Vinicius dari Real Madrid, Liverpool tidak bisa membiarkan diri mereka rentan dibajak oleh rival sesama Premier League. Kabar baiknya bagi para pendukung setia Anfield adalah Iraola sangat memahami urgensi situasi ini.
"Ada situasi-situasi yang jelas di mana kami perlu mendatangkan pemain. Sayap misalnya, kami jelas perlu mendatangkan seorang pemain sayap," aku sang manajer Liverpool kepada wartawan bulan lalu. Munoz bisa langsung mengisi posisi lama Salah di sisi kanan, dan mendapatkan Barcola di sisi yang berlawanan akan membuat lini depan tampak, setidaknya di atas kertas, kembali menakutkan.
Isak tentu akan diuntungkan dengan kehadiran pemain Prancis itu sebagai penghubung utamanya, dan pergerakan cerdasnya bisa menciptakan lebih banyak ruang bagi Florian Wirtz untuk menebarkan sihirnya di posisi nomor 10. Barcola juga merupakan pemain yang ideal untuk pendekatan serangan balik Iraola dengan akselerasinya yang menakutkan dan kepiawaian teknisnya.
Yang mungkin paling penting, sangat kecil kemungkinan Barcola akan tertekan oleh atmosfer kehidupan di Anfield atau biaya transfer berangka sembilan digit. Ia adalah peraih gelar Liga Champions dua musim beruntun yang juga menorehkan jejaknya di Piala Dunia dengan mencatatkan empat kontribusi gol untuk Prancis, dan ia bermain dengan gaya percaya diri seorang talenta generasional.
Jika Liverpool ingin kembali berada di antara tim-tim besar, mereka harus melakukan langkah-langkah besar, dan merekrut Barcola akan menjadi pernyataan niat yang besar. Di sisi lain, penarikan diri secara hati-hati dari perburuan ini akan membuat Iraola menghadapi perjuangan berat untuk membenahi masalah timnya yang baru di sisi kiri, dengan musim 2026-27 yang sudah di depan mata.