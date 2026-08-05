"Liverpool tetaplah Liverpool. Namun jelas atmosfernya, suporternya, klubnya, para pemainnya, kesempatan bagi saya untuk melatih pemain-pemain top, kesempatan untuk memperebutkan gelar. Menurut saya tidak ada yang lebih menarik dari ini," ujar Andoni Iraola dalam wawancara resmi pertamanya bersama Liverpool setelah menggantikan Arne Slot sebagai pelatih kepala. "Sulit menemukan hal semacam ini. Jadi, saya benar-benar bersemangat untuk memulai."

Itu adalah kata-kata penuh gairah yang menyegarkan dari sosok yang telah berjuang keras untuk mencapai tahap ini, menorehkan keajaiban bersama Rayo Vallecano sebelum membentuk Bournemouth menjadi salah satu tim dengan permainan terbaik di Premier League, yang berpuncak pada jatah historis lolos ke Liga Europa musim lalu. Ini adalah langkah lanjutan yang wajar bagi pria Spanyol tersebut, dan ia memiliki perangkat untuk mengembalikan gaya "heavy metal" ala Jurgen Klopp yang telah terlalu jauh ditinggalkan Slot menjelang akhir masa jabatannya.

Meski demikian, dalam kondisi mereka saat ini, sulit membayangkan Liverpool kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar. Mereka finis dengan selisih 25 poin di belakang Arsenal sekaligus terpuruk di posisi kelima Premier League musim lalu, dan benar-benar dipermalukan Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions.

Sejauh ini, belum ada respons yang menentukan terhadap kampanye yang sangat mengecewakan itu di bursa transfer. Jeremy Jacquet dan Victor Munoz telah didatangkan dengan total £95 juta ($128 juta), tetapi mereka terutama berfungsi untuk menutupi kepergian Ibrahima Konate dan legenda klub Mohamed Salah.

Liverpool membutuhkan sebuah rekrutan bintang, seseorang yang bisa membawa antusiasme para suporter ke level yang sama dengan Iraola. Masuklah, Bradley Barcola. Winger PSG itu telah muncul sebagai target prioritas bagi petinggi Anfield, dan berpotensi menjadi tambahan yang mengubah wajah skuad. Mengatakan bahwa ia tidak akan datang dengan harga murah adalah pernyataan paling meremehkan tahun ini, tetapi Liverpool harus menelan pil pahit dan memenuhi tuntutan PSG jika ingin mempersempit jarak dengan para rival utama mereka.