Dalam keringanan yang bahkan tidak diantisipasi oleh Chelsea, Mudryk kembali dapat bermain dan telah bergabung dengan tur pramusim mereka ke Australia dan Asia Tenggara di Hong Kong, sekitar 614 hari sejak penampilan terakhirnya bersama klub.

Winger tersebut sempat diskors sementara dan kemudian dijatuhi larangan bermain selama empat tahun oleh Football Association (FA) atas "temuan yang merugikan" terhadap zat terlarang meldonium - yang biasanya digunakan untuk mengobati gangguan jantung tetapi dapat meningkatkan daya tahan dan pemulihan bagi para atlet - dalam sebuah tes doping rutin pada November 2024.

Mudryk mengajukan banding atas keputusan itu ke Court of Arbitration for Sport (CAS) awal tahun ini, tetapi larangan bermainnya kini telah diselesaikan bersama FA dan World Anti-Doping Agency (WADA) setelah ia menerima bahwa dirinya telah melanggar aturan anti-doping dan menyetujui skorsing yang setara dengan waktu yang telah ia jalani, sehingga memungkinkannya untuk segera kembali.

Perubahan terbaru pada regulasi doping berarti bahwa "konsentrasi rendah" meldonium yang ditemukan dalam sampel urine pemain tersebut sebenarnya sudah tidak lagi mengharuskan adanya larangan bermain.

Menyusul kabar mendadak mengenai kelayakannya untuk melanjutkan kariernya, Mudryk membagikan pernyataan penuh emosi di media sosial, mengungkapkan rasa syukurnya bahwa "pertempuran panjang" itu telah berakhir. "Ini adalah periode tersulit dalam karier saya," tulisnya. "Seperti yang selalu saya tegaskan sejak awal kasus ini, saya tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang apa pun."