Apa selanjutnya untuk Mykhailo Mudryk? Pemain terlupakan Chelsea hadapi masa depan yang tak pasti meski kembali secara dramatis dari sanksi doping
Chelsea tampak sama terkejutnya dengan banyak pihak lain ketika larangan doping Mykhailo Mudryk berakhir secara tiba-tiba pada akhir pekan lalu. Satu tahun, delapan bulan, dan lebih dari 600 hari sejak penampilan terakhirnya bersama klub, sang winger asal Ukraina kini kembali bisa bermain setelah kasusnya diselesaikan.
Hal itu tidak diragukan lagi merupakan kabar sangat positif bagi pemain berusia 25 tahun tersebut, yang akhirnya dapat melanjutkan kariernya setelah apa yang ia gambarkan sebagai "pertarungan panjang", dan momentumnya berarti ia bisa mempersiapkan kebugarannya pada masa pramusim. Namun, kepulangannya memunculkan sejumlah pertanyaan penting tentang apa yang akan terjadi selanjutnya.
Meski Chelsea dan sang manajer Xabi Alonso menegaskan bahwa mereka akan mendukung Mudryk dalam proses reintegrasinya, masa depannya di Stamford Bridge masih jauh dari kepastian.
Keringanan
Dalam keringanan yang bahkan tidak diantisipasi oleh Chelsea, Mudryk kembali dapat bermain dan telah bergabung dengan tur pramusim mereka ke Australia dan Asia Tenggara di Hong Kong, sekitar 614 hari sejak penampilan terakhirnya bersama klub.
Winger tersebut sempat diskors sementara dan kemudian dijatuhi larangan bermain selama empat tahun oleh Football Association (FA) atas "temuan yang merugikan" terhadap zat terlarang meldonium - yang biasanya digunakan untuk mengobati gangguan jantung tetapi dapat meningkatkan daya tahan dan pemulihan bagi para atlet - dalam sebuah tes doping rutin pada November 2024.
Mudryk mengajukan banding atas keputusan itu ke Court of Arbitration for Sport (CAS) awal tahun ini, tetapi larangan bermainnya kini telah diselesaikan bersama FA dan World Anti-Doping Agency (WADA) setelah ia menerima bahwa dirinya telah melanggar aturan anti-doping dan menyetujui skorsing yang setara dengan waktu yang telah ia jalani, sehingga memungkinkannya untuk segera kembali.
Perubahan terbaru pada regulasi doping berarti bahwa "konsentrasi rendah" meldonium yang ditemukan dalam sampel urine pemain tersebut sebenarnya sudah tidak lagi mengharuskan adanya larangan bermain.
Menyusul kabar mendadak mengenai kelayakannya untuk melanjutkan kariernya, Mudryk membagikan pernyataan penuh emosi di media sosial, mengungkapkan rasa syukurnya bahwa "pertempuran panjang" itu telah berakhir. "Ini adalah periode tersulit dalam karier saya," tulisnya. "Seperti yang selalu saya tegaskan sejak awal kasus ini, saya tidak pernah secara sadar atau sengaja mengonsumsi zat terlarang apa pun."
'Kami ingin membantunya'
Alonso menyuarakan hal senada saat membahas kembalinya Mudryk dan masa depannya dalam konferensi pers usai kekalahan dalam laga persahabatan melawan Tottenham di Sydney pada Sabtu, seiring persiapannya menyambut sang pemain sayap untuk leg Asia dari tur pramusim klub.
"Kami senang untuknya, karena kami tidak mampu memahami apa yang telah dia lalui dalam waktu ini dan bagaimana perasaannya saat ini," ujar sang manajer baru. "Kami ingin dia merasa menjadi bagian dari tim, karena sudah lama dia tidak merasakan hal ini, dan agar dia mendapat dukungan dari semua orang: dari klub, dari rekan-rekan setim, dari staf."
Pria Spanyol itu melanjutkan: "Sejujurnya, kami tidak menyangka akan mendapat kabar bagus ini pada momen ini, jadi kami sangat senang mengetahui bahwa dia akan berada di sini bersama kami. Saya ingat menontonnya di Shakhtar: dampak yang dia berikan, betapa hebatnya dia, betapa bagusnya dia dalam situasi satu lawan satu, bagaimana dia bisa menciptakan banyak peluang seorang diri. Dia pemain istimewa."
Beberapa tawaran
Apa yang akan terjadi selanjutnya masih diselimuti ketidakpastian, tetapi untuk saat ini Mudryk hanya akan merasa sangat gembira bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya.
Dalam 85 pekan sejak ia diskors sementara oleh FA, pemain berusia 25 tahun itu terpaksa berlatih sendirian jauh dari markas Chelsea di Cobham, menggunakan lapangan klub non-liga Uxbridge di London barat serta menyewa pelatih dan penjaga gawang pribadi untuk berlatih bersamanya.
Namun, hal itu jelas sangat kontras dengan latihan pramusim di klub elite, dan sangat mungkin kebugaran serta kondisi fisik Mudryk telah menurun akibat kurangnya sesi latihan kelompok dan menit bermain sejak akhir 2024.
Kendati demikian, dilaporkan bahwa Chelsea sudah "dibanjiri" minat terhadap pemain Ukraina itu sejak kabar kepulangannya yang sudah di depan mata mencuat pada akhir pekan, dari berbagai klub Premier League dan Eropa, termasuk dari tim promosi Coventry City. Pelatih kepala Coventry City, Frank Lampard, pernah bekerja sama dengan Mudryk selama masa jabatannya yang kurang beruntung sebagai pelatih interim di Stamford Bridge pada musim 2022-23.
Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan yang diambil terkait masa depan Mudryk, karena Chelsea bersiap menilai level performanya di sisa pramusim yang tersisa. Chelsea memulai musim 2026-27 dengan lawatan ke markas Fulham pada 24 Agustus.
Proses 'lambat'
Alonso sangat menyadari bahwa reintegrasi Mudryk dan keputusan mengenai masa depannya merupakan bagian dari proses yang akan memakan waktu. "Begitu ada perubahan, segalanya mulai bergerak, dan bagi dia, ini adalah perubahan besar dari yang setiap hari berlatih sendirian," lanjut sang pelatih.
"Maksud saya, saya pikir itu pasti benar-benar sangat sulit karena dia ingin bermain sepak bola, dia ingin menjadi bagian dari tim, dan dia tidak diizinkan melakukan itu untuk waktu yang begitu lama. Sekarang kami bisa melangkah maju dan setelah itu kita akan lihat apakah dia berkembang lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kami harus melakukan kerja keras itu."
Sang taktikus asal Spanyol itu menambahkan: "Masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana kondisinya dari segi kebugaran, dari segi waktu bermain yang Anda butuhkan untuk kembali terlibat, jadi ini masih terlalu dini untuk dikatakan. Setelahnya kita akan lihat apakah lebih cepat atau lebih lambat, tapi kami harus menyadari hal itu. Kami ingin dia merasa menjadi bagian dari tim. Kita akan lihat bagaimana segalanya berkembang."
Memasuki ketidakpastian
Pertanyaan besarnya adalah seberapa banyak waktu yang akan diberikan kepada Mudryk, kendati Chelsea secara terbuka menyatakan dukungan kepadanya dan keinginan untuk 'membantunya melanjutkan kariernya'. Meski Alonso menyinggung bahwa ia cukup terkejut secara menyenangkan dengan kembalinya sang winger, tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia akan menghadapi perjuangan berat untuk kembali memantapkan posisinya di Stamford Bridge.
Klub asal London barat itu telah berinvestasi besar-besaran untuk para penyerang sisi kiri selama absennya pemain berusia 25 tahun tersebut, dan klub jelas belum mengantisipasi kedatangannya kembali untuk saat ini. Rekrutan baru yang menjadi rekor klub senilai £117 juta ($157 juta), Morgan Rogers, diperkirakan akan bermain di sisi tersebut musim ini, sementara Chelsea merogoh kocek £52 juta ($76 juta) untuk mendatangkan Jamie Gittens setahun lalu. Sementara itu, pemain berusia 17 tahun yang sangat dinilai tinggi, Dastan Satpaev, tampil mengesankan di sisi kiri sepanjang pramusim, dan Chelsea juga memiliki Pedro Neto yang dapat beroperasi di kedua sisi.
Performa dan level penampilan Mudryk sebelum larangannya juga tidak boleh diabaikan. Chelsea menggelontorkan dana fantastis sebesar £89 juta ($109 juta) untuk mendapatkan pemain muda yang saat itu diincar dari Shakhtar Donetsk, tetapi ia, seperti yang sudah bisa diduga, gagal memenuhi harga banderol tersebut serta apa yang tampak sebagai potensi besar di London barat, hanya mencatatkan 19 kontribusi gol dalam 73 penampilan bersama Chelsea. Ia kerap terlihat kehilangan kepercayaan diri, dan sulit membayangkan bahwa larangan hampir dua tahunnya akan membantunya dalam hal itu.
Banyak hal akan bergantung pada bagaimana sisa musim panas berjalan, tetapi status pinjaman mungkin paling masuk akal bagi Mudryk pada tahap ini saat ia berusaha membangun kembali kariernya, mungkin ke klub saudara Strasbourg, kembali ke kampung halaman bersama Shakhtar, atau ke tempat lain di Premier League.
Begitu pula, tidak akan mengejutkan jika ia dipertahankan di Stamford Bridge untuk membangun kebugarannya, nyaris tidak tampil di tim utama sebelum dipinjamkan atau bahkan mungkin dijual pada Januari. Secara teknis, kontraknya dapat diputus karena larangan doping biasanya merupakan pelanggaran kontrak, yang mungkin saling menguntungkan jika hal itu memperlancar kepergiannya, sebagaimana yang terjadi pada Paul Pogba di Juventus, meski klub tentu ingin berupaya mengembalikan sebagian dari pengeluaran £89 juta pada 2023 itu.
Mudryk hanya akan senang bisa berlatih dan bermain kembali setelah sekian lama, tetapi masa depannya kini diselimuti ketidakpastian.