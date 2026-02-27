Vb 2026: egyelőre nem járul hozzá mérkőzések lebonyolításához az egyik rendező város

A New England Patriots amerikai futball-csapat stadionja, a Gillette Stadium (a vb idején Boston Satdium) a 18.000 lélekszámú Foxborough hatáskörében van, így a kisvárosnak engedélyt kell adnia a világbajnoki-mérkőzések megrendezéséhez, amivel azonban olyan költségek járnak, ami könnyen csődbe taszíthatja a Boston melletti települést.

Magas rendőri költség

A stadionban összesen hét meccset játszanának a tornán, az öt csoportmeccs (köztük a Norvégia - Franciaország és az Anglia - Ghána) mellett egy legjobb 32 közötti találkozó és egy negyeddöntő is a kisvárosban kerülne megrendezésre. Foxborough-nak nagyjából nyolcmillió dollárba kerülne a rendőri és civil védelem a torna alatt, a város pedig pénzügyi garanciákat szeretne a szervezőktől, addig pedig az ötfős képviselő-testület zárva tartja a létesítmány kapuit.

Külső segítséget várnak

A FIFA elvárja a rendező helyszínektől, hogy a vb teljes ideje alatt kiemelt védelmet szervezzen a stadionok körül, ami nagy mértékben dobja meg a rendezés költségét. Helyi vállalkozók leginkább Robert Krafttól, a New England Patriots NFL-csapat tulajdonosától (akinek a vagyona 13 milliárd dollár körül lehet) várja a megoldást: "Kis város vagyunk, nincs nyolcmillió dollárunk erre. A Kraft-család többet keres ebben az évben, mint a legtöbb ember a városban egész élete során" - nyilatkozta az egyik helyi farmer a The Sun lapnak.

Nem zökkenőmentes a rendezés

Még el sem kezdődött, de ez már nem az első bukkanó a nyári világbajnokság rendezésében: Nemrég fegyveresek támadtak meg egy futballmeccset Mexikóban, ami az egyik házigazdája lesz a tornának, és már a kartellel is meg kell küzdeni a közép-amerikai országnak, de a magas jegyárak miatt is kiakadt a szurkolók a nemzetközi szövetségre. A FIFA elnöke, Gianni Infantino (aki politikai szereplőknél is elvetette a sulykot) erre válaszul elmondta, sosem volt még ekkora érdeklődés a vb-re, ám végül engedett a FIFA a jegyárakkal kapcsolatban.

A résztvevőknek az extrém időjárással is meg kell küzdeniük a nyári tornán, ám a FIFA több speciális szabállyal készül a kellemetlenségek csökkenéséért. Közben pedig az is kiderült, melyik stadion rendezheti a következő, 2030-as világbajnokság döntőjét.

