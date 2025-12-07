Elkészült a világbajnokság csoportkörének programja

Elkészült a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportszakaszának programja: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.
Ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.
A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.
A csoport
----------
június 11., csütörtök
Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros, 21.00
június 12., péntek
Koreai Köztársaság- Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00
június 18., csütörtök
Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta, 18.00
június 19., péntek
Mexikó-Koreai Köztársaság, Guadalajara, 3.00
június 25., csütörtök
Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Mexikó, Mexikóváros, 3.00
Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság, Monterrey, 3.00
B csoport
----------
június 12., péntek
Kanada - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto, 21.00
június 13., szombat
Katar-Svájc, Santa Clara, 21.00
június 18., csütörtök
Svájc - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles, 21.00
június 19., péntek
Kanada-Katar, Vancouver, 0.00
június 24., szerda
Svájc-Kanada, Vancouver, 21.00
Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina - Katar, Seattle, 21.00
C csoport
---------
június 14., vasárnap
Brazília-Marokkó, New York, 0.00
Haiti-Skócia, Boston, 3.00
június 20., szombat
Skócia-Marokkó, Boston, 0.00
Brazília-Haiti, Philadelphia, 3.00
június 25., péntek
Skócia-Brazília, Miami, 0.00
Marokkó-Haiti, Atlanta, 0.00
D csoport
-----------
június 13., szombat
Egyesült Államok-Paraguay, Los Angeles, 3.00
június 14., vasárnap
Ausztrália - Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver, 6.00
június 20., szombat
Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Paraguay, Santa Clara, 6.00
Egyesült Államok-Ausztrália, Seattle, 21.00
június 26., péntek
Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Egyesült Államok, Los Angeles, 4.00
Paraguay-Ausztrália, Santa Clara, 4.00
E csoport
----------
június 14., vasárnap
Németország-Curacao, Houston, 19.00
június 15., hétfő
Elefántcsontpart-Ecuador, Philadelphia, 1.00
június 20., szombat
Németország-Elefántcsontpart, Toronto, 22.00
június 21., vasárnap
Ecuador-Curacao, Kansas City, 2.00
június 25., csütörtök
Ecuador-Németország, New York, 22.00
Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia, 22.00
F csoport
----------
június 14., vasárnap
Hollandia-Japán, Dallas, 22.00
június 15., hétfő
Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia - Tunézia, Monterrey, 4.00
június 20., szombat
Hollandia - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston, 19.00
június 21., vasárnap
Tunézia-Japán, Monterrey, 6.00
június 26., péntek
Japán - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas, 1.00
Tunézia-Hollandia, Kansas City, 1.00
G csoport
----------
június 15., hétfő
Belgium-Egyiptom, Seattle, 21.00
június 16., kedd
Irán - Új-Zéland, Los Angeles, 3.00
június 21., vasárnap
Belgium-Irán, Los Angeles, 21.00
június 22., hétfő
Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver, 3.00
június 27., szombat
Egyiptom-Irán, Seattle, 5.00
Új-Zéland - Belgium, Vancouver, 5.00
H csoport
-----------
június 15., hétfő
Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság, Atlanta, 18.00
június 16., szerda
Szaúd-Arábia - Uruguay, Miami, 0.00
június 21., vasárnap
Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta, 18.00
június 22., hétfő
Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0.00
június 27., szombat
Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston, 2.00
Uruguay-Spanyolország, Guadalajara, 2.00
I csoport
----------
június 16., kedd
Franciaország-Szenegál, New York, 21.00
június 17., szerda
Irak/Bolívia/Suriname - Norvégia, Boston, 0.00
június 22., hétfő
Franciaország - Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia, 23.00
június 23., kedd
Norvégia-Szenegál, New York, 2.00
június 26., péntek
Norvégia-Franciaország, Boston, 21.00
Szenegál - Irak/Bolívia/Suriname, Toronto, 21.00
J csoport
-----------
június 16., szerda
Argentína-Algéria, Kansas City, 3.00
Ausztria-Jordánia, Santa Clara, 6.00
június 22., hétfő
Argentína-Ausztria, Dallas, 19.00
június 23., kedd
Jordánia-Algéria, Santa Clara, 5.00
június 28., vasárnap
Algéria-Ausztria, Kansas City, 4.00
Jordánia-Argentína, Dallas, 4.00
K csoport
----------
június 17., szerda
Portugália - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston, 19.00
június 18., csütörtök
Üzbegisztán-Kolumbia, Mexikóváros, 4.00
június 23., kedd
Portugália-Üzbegisztán, Houston, 19.00
június 24., szerda
Kolumbia - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara, 4.00
június 28., vasárnap
Kolumbia-Portugália, Miami, 1.30
Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia - Üzbegisztán, Atlanta, 1.30
L csoport
----------
június 17., szerda
Anglia-Horvátország, Dallas, 22.00
június 18., csütörtök
Ghána-Panama, Toronto, 1.00
június 23., kedd
Anglia-Ghána, Boston, 22.00
június 24., szerda
Panama-Horvátország, Toronto, 1.00
június 27., szombat
Panama-Anglia, New York, 23.00
Horvátország-Ghána, Philadelphia, 23.00
