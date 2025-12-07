Elkészült a világbajnokság csoportkörének programja

Elkészült a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportszakaszának programja: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.

Ez a két együttes játszotta a 2010-es világbajnokság első meccsét is.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A csoport

----------

június 11., csütörtök

Mexikó - Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros, 21.00

június 12., péntek

Koreai Köztársaság- Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara, 4.00

június 18., csütörtök

Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Dél-afrikai Köztársaság, Atlanta, 18.00

június 19., péntek

Mexikó-Koreai Köztársaság, Guadalajara, 3.00

június 25., csütörtök

Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország - Mexikó, Mexikóváros, 3.00

Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság, Monterrey, 3.00

B csoport

----------

június 12., péntek

Kanada - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto, 21.00

június 13., szombat

Katar-Svájc, Santa Clara, 21.00

június 18., csütörtök

Svájc - Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles, 21.00

június 19., péntek

Kanada-Katar, Vancouver, 0.00

június 24., szerda

Svájc-Kanada, Vancouver, 21.00

Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina - Katar, Seattle, 21.00

C csoport

---------

június 14., vasárnap

Brazília-Marokkó, New York, 0.00

Haiti-Skócia, Boston, 3.00

június 20., szombat

Skócia-Marokkó, Boston, 0.00

Brazília-Haiti, Philadelphia, 3.00

június 25., péntek

Skócia-Brazília, Miami, 0.00

Marokkó-Haiti, Atlanta, 0.00

D csoport

-----------

június 13., szombat

Egyesült Államok-Paraguay, Los Angeles, 3.00

június 14., vasárnap

Ausztrália - Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver, 6.00

június 20., szombat

Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Paraguay, Santa Clara, 6.00

Egyesült Államok-Ausztrália, Seattle, 21.00

június 26., péntek

Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó - Egyesült Államok, Los Angeles, 4.00

Paraguay-Ausztrália, Santa Clara, 4.00

E csoport

----------

június 14., vasárnap

Németország-Curacao, Houston, 19.00

június 15., hétfő

Elefántcsontpart-Ecuador, Philadelphia, 1.00

június 20., szombat

Németország-Elefántcsontpart, Toronto, 22.00

június 21., vasárnap

Ecuador-Curacao, Kansas City, 2.00

június 25., csütörtök

Ecuador-Németország, New York, 22.00

Curacao-Elefántcsontpart, Philadelphia, 22.00

F csoport

----------

június 14., vasárnap

Hollandia-Japán, Dallas, 22.00

június 15., hétfő

Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia - Tunézia, Monterrey, 4.00

június 20., szombat

Hollandia - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston, 19.00

június 21., vasárnap

Tunézia-Japán, Monterrey, 6.00

június 26., péntek

Japán - Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas, 1.00

Tunézia-Hollandia, Kansas City, 1.00

G csoport

----------

június 15., hétfő

Belgium-Egyiptom, Seattle, 21.00

június 16., kedd

Irán - Új-Zéland, Los Angeles, 3.00

június 21., vasárnap

Belgium-Irán, Los Angeles, 21.00

június 22., hétfő

Új-Zéland - Egyiptom, Vancouver, 3.00

június 27., szombat

Egyiptom-Irán, Seattle, 5.00

Új-Zéland - Belgium, Vancouver, 5.00

H csoport

-----------

június 15., hétfő

Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság, Atlanta, 18.00

június 16., szerda

Szaúd-Arábia - Uruguay, Miami, 0.00

június 21., vasárnap

Spanyolország - Szaúd-Arábia, Atlanta, 18.00

június 22., hétfő

Uruguay - Zöld-foki Köztársaság, Miami, 0.00

június 27., szombat

Zöld-foki Köztársaság - Szaúd-Arábia, Houston, 2.00

Uruguay-Spanyolország, Guadalajara, 2.00

I csoport

----------

június 16., kedd

Franciaország-Szenegál, New York, 21.00

június 17., szerda

Irak/Bolívia/Suriname - Norvégia, Boston, 0.00

június 22., hétfő

Franciaország - Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia, 23.00

június 23., kedd

Norvégia-Szenegál, New York, 2.00

június 26., péntek

Norvégia-Franciaország, Boston, 21.00

Szenegál - Irak/Bolívia/Suriname, Toronto, 21.00

J csoport

-----------

június 16., szerda

Argentína-Algéria, Kansas City, 3.00

Ausztria-Jordánia, Santa Clara, 6.00

június 22., hétfő

Argentína-Ausztria, Dallas, 19.00

június 23., kedd

Jordánia-Algéria, Santa Clara, 5.00

június 28., vasárnap

Algéria-Ausztria, Kansas City, 4.00

Jordánia-Argentína, Dallas, 4.00

K csoport

----------

június 17., szerda

Portugália - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston, 19.00

június 18., csütörtök

Üzbegisztán-Kolumbia, Mexikóváros, 4.00

június 23., kedd

Portugália-Üzbegisztán, Houston, 19.00

június 24., szerda

Kolumbia - Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara, 4.00

június 28., vasárnap

Kolumbia-Portugália, Miami, 1.30

Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia - Üzbegisztán, Atlanta, 1.30

L csoport

----------

június 17., szerda

Anglia-Horvátország, Dallas, 22.00

június 18., csütörtök

Ghána-Panama, Toronto, 1.00

június 23., kedd

Anglia-Ghána, Boston, 22.00

június 24., szerda

Panama-Horvátország, Toronto, 1.00

június 27., szombat

Panama-Anglia, New York, 23.00

Horvátország-Ghána, Philadelphia, 23.00



