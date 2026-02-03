Újabb botrány kialakulóban Gianni Infantino körül, most az ukrán sportminisztert sikerült magára haragítania

Mint ismert, az orosz labdarúgó-válogatott és klubcsapatai 2022 februárja óta eltiltás alatt állnak a FIFA és az UEFA által az ország Ukrajna elleni inváziója miatt. Múlt hónapban, a Világgazdasági Fórumon Infantino azt mondta, "az eltiltás nem ért el semmit, és csak nagyobb frusztrációt okozott".

"Segítene, ha orosz fiúk és lányok játszhatnának Európa többi részén is. Nem kellene eltiltanunk senkit a labdarúgástól azért, amiért az országuk politikai vezetése tesz" - tette hozzá az elnök.

Erre reagált most az ukrán sportminiszter, Matvij Bidnyi közösségi oldalán: "Gianni Infantino szavai felelőtlenek és gyerekesek. Hadd emlékeztessem, az orosz agresszió óta több, mint 650 ukrán sportoló halt meg az oroszok keze által, köztük több, mint százaz futballisták voltak" - írta a politikus.

Oroszország a háború óta nem vett részt a 2022-es világbajnokságon, a 2024-es Európa-bajnokságon, és nem lesz ott a közelgő vb-n sem az amerikai kontinensen.

"Osztom az Ukrán Labdarúgó-szövetség azon véleményét, miszerint ne térjenek vissza nemzetközi versenyekhez az oroszok. Amíg Oroszország ukránokat öl, zászlajuk nem térhet vissza azon országok közé, akik tisztelik azokat az alapvető értékeket, mint az igazságosság és a fair play" - zárja posztját az ukrán sportminiszter.

Nem először kerül negatív színbe Infantino és a FIFA, a nyári világbajnoksággal kapcsolatban sorra merülnek fel a problémák. Nemrég fegyveresek támadtak meg egy futballmeccset Mexikóban, ami az egyik házigazdája lesz a tornának, de a magas jegyárak miatt is kiakadt a szurkolók a nemzetközi szövetségre. Infantino erre válaszul elmondta, sosem volt még ekkora érdeklődés a vb-re, ám végül engedett a FIFA a jegyárakkal kapcsolatban.

A résztvevőknek az extrém időjárással is meg kell küzdeniük a nyári tornán, ám a FIFA több speciális szabállyal készül a kellemetlenségek csökkenéséért. Közben pedig az is kiderült, melyik stadion rendezheti a következő, 2030-as világbajnokság döntőjét.

Forrás: BBC