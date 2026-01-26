Fegyveres támadás történt egy mexikói futballmeccsen - veszélyben a világbajnoki rendezés?

Szemtanúk szerint tegnap helyi idő szerint 17:30-kor négy fegyveres a mérkőzés vége előtt érkezett meg a helyszínre, és kezdtek lövöldözni a pályán lévőkre. Tizen a helyszínen életüket vesztették, egy ember pedig a kórházban hunyt el. A város polgármestere, Cesar Prieto szerint az áldozatok között egy nő és egy gyermek van.

A Sun idézte a polgármester, aki elmondta, a támadás egy erőszakhullám része volt a városban, és szeretné, ha az ország miniszterelnöke, Claudia Sheinbaum kontrollálná a helyzetet: “Sötét pillanat ez társadalmunknak” - mondta a polgármester a támadásról.

Azért is aggasztó a támadás, hiszen az idén nyáron Mexikó világbajnokságot rendez az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen, és az aktuális közbiztonsági állapotok aggodalomra adhatnak okot a szurkolók körében.

Nem telik egyelőre botrányoktól mentesen a nyári világbajnoki rendezés, korábban a drukkerek a magas jegyárak miatt tiltakoztak a FIFA-nál, ám a szövetség elnöke, Gianni Infantino szerint sosem volt még ekkora érdeklődés a torna iránt. Az extrém időjárással is meg kell küzdenie mind a játékosoknak, mind a szurkolóknak, ezért több új szabályt is alkottak a szervezők a kellemetlenségek elkerülésére.

Arról, hogy mi vár ránk a közelgő világeseményen, ITT írtunk bővebben, a csoportbeosztást és a programot pedig IDE KATTINTVA lehet megnézni.