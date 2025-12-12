“Árulással” vádolja a FIFA-t az Európai Futballszurkolók Szervezete (FSE), miután jelentős drágulást vezetett be a jegyárakra a nemzetközi szövetség a sorsolás után - írja a The Athletic és az ESPN.

Az FSE felszólította a FIFA-t, hogy azonnal csökkentse a jegyárakat, amit “a világbajnokság tradícióinak óriási árulásának” nevezett.

Ahogy korábban írtuk, csütörtöktől lehet vásárolni a résztvevő nemzetek szurkolóinak jegyeket, a horvát szövetség honlapja szerint az angolok elleni nyitómeccsükre 86 ezer forint (265 dollár) a legalacsonyabb kezdőár, ami több, mint a nyolcszorosa a 2024-es németországi EB legolcsóbb árának. Ha a horvát válogatott eljut a döntőig, egy szurkolónak több, mint 1.300.000 forintot kéne fizetnie, hogy minden meccsüket élőben láthassa.

“Felszólítjuk a FIFA-t, hogy azonnal állítsa le a jegyértékesítést, folytasson konzultációt az összes érintett féllel, és vizsgálja felül a jegyárakat és a kategóriák szerinti elosztást, amíg olyan megoldást nem találnak, amely tiszteletben tartja a világbajnokság hagyományait és kulturális jelentőségét.” - áll a szurkolói szervezet közleményében. A 2026-os világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont június 11. és július 19. között.

