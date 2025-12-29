Infantino szerint nem drágák a jegyek a vb-re, 15 nap alatt 150 millió igénylés érkezett

Gianni Infantino, a FIFA elnöke megvédte a jövő nyári labdarúgó-világbajnokság jegyárait, szerinte azok teljes mértékben tükrözik az esemény iránti „egészen őrületes” érdeklődést.

A 2026-os világbajnokságra – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – kialakított árstruktúra komoly kritikákat váltott ki. A Football Supporters’ Association (FSA) egyenesen botrányosnak nevezte az árakat, miután kiderült, hogy a csoportmeccsekre szóló belépők akár háromszor annyiba kerülnek, mint a 2022-es katari torna jegyei, míg a New Jersey-ben rendezendő döntő legolcsóbb jegyéért több mint 3100 fontot kell fizetni.

Infantino azonban a dubaji World Sports Summiton elmondta: az árakat a kereslet diktálja, amely messze meghaladja a kínálatot. Elmondása szerint hat–hétmillió jegyet bocsátottak áruba, ám mindössze 15 nap alatt 150 millió jegyigénylés érkezett be.

„Ez napi tízmillió jegykérelmet jelent. Ez is mutatja, mennyire erős a világbajnokság brandje” – fogalmazott a FIFA elnöke. Hozzátette: a torna közel százéves története során összesen 44 millió jegyet értékesítettek, ehhez képest most két hét alatt annyi igény futott be, amellyel „háromszáz világbajnokságot is meg lehetne tölteni”.

A kritikák hatására a FIFA végül bevezetett egy korlátozott számú, 45 fontos kedvezményes jegykategóriát, amely mind a 104 mérkőzésre elérhető. A szervezet egyik, az egyeztetésekhez közel álló illetékese szerint ezzel reagáltak a szurkolói visszajelzésekre, és ez volt a helyes lépés.

Infantino hangsúlyozta: a jegybevételekből származó pénz nem tűnik el, hanem visszakerül a futballba világszerte. Konkrét összegeket nem említett, de kiemelte, hogy a FIFA bevételei nélkül számos országban nem lenne működő labdarúgás.

„A világ mintegy 150 országában azért van futball, mert a világbajnokságon megtermelt bevételeket visszaforgatjuk a sportágba” – mondta. – „Ezek a források biztosítják a játék jövőjét globális szinten.”

A vita tehát továbbra sem csillapodik, miközben a számok alapján a 2026-os világbajnokság iránti érdeklődés már most minden korábbi rekordot felülmúl.

