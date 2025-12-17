Engedett a FIFA: ennyibe fog kerülni a legolcsóbb jegy a 2026-os világbajnokságra

A szurkolók és a kijutott országok szövetségeinek nyomására a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség) megváltoztatta a jegyárakat, és egy újfajta, legolcsóbb jegyet vezetett be a 2026-os világbajnokság mérkőzéseire - írta meg a GOAL angol kiadása.

Többek között a Futballszurkolók Szövetsége nevű szervezet (FSA), amely a drukkerek érdekeit hivatott képviselni világszerte, is azt hangoztatta, hogy a FIFA által első körben megadott jegyárak "botrányosak" és "nevetségesek".

Emellett a kijutott válogatottak Labdarúgó-szövetségei is tiltakoztak, így a FIFA egy új jegyszintet alakított ki, amelynek értelmében mind a 104 mérkőzésre elérhetőek lesznek az 51 euróba, átszámítva közel 20 ezer forintba kerülő belépők.

Ezeket a jegyeket a kijutott csapatok szurkolói kapják majd meg, azok elosztását pedig a szövetségek egyénileg szervezik majd - derült ki a FIFA közleményéből, igaz, ezek tíz százaléka les csak fenntartva.

Ugyanakkor a FAS egyik képviselője, Tom Greatrex ezzel kapcsolatban is kifejezte az aggályait.

"Kevés jegyet adnak elfogadható áron, így a szurkolók jelentős része továbbra sem engedheti meg magának a vébére való kiutazást. Az angol válogatott csoportmeccseinek esetében a 4500-ból fenntartott 450 jegy kiosztása konkrétan egy lottósorsolással ér majd fel a szurkolók számára" - zárta.

Sokan abban reménykednek, hogy a FIFA jegyárpolitikája nincsen kőbe vésve, és további árcsökkentésekre is hajlandó lesz a világszövetség.

