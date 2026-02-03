A jelenleg felújításon áteső Camp Nou-ba nemrég térhetett vissza az FC Barcelona labdarúgó-csapata (mellyel akadnak gondok a utóbbi időben), amely elkészültekor a legnagyobb futballstadion lesz Spanyolországban a maga 104.600 fős befogadóképességével - számolt be a hírről a katalán Mundo Deportivo.

"Barcelona mindig is ambíciózus volt, hogy jelentős sporteseményeket rendezzen. Pár nappal ezelőtt beszéltem a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnökével, mennyire boldogok lennénk a vb-döntő rendezése miatt, és készen állunk a feladatra. A FIFA hozza meg a végső döntést, de kifejeztem szándékunkat a döntő lebonyolításával kapcsolatban" - mondta a katalán város polgármestere.

A Mundo Deportivo szerint a Camp Nou mellett két másik város is harcba száll a 2030-as világbajnokság döntőjéért: a Real Madrid otthona, a Santiago Bérnabeu és a marokkói Casablanca-ban található II. Hassan Stadion (mely elkészültekor több, mint 115 ezer férőhelyes lesz) is szeretné megrendezni a torna utolsó mérkőzését.

A közeljövőben más rangos sporteseményt is szeretne Barcelona és a megújuló Camp Nou rendezni, nemrég bejelentették, hogy a 2029-es Bajnokok Ligája fináléjáért is pályázott a katalán város, a döntőért a londoni Wembley-vel kell megküzdenie az FC Barcelona stadionjának.