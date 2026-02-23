Kartellháború bénította meg a futballt – négy meccs is elmaradt Mexikóban

Komoly biztonsági helyzet alakult ki Mexikóban, miután a hadsereg akciója során életét vesztette a hírhedt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ismertebb nevén „El Mencho”. Az incidens nyomán négy magas szintű labdarúgó-mérkőzést is elhalasztottak, miközben a közelgő világbajnoki rendezések miatt is nő az aggodalom.

A mexikói hatóságok a Cartel Jalisco Nueva Generación vezetőjére csaptak le a Jalisco állambeli Tapalpában, nem messze a vb-házigazda Guadalajara városától. Oseguera Cervantes a jelentések szerint megsebesült az akció során, majd a Mexikóvárosba tartó légi szállítás közben belehalt sérüléseibe.

Halálát követően a kartell emberei több államban is erőszakos akciókba kezdtek: járműveket gyújtottak fel és utakat torlaszoltak el, ami közvetlen hatással volt a sporteseményekre is.

Elhalasztott bajnokik

Vasárnap négy profi futballmérkőzést töröltek, a férfi élvonalban a Querétaro–Juárez FC találkozót, a női ligában a Chivas–Club América rangadót, valamint két másodosztályú mérkőzést. A döntést biztonsági megfontolások indokolták, miután a térségben gyorsan romlott a közrend.

A mexikói válogatott szerdán barátságos mérkőzést játszana Izland ellen a querétarói Corregidora Stadionban, és a szövetség egyelőre nem jelezte a találkozó elhalasztását.

VB-aggodalmak Guadalajara körül

Az ügy különösen érzékeny, mert Guadalajara a 2026-os világbajnokság egyik házigazdája lesz: a város négy mérkőzésnek ad majd otthont, köztük két, a Dél-Korea részvételével rendezett találkozónak.

A CJNG-t Mexikó egyik legerősebb bűnszervezeteként tartják számon, amely a jelentések szerint az ország államainak többségében jelen van. A helyzet ezért nemcsak a hazai bajnokságokra, hanem a közelgő nemzetközi sportesemények biztonsági előkészületeire is árnyékot vet.

