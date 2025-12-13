Vb 2026: a szédülő sztárok és a „bujkáló” cserék miatt radikális döntést hoztak meg a szervezők

A közelgő vb-n a játékvezetők minden félidő 22. percében megállítják majd a játékot, hogy a játékosok hidratálják magukat. Szakértők szerint erre azért van szükség, mert nyáron az amerikai kontinens ki van téve olyan környezeti tényezőknek, amik hatással vannak a játékosokra és szurkolókra egyaránt. Ilyen például a magas hőmérséklet, ami jelentések szerint a 16 helyszínből tíz esetében nagy kockázatot jelent.

A klubvilágbajnokságon már okozott problémát

Az új lebonyolítású klubvilágbajnokságon is okozott problémákat az extrém magas hőmérséklet, a későbbi győztes Chelsea középpályása, Enzo Fernández “szédült”, miközben “nagyon veszélyes” melegben kellett játszania.

Az angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel múlt héten úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy lehet az öltözőben hagyja cserejátékosait a meccs alatt magas hőmérséklet által jelentett kockázatok miatt.

”Minden meccsen, mindegy hol játszák azt, van-e teteje a stadionnak vagy megfelelő a hőmérséklet, lesz egy 3 perces ivószünet a játékosoknak.” - ezt már Manolo Zubiria, a vb versenyigazgatója mondta. “ Nyilván, ha egy sérülés miatt megáll a játék a 20. vagy 21. percben, onnan fogják számolni az időt.”

A pénz állhat a háttérben?

Egy másik aspektusra hívta fel a figyelmet a szabály kapcsán a Magyar Nemzet: a három perces üresjáratokat akár ki is használhatja a FIFA, hiszen ezekben a szünetekben lehet reklámokat sugározni a televízióban. A lap kiemeli, aki jártas az amerikai major sportok világában, az értheti ennek a szabályozásnak a logikáját.

Végülis, Infantino szerint a világbajnokság mind a 104 mérkőzése egyenlő lesz ugyanennyi Super Bowl-lal. Ezzel a szabállyal jobban lehet érteni már ezt a párhuzamot.

Mint ismert, a jövő évi világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi jövő június 11. és július 19. között. A jegyértékesítés már elkezdődött, viszont ez sem indult balhémentesen a kirívóan magas jegyárak miatt.

