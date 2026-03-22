A találkozó 26. percében Stavros Pilios húzta meg a bal oldalon, és adta be középre a labdát, ahol menetrendszerűen érkezett Varga Barnabás, és a kapus mellett a hálóba pofozta a labdát.

Varga Barnabás góljának köszönhetően már 3-0-ra vezet az AEK Athén a Kifisia ellen kevesebb mint félóra játékidő után.

Varga Barnabás szenzációs formában van

Varga Barnabás megállíthatatlan, a magyar támadó már hat gólt szerzett és két gólpasszt adott az AEK Athén színeiben, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.

A 31 éves támadó betalált az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést. A magyar válogatott támadó a Larissza elleni sikerben is kulcsszerepet játszott.

De ne felejtsük el, hogy a 31 éves csatár az NK Celje elleni továbbjutásból is góllal vette ki a részét.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

