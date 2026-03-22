A mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, a hatodik percben Aboubakary Koita tört be a jobb oldalról a tizenhatoson belülre, Jászer Larúszí pedig a nyakánál fogva rántotta vissza az AEK Athén támadóját, így tizenegyessel következhetett az athéni csapat.

A tizenegyeshez az AEL Larissza ellen büntetőt hibázó Luka Jovics állt oda, aki ezúttal magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult, a szerb csatár lövése a jobb alsó sarokban kötött ki, a vendégek kapusának, Moisés Ramíreznek esélye sem volt (1-0).

Tíz perccel később ismét Koita volt a főszereplő, ugyanis az AEK támadója kiszúrta, hogy Ramírez még nem ért vissza a kapujába, így 35 méterről ráívélte, lövése Alex Petkovon megpattant, így védhetetlenül hullott a Kifisia kapujába (2-0).

A mérkőzés 26. percében Stavros Pilios húzta meg a bal oldalon, és adta be középre a labdát, ahol menetrendszerűen érkezett Varga Barnabás, és a kapus mellett a hálóba pofozta a labdát. Ez volt a magyar csatár hatodik gólja új csapatában.

Az AEK Athén kevesebb mint félóra alatt minden lényegi kérdést lerendezett.

Varga Barnabást a félidőben váratlanul lecserélték

A félidőben Varga Barnabást lekapta a pályáról Marko Nikolics vezetőedző, a magyar támadó helyére Zini állt be csereként. Arról egyelőre nincsenek információink, hogy mi lehetett az oka Varga Barnabás korai lecserlésének. De az biztos, hogy magyar válogatott támadó már az NK Celje elleni Konferencialiga visszavágón sem lépett pályára, ami kis híján a görögök továbbjutásába került.

Marco Rossi egészen biztosan nem örülne, ha a Varga Branabás pont a válogatott szünet előtti bajnokin sérülne meg.

Az eredmény már nem változott

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 3-0-s győzelmet aratott az AEK Athén, aminek köszönhetően visszavette a vezetést a bajnoki tabellán.

