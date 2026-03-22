Varga Barnabás pont a legrosszabbkor sérült meg, Marco Rossinak nélkülöznie kell?

Marko Nikolicsot, az AEK vezetőedzőjét Varga Barnabás rejtélyes félidei lecseréléséről is kérdezték a 3-0-s győzelmet hozó találkozó utáni sajtótájékoztatón.

Ennek kapcsán a szerb tréner leszögezte, hogy a bokasérülése miatt hozta le a pályáról Vargát. Ezt követően hozzátette, hogy Varga ettől függetlenül elutazik a magyar válogatott edzőtáborába, ahol további vizsgálatok várnak majd rá.

"Lesérült az első félidőben, kificamodott a bokája, ami meg is duzzadt.

Folytatni akarta a játékot, pedig nem nézett ki jól a bokája. Ezt a mentalitást akarjuk látni. Hamarosan a magyar válogatott edzőtáborába tart, ott vizsgálatoknak vetik alá.

Reméljük, a bajnokság rájátszására felépül" – árulta el Nikolics.

Arról tehát a magyar válogatott orvosi csapata dönt majd, hogy Varga Barnabás pályára léphet-e a szlovének és görögök elleni felkészülési mérkőzéseken.

Kapcsolódó

Varga Barnabás ismét villant, Marco Rossi azonban aggódhat a rejtélyes lecserélése miatt? + videó

Megint lecsapott! Varga Barnabás újabb góllal sokkolta az ellenfelet + videó

Forrás: gazetta.gr

