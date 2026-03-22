Varga Barnabás — AEK Athén
Bózsik Tamás

Varga Barnabás pont a legrosszabbkor sérült meg, Marco Rossinak nélkülöznie kell?

Kificamodott Varga Barnabás bokája az AEK Athén Kifisia elleni mérkőzésén a görög bajnokság 26. fordulójában. Emiatt a szünetben le is kellett cserélni az egyébként gólt szerző magyar támadót, aki így nem biztos, hogy ott lesz a magyar válogatott szlovének és görögök elleni felkészülési mérkőzéséin.

Marko Nikolicsot, az AEK vezetőedzőjét Varga Barnabás rejtélyes félidei lecseréléséről is kérdezték a 3-0-s győzelmet hozó találkozó utáni sajtótájékoztatón. 

Ennek kapcsán a szerb tréner leszögezte, hogy a bokasérülése miatt hozta le a pályáról Vargát. Ezt követően hozzátette, hogy Varga ettől függetlenül elutazik a magyar válogatott edzőtáborába, ahol további vizsgálatok várnak majd rá. 

"Lesérült az első félidőben, kificamodott a bokája, ami meg is duzzadt. 

Folytatni akarta a játékot, pedig nem nézett ki jól a bokája. Ezt a mentalitást akarjuk látni. Hamarosan a magyar válogatott edzőtáborába tart, ott vizsgálatoknak vetik alá. 

Reméljük, a bajnokság rájátszására felépül" – árulta el Nikolics. 

Arról tehát a magyar válogatott orvosi csapata dönt majd, hogy Varga Barnabás pályára léphet-e a szlovének és görögök elleni felkészülési mérkőzéseken. 

Kapcsolódó

Varga Barnabás ismét villant, Marco Rossi azonban aggódhat a rejtélyes lecserélése miatt? + videó

Megint lecsapott! Varga Barnabás újabb góllal sokkolta az ellenfelet + videó

Forrás: gazetta.gr

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
