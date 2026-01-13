A givemesport.com szerint az észak-londoni csapat szeretné leigazolni az elefántcsontparti játékost a téli átigazolási időszakban, és készek egy "nagy ajánlatot" tenni, ha ott lesz a lehetőség. A hírek szerint a Liverpool hosszú ideje figyeli a lipcsei támadót, de januári igazolás nem várható a Mersey-parti alakulatnál.

Diomande ára a 40 millió font körül mozoghat annak ellenére, hogy a Leipzig nagyjából 87 millió fontra értékelte eddig szélsőjüket. A Spurs nagyot szeretne robbantani a téli transzferablakban a csalódást keltő őszi szezon után, ahol Thomas Frank irányítása alatt a 21 mérkőzésből mindössze hetet nyertek meg a Sarkantyúsok. Eddig sem tétlenkedett a Tottenham Hotspur a januári időszakban, ahogyan arról mi is beszámoltunk, az Atlético Madrid középpályását, Conor Gallaghert keddre orvosi vizsgálatra várják a Spursnél, aki 40 millió euróért válthat csapatot. Rajta kívül Brazíliából igazol hátvédet a Spurs, a Santos csapatából Souza érkezhet 15 millió euróért, így nem tétlenkedik a januári átigazoási szezon után távozó társ-sportigazgató, Fabio Paratici.

Vissza Diomandehoz: a szélső tavaly nyáron csatlakozott Gulácsi Péterékhez a spanyol Leganes együttesétől, és 14 Bundesliga meccsen hat gól és két gólpassz eddig a mérlege. Nem ez lenne a két klub között az első játékosmozgás, a nyáron Xavi Simons igazolt Londonba a lipcsei csapatból egy 51 millió fontos tranzakció keretében.

A portál szerint érthető lenne Diomande leigazolása Thomas Frank együttesének részéről, hiszen sok sérülés hátráltatta már eddig is a szezonban a Spurst a támadószekcióban, többek között Dominic Solanke és Dejan Kulusevski sem áll rendelkezésre, nemrég pedig Lucas Bergvall és Mohammed Kudus is harcképtelenné vált. Az Aston Villa elleni FA Kupa mérkőzésen pedig Richarlisont kellett kényszerűségből lecserélni, így minden lehetőséget próbál megragadni az észak-londoni csapat, hogy valahogy megmentse még a szezonját.

Nagy a játékosmozgás a Spursnél, megváltak már a tavalyi Európa-liga döntő hősétől, Brennan Johnsontól, aki a városi rivális Crystal Palacehoz igazolt, valamint a klub izraeli játékosa, Manor Solomon a kiesés elől menekülő Fiorentina csapatához került kölcsönben a szezon végéig.

Kapcsolódó

A szezonban már harmadszor tiltották el a Tottenham Hotspur védőjét, íme az indok

A beépített ember: a Spurs edzője lebukott, hogy Arsenal szurkoló?

Angliába adhatja el legjobbját az Athletic Bilbao

Három londoni csapat száll harcba a Juventus játékosáért