Conor Gallagher ismét a Premier League-ben bizonyíthat. A 25 éves középpályás mindössze 18 hónappal azután hagyja el Spanyolországot, hogy 2024 nyarán a Chelsea-től az Atlético Madridhoz szerződött. A két klub hétfő este véglegesítette a transzfert: a Tottenham 40 millió eurót (kb. 34,7 millió fontot) fizet a játékosért, aki egy hosszú távú szerződést ír alá az észak-londoniakkal.

Versenyt futottak érte

Nem a Spurs volt az egyetlen kérő. Az Aston Villa szintén komoly erőfeszítéseket tett Gallagher megszerzéséért, sőt, a birminghami klub az Atléticóval is dűlőre jutott az anyagiakról. A váltás azonban Gallagher döntésén bukott el: a középpályás egyértelművé tette, hogy Thomas Frank projektjében szeretne részt venni, így kikosarazta Unai Emery csapatát.

Miért pont most és miért pont a Tottenham?

A Tottenham középpályáján fontos hiányzók vannak. A csapat egyik alapembere, Rodrigo Bentancur combhajlító-sérülés miatt legalább három hónapra kidőlt a sorból, míg Pape Matar Sarr az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. E kulcsjátékosok hiányában az észak-londoniak középső alakzatának stabilitása és kreativitása szemmel láthatóan visszaesett az utóbbi időszakban, így az angol válogatott játékos pontosan azt a tátongó űrt töltheti be, amelyre Thomas Franknak a a legnagyobb szüksége van.

Gallagher, aki az előző szezonban még alapember volt Diego Simeone csapatában (50 mérkőzésen 4 gólt szerzett), a jelenlegi idényben viszont kikerült a pikszisből. Bár a Real Madrid elleni Szuperkupa-elődöntőben még kezdő volt, a La Ligában mindössze négyszer kapott lehetőséget az első perctől.

Út a válogatottba?

A váltás hátterében az Európa-bajnoki kerettagság is állhat. Gallagher Gareth Southgate alatt alapember volt a legutóbbi három nagy tornán, ám mióta Thomas Tuchel átvette az angol válogatott irányítását, a középpályás nem kapott meghívót. A rendszeres Premier League-játéklehetőség kulcsfontosságú lehet számára, hogy meggyőzze a német szakembert a tavaszi válogatott szünet előtt.

A transzfert várhatóan 24-48 órán belül hivatalosan is bejelentik, amint Gallagher túlesik a kötelező orvosi vizsgálatokon kedden.



Hosszútávú terv a Spursnél

A szakmai folytonosságot jól jelzi, hogy bár Fabio Paratici a téli átigazolási szezon végén távozik és a Fiorentinánál folytatja, a klub stratégiája rendíthetetlen maradt. Gallagher már az Ange Postecoglou-éra alatt is az első számú célpontok között szerepelt, és hiába távozott azóta az ausztrál menedzser, az angol középpályás megszerzése prioritás maradt a vezetőség számára. Paratici búcsúzóul még segített lezárni ezt a hosszú ideje tartó projektet, mielőtt átadná a stafétát Johan Langénak. Ez a transzfer a végső bizonyíték arra, hogy a Tottenhamnél nem ad hoc döntések születnek, hanem egy évek óta érlelt, edzőkön és igazgatókon átívelő vízió valósul meg, amely a stabilitást helyezi előtérbe a háttérben zajló személyi változások ellenére is.

Forrás: Fabrizio Romano, The Athletic

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.