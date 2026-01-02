Hivatalos: fél év után máris csapatot vált a Tottenham Hotspur szélsője

A Tottenham Hotspur megegyezett a Fiorentinával, így Manor Solomon a szezon végéig kölcsönben szerepel majd a Serie A utolsó helyezettjénél - írta meg a The Athletic. Az egyezség része az is, hogy a Violáknak opciós joguk lesz végleg megvásárolni őt a fél éves szerződése lejártával. Az izraeli támadó hamarosan átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

Solomon a 2025-26-os idény első felét a Villarrealban töltötte kölcsönben, ám mindössze hat mérkőzésen lépett pályára, így a londoni klub visszahívta, ezért igazolhat most a Serie A-ba.

Köztudott, hogy a 48-szoros izraeli válogatott még 2023-ban, ingyen csatlakozott a Spurshöz a Sahtar Donyecktől. Az angliai kalandja azonban meglehetősen rosszul sült el: csupán hat találkozón léphetett pályára új csapatában, mert októberben térdsérülést szenvedett.

Akkor végül meg kellett műteni, ami véget is vetett a 2023-24-es idényének. Azóta nem játszott a Tottenhamben, hiszen a tavalyi kiírást is kölcsönben töltötte, a Premier League-be épp akkor feljutó Leeds United színeiben.

