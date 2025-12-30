Három londoni csapat száll harcba a Juventus játékosáért

Ahogyan arról a GOAL is cikket közölt, Antoine Semenyo hamarosan a Manchester City játékosa lesz, így a Tottenham Hotspurnek minden bizonnyal más opció után kell néznie. A klub kiszemeltjei között ott szerepel Kenan Yildiz is - igaz, ezzel nincs egyedül a Premier League-ben.

A TuttoJuve beszámolója szerint az Arsenal és a Chelsea is szívesen látná a soraiban a még mindig csak 20 éves török támadót.

Bár Yildiz jelenlegi szerződése 2029-ig köti a Juventushoz, szeretné újratárgyalni azt, hogy a fizetése tükrözze a csapatban betöltött fontos szerepét. Állítólag több mint ötmillió eurós évenkénti bért szeretne magának kiharcolni, ezt azonban sokallja a torinói együttes, így kérdéses, hogy megegyeznek-e a felek.

Ugyanakkor ahhoz nem fér kétség, hogy ezt az összeget képesek lennének megadni a Premier League élcsapatai, ami csak még inkább a klubváltás mellett szól.

Ebben az idényben 22 tétmérkőzésen lépett pályára a Juventus színeiben a 26-szoros török válogatott játékos, ezeket javarészt mind végigjátszotta, és hat gólt, illetve hat gólpasszt jegyzett.

