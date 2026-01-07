A beépített ember: a Spurs edzője lebukott, hogy Arsenal szurkoló!?

A Tottenham Hotspur 3-2-s vereséget szenvedett az AFC Bournemouth otthonában a Premier League 21. fordulójában szerda este. A Spurs hatalmas görödbe került, utolsó 13 mérkőzéséből mindössze 3 tudott megnyerni, a csapatot ráadásul brutális sérüléshullám is sújtja, Thomas Frank vezetőedző hat játékosára sem számíthatott a Cseresznyések ellen, ráadásul Lucas Bergvallt egy héten belül másodszor kellett sérülés miatt lecserélnie.

Frank elrúgta a pöttyöst a Spurs szurkolóknál

Ha ez nem lenne elég, Thomas Frank még olajat is öntött a tűzre. A Spurs dán vezetőedzője a mérkőzés előtt kedélyesen kávézgatott, ennek persze önmagában nem lenne hírértéke, ha nem egy Arsenal pohár lett volna a kezében.

Frankot a mérkőzés után fel is kérdezték, hogy szándékosan hergelte-e a Tottenham szurkolóit:

„Elég annyit mondani, hogy amikor nem vagyok nyerőszériában, teljesen ostoba dolog lenne tőlem, ha egy Arsenalos pohárral jelennék meg. Bárki, aki azt gondolja, hogy ezt én vagy a stáb szándékosan tette…"

– halgatott el Thomas Frank, aki hozzátette:

„Az Arsenal az előttünk lévő meccsen [szombaton] használta az öltözőt. Teljesen megszokott, hogy minden találkozó előtt azt mondom: »Kérek egy eszpresszót.« Szerintem egy kicsit szomorú, hogy a futballban egyáltalán ilyen kérdést fel kell tenni. Nagyon rossz irányba haladunk, ha azon aggódunk, hogy milyen klub logója van egy poháron. Természetesen nem tennék ilyet. Ez tényleg rendkívül buta lenne."

– zárta a magyarázkodást a Sarkantyúsok vezetőedzője.

Az Arsenal valóban játszott a Vitality Stadionban szombaton, az Ágyúsok 3-2-s győzelmet arattak a Bournemouth otthonában. Ennek ellenére elég rosszul néz ki, pláne egy Spurs vezetőedző esetében, hogy a városi rivális poharát szorongatja.

Thomas Frank nem először kerül bajba, még a 2025/26-os idény elején, néhány héttel a kinevezése után Mikel Arteta Arsenalját kezdte el dicsérni a Tottenham sajtótájékoztatóján, majd gyorsan elnézést kért, hogy még meg kell szoknia, hogy itt az észak-londoni riválist nem szabad dicsérgetni.

A Manchester City sorozatban harmadik mérkőzésén is csak egy döntetlenre volt képes a bajnokságban, így ha az Arsenal holnap legyőzi a Liverpoolt, akkor 8 pontra elhúzhat a bajnoki versenyfutásban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik keményen beleszállt az Arsenalba.