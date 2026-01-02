FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-COPENHAGENAFP
C. Kovács Attila

Londonon belül vált klubot az Európa-liga-döntő hőse

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint a Tottenham Hotspur szélsője, Brennan Johnson minden megegyezett a Crsytal Palace-szal. A sasok hatalmas öszeget fizetnek a gólerős szélsőért.

Romano úgy tudja, hogy a Crystal Palace 33,5 millió fontot fizet Johnson játékjogáért. Az olasz átigazolási guru szerint a dél-londoni klub hosszú távú szerződést köt a 24 éves támadóval.

A walesi szélső 2023 nyarán érkezett a Spurshöz a Nottingham Foresttől, 107 mérkőzésen 27 gólt szerzett az észak-londoni klub színeiben. 

Johnson lőtte a Tottenham Hotspur elmúlt másfél évtizedének legfontosabb gólját: a Manchester United elleni Európa-liga-döntőben ő szerezte a finálé egyet gólját, amellyel 17 év után véget ért a Spurs trófeanélküli időszaka.

