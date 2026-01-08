Áprilisig elvesztette kulcsjátékosát a Spurs

A Tottenham Hotspur szélsője, Mohammed Kudus a márciusi válogatott szünetig biztosan nem léphet pályára.

A 25 éves ghánai támadó mindössze 19 percet töltött a pályán a Sunderland elleni 1–1-es döntetlen alkalmával vasárnap, mielőtt combsérülés miatt le kellett cserélni. A klub tájékoztatása szerint Kudus várhatóan április 11-én, a Premier League újraindulásakor lehet ismét bevethető.

„Sajnos Mohammed esetében komolyabb sérülésről van szó, több hónap kihagyás vár rá” – nyilatkozta Thomas Frank, a Spurs menedzsere. „Arra számítunk, hogy a márciusi válogatott szünet után térhet vissza.”

Kudus a múlt nyáron 55 millió fontért érkezett a West Hamtől a Tottenhamhez, és eddig két gólt szerzett a Premier League-ben a londoni klub színeiben.



A ghánai játékos már a Bournemouth elleni hétközi mérkőzést is kihagyta, amelyen Spurs pedig 3-2-es vereséget szenvedett. Thomas Frank számára nyomásokkal teli hetek következnek, hiszen a Tottenham csak a 14. helyen áll a bajnokságban, amennyiben ez a közeljövőben nem javul, az könnyen a szakember állásába kerülhet.