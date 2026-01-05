Angliába adhatja el legjobbját az Athletic Bilbao

Nico Williamst szemelte ki a távozott Brennan Johnson helyére a Tottenham Hotspur - közölte a Give Me Sport. A walesi szélsőt 40 millió euró ellenében értékesítette a Spurs, így az ő posztjára vagy a spanyol támadót, vagy a Manchester City brazil játékosát, Savinhót igazolná le.

Ugyanakkor a TEAMTalk szerint nem lesz egyszerű nyélbe ütni az üzletet a Sarkantyúsoknak, mivel Williams nemrégiben 2035-ig hosszabbított nevelőegyüttesével. Ennek fényében a baszkoknak nem áll szándékukban eladni az idén 15 mérkőzésen három gólt és három gólpasszt jegyző játékost.

Emellett pedig sajtóhírek szerint 401 ezer eurót keres hetente a ghánai felmenőkkel rendelkező támadó, amit nehéz lesz felülmúlnia bármelyik kérőnek is.

Több sérülés is hátráltatja Thomas Frank csapatát. A támadószekcióban Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, James Maddison és újabban már Mohamed Kudus is kidőlt, ezért aktív lehet majd az átigazolási időszakban a Tottenham.