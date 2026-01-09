A szezonban már harmadjára tiltották el a Tottenham Hotspur védőjét, íme, az indok

Cristian Romero szezonbeli harmadik eltiltását tölti, így nem lesz bevethető a Tottenham Hotspur szombati FA-kupa-mérkőzésén az Aston Villa ellen - számolt be róla Chris Cowlin sportújságíró.

A Spurs csapatkapitányát egy találkozó erejéig meszelte el a Független Szabályozó Bizottság (IRC), azt követően, hogy december 24-én az Angol-labdarúgó-szövetség (FA) fegyelmi eljárást indított ellene.

Ennek oka az volt, hogy az argentin belső védő sportszerűtlenül viselkedett a játékvezetővel a Liverpool elleni Premier League-összecsapáson, még a 17. fordulóban, december 20-án.

A durva játékstílusáról ismert Romero már két eltiltást is összeszedett ebben az idényben. Először az Arsenal ellen begyűjtötte az ötödik sárga lapját az angol bajnokságban, amiért egy találkozót ki kellett hagynia. Ezt követően, a már említett, Liverpool elleni összecsapáson két sárga kártyával kiállíttatta magát, ezért lemaradt a Crystal Palace-szal vívott bajnokiról.