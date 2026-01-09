FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRENTFORDAFP
Bózsik Tamás

Tottenham Hotspur: egy brazil érkezhet, egy brazil távozhat?

A brazil sajtó szerint Richarlison elhagyhatja a klubot, míg egy honfitársa Brazíliából ír alá.

Az ESPN brazil kiadása közölt egy hírt arról, hogy a brazil Flamengo szeretné leigazolni Richarlisont a téli átigazolási időszak folyamán. Erre a híresztelésre a brazil támadó szókimondóan reagált a közösségi médiában, ahol csak annyit kommentelt:  

"Ezt meg ki mondta, b*****meg?"

E kijelentésével tiszta vizet öntött a pohárba a jövőjével kapcsolatban a 2022-ben szerződtetett támadó. 

Ezzel együtt pedig egy másik brazil játékos jövője is összefonódott az észak-londoni klubbal: Souza személyében egy balhátvéddel erősítenek a Sarkantyúsok, aki a Santostól ír alá 15 millió euró ellenében - értesült az olasz sportújságíró, Fabrizio Romano. Információi szerint a játékos és ügynöke hamarosan Anglia felé veszi az irányt, hogy aláírja szerződését újdonsült csapatával. 

