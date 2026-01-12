Hivatalos: A téli átigazolási szezon után elhagyja a Tottenhamet Fabio Paratici

Hatalmas a felbolydulás a Tottenham Hotspur háza táján: a legfrissebb hivatalos információk szerint a klub társ-sportigazgatója, Fabio Paratici a februári transzferzárást követően elhagyja a Spurst. Az olasz szakember nem akárhova tart: visszatér hazájába, hogy a Serie A-ban vergődő Fiorentina új futballműveleti vezetője legyen.

Mégsem jött be a londoni jóslat?

A bejelentés azért is sokkoló, mert alig néhány hete még mindenki a maradását kész tényként kezelte. Korábbi cikkünkben mi is megírtuk, hogy hiába minden, a Juventus egykori sportigazgatója mégsem tér vissza Olaszországba, miután a Selhurst Park lelátóján, Vinai Venkatesham vezérigazgató társaságában kapták lencsevégre. Akkor úgy tűnt, a Thomas Frank-projekt és a londoni ambíciók maradásra bírják, ám a háttérben végül győztek a „személyes okok”.

Paratici döntése azért is fájdalmas a Tottenhamnek, mert az olasz szakember mindössze októberben tért vissza hivatalosan a klubhoz, miután lejárt a 30 hónapos eltiltása.

Egy utolsó ajándék a búcsú előtt

Bár a váltás ténye már eldőlt, Paratici nem hagyja cserben a csapatot a téli hajrában: február 2-ig, az angol átigazolási piac zárásáig még a helyén marad. Sőt, úgy tűnik, egy utolsó nagy fogással búcsúzik: kulcsszerepe volt a Santos 19 éves brazil tehetségének, a balhátvéd Souzának a megszerzésében, aki hamarosan csatlakozik a kerethez.

A Tottenhamnél ezzel a „dupla sportigazgatói” modellnek vége szakad, és Johan Lange veszi át a teljes irányítást egy olyan időszakban, amikor a klub vezetése – Daniel Levy távozása óta – amúgy is alapos átalakuláson megy keresztül.

Öngyilkos küldetés Firenzében?

Paratici nem pihenni megy haza: a Fiorentina jelenleg a Serie A 18. helyén szerénykedik, 20 meccsből mindössze két győzelemmel. A „Violák” november óta keresték a megváltót Daniele Prade helyére, és a Juventus korábbi sikerkovácsában látják az utolsó reményt a kiesés elkerülésére.

Kérdés, hogy a Premier League-et és a londoni sztárcsapatot váratlanul elhagyó guru képes lesz-e a csodára Olaszországban, vagy ez a váltás pályafutása eddigi legkockázatosabb lépése lesz.