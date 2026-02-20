A Liverpool célja, hogy még a szezon vége előtt lezárja és be is jelentse a megállapodást, a tárgyalások a tervek szerint haladnak, és előrehaladott szakaszban járnak.

Az angol bajnoki címvédő belátta, hogy ahhoz, hogy meg tudja tartani egyik legnagyobb értékét, muszáj lesz megemelnie a bérét, ezért a klub jelentős fizetésemeléssel fogja honorálni a magyar középpályás elmúlt években nyújtott teljesítményét. Szoboszlai jelenleg heti 120 ezer fontot keres a vörösöknél, sajtóhírek szerint ez az összeg heti 250-300 ezer fontra nőhet.

A beszámoló szerint a tárgyalások jó hangulatban zajlanak, és közel a megegyezés, mindkét fél optimista a szerződéshosszabbítást illetően.

A Liverpool hosszú évekre magához szeretné láncolni Szoboszlait

Krrish informáiói szerint a megállapodás már a célegyenesben van: az új szerződés 2031 júniusáig szólhat, és már csak apró részletek tisztázása van hátra.

Szoboszlai, mint csapatkapitány?

A klubnál Szoboszlaira a jövő csapatkapitányaként tekintenek, különösen annak fényében, hogy Virgil van Dijk a következő években várhatóan távozik. A napokban maga Van Dijk beszélt róla, hogy szerinte a magyar játékos az elmúlt években rengeteget fejlődött, és szerinte egy napon, ha a vezetőedző is úgy határoz, a Liverpool csapatkapitánya lehet.

A Liverpool szombaton 3-0-s sikert aratott a Brighton elleni FA-kupa mérkőzésen, a 25 éves magyar játékos egy bombagóllal jelentkezett a találkozón, a lefújást követően Mohamed Szalah nemes egyszerűséggel a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait. De a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot is csak dicsérni tudta a magyar középpályást.

De a Liverpool házi esküdtszéke is arra kérte a klubot, hogy minél hamarabb hosszabbítsa meg Szoboszlai szerződését, és ne adja meg a lehetőséget a Real Madridnak, hogy elhappolja a klub legjobb játékosát.

A Real Madrid hoppon marad?

Marco Rossi nemrég egy interjúban elárulta, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkora óta rajong a Real Madridért, bár ez eddig is nyílt titok volt, Szoboszlai is beszélt róla korábban. Erre az interjúra az egész nemzetközi média ráugrott, és azóta folyamatosan arról cikkeznek, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya Madridba tart. Ez a "fake news" áradat várhatóan addig tart majd, amíg a Liverpool hivatalosan be nem jelenti, hogy Szoboszlai alá írta új, 2031-ig tartó kontrakutását.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Szoboszlai Dominik játékosügynöke, Esterházy Mátyás korábban cáfolta azokat a pletykákat, miszerint ügyfele távozna Liverpoolból.





