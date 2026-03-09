Kedd este 18:45-ös kezdéssel a Galatasaray vendégeként lép pályára Liverpool. A találkozón akár három magyar játékos is lehet egyszerre pályán: Sallai Roland a hazaiakat, míg Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a vendégeket erősítheti. A mérkőzés előtt egy nappal a Liverpool hivatalos honlapja egy elemzést tett közzé, a párharcot illetően. Az alábbiakban ebből szemezgettünk.

Szoros múlt, kiegyenlített párharc

A két klub eddig öt alkalommal találkozott egymással európai kupasorozatban. A mérleg teljesen kiegyenlített: egy liverpooli győzelem mellett két döntetlen és két török siker született. Legutóbb a szezon korábbi szakaszában Isztambulban mérkőztek meg, akkor a hazaiak 1–0-ra nyertek.

A statisztikák alapján támadásban valamivel hatékonyabb az angol együttes: a Liverpool 20 gólt szerzett eddig a sorozatban, míg a Galatasaray 16-ot. A „vörösök” lövéseinek pontossága és helyzetkihasználása is jobb, valamint több gólpasszt is jegyeztek.

Slot történelmet írhat

A mérkőzés különleges alkalom lesz a liverpooli vezetőedző, Arne Slot számára is. A holland szakember ugyanis századik alkalommal irányítja majd a csapatot. Az eddigi 99 mérkőzésből 62-t megnyert, és ha Isztambulban is győzni tud, megdönti a klublegendának számító Kenny Dalglish rekordját, aki a Liverpool első száz meccsén 62 győzelmet aratott.

Szalah és Szoboszlai rekordközelben

Több játékos is történelmi mérföldkő előtt áll. Az egyiptomi támadó, Mohamed Szalah a Liverpool színeiben 81. alkalommal léphet pályára a Bajnokok Ligájában, amivel megelőzné a klub korábbi rekordtartóját, Jamie Carraghert.

Szalah ráadásul egy újabb gól esetén különleges nemzetközi rekordot is felállítana: ő lehet az első afrikai futballista, aki eléri az 50 gólt a sorozat történetében.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik szintén történelmi teljesítmény küszöbén áll. Amennyiben gólt szerez vagy gólpasszt ad, ő lesz az első liverpooli játékos, aki hét egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen közvetlenül hozzájárul a csapat góljaihoz.

Erős hazai pálya

A török együttes otthon kifejezetten veszélyes. A Galatasaray az utóbbi tíz európai hazai mérkőzéséből csak egyet veszített el, és minden sorozatot figyelembe véve öt egymást követő hazai győzelemnél tart. A RAMS Parkban legutóbb hét meccsén veretlen maradt.

A csapat legeredményesebb játékosa a szezonban a nigériai csatár, Victor Osimhen, aki már 18 gólnál tart. A két csapat korábbi idei találkozóján az ő büntetőből szerzett találata döntötte el a mérkőzést. A Galatasaray kispadján ülő Okan Buruk számára is ismerős az angol rivális: játékosként 2006 decemberében gólt szerzett a Liverpool ellen egy 3–2-es török győzelem alkalmával.

Jó idegenbeli sorozat

A Liverpool idegenben magabiztos: az utóbbi 11 európai vendégszerepléséből kilencet megnyert. A nyolcaddöntős párharcok idegenbeli első mérkőzésein is jól teljesítenek, hiszen az elmúlt tizenkét ilyen találkozóból kilencet megnyertek.

Érdekesség, hogy török csapat ellen Törökországban eddig mindössze egyszer sikerült nyernie a klubnak: a 2010–11-es Európa-liga rájátszásában 2–1-re győztek a Trabzonspor otthonában.

A keddi mérkőzés tehát nemcsak a továbbjutás szempontjából ígérkezik izgalmasnak, hanem rekordok és egyéni mérföldkövek miatt is. Ha a Liverpool játékosai kihasználják a lehetőséget, Isztambulban új fejezet íródhat a klub Bajnokok Ligája-történetében.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.