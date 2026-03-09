Szoboszlai Dominik ezzel az értéknövekedéssel egy nagyon szűk elitklubba lépett be, bekerült a világ húsz legértékesebb labdarúgója közé.

Mióta januárban a Liverpool elkezdett tárgyalni Szoboszlai Dominikkal a szerződése meghosszabbításáról, azóta a Real Madrid is élénken érdeklődik a magyar játékos iránt.

Marco Rossi pedig egy interjúban arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik gyerekkori kedvenc csapata a Real Madrid

Bár Szoboszlai Dominik már többször is elkötelezte magát a Liverpool mellett, a Királyi Gárda vezetősége hajhatatlannak tűnik, így könnyen előfordulhat, hogy ajánlatot tesznek a magyar válogatott csapatkapitányáért. A Transfermarkt pedig most meghatározta Szoboszlai irányárát.

A Transfermarkt is elismeri Szoboszlai teljesítményét

Korábban Benjamin Littlemore, a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője dicsérte Szoboszlai Dominikot a Magyar Nemzetnek adott interjújában:

„A Liverpool címvédése ebben az idényben biztosan nem a tervek szerint alakul, de a nagy nevek közül, akik nem teljesítettek vagy nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a Vörösök legkiegyensúlyozottabb játékosa a középpályás Szoboszlai volt. Rendkívüli sokoldalúságáról tett tanúbizonyságot, és számos erős tulajdonsággal rendelkezik labdával és anélkül is. Tényleg úgy érzem, mintha otthon lenne a Premier League-ben, és még mindig csak 25 évesen van ideje"

– hangsúlyozta Benjamin Littlemore az interjúban.

