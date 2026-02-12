NL: Ukrajna, Észak-Írország és Georgia lesznek a csoportellenfeleink

Csütörtök este 18 órakor tartották Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportkörének sorsolását, melyen a B-ligában szereplő magyar válogatott is ellenfeleket kapott.

A mieink az első kalapból várták a sorsolást, ahogy Skócia, Izrael és Lengyelország is. Magyarország a második csoportba került, Ukrajna, Georgia és Észak-Írország mellé.



A program:



1. forduló: 2026. szeptember 24–26.

2. forduló: 2026. szeptember 27–29.

3. forduló: 2026. szeptember 30–október 3.

4. forduló: 2026. október 4–6.

5. forduló: 2026. november 12–14.

6. forduló: 2026. november 15–17.



A divízió:

1 csoport:

Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország

2. csoport

Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország

3. csoport:

Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország

4. csoport:

Portugália, Dánia, Norvégia, Wales

B divízió:

1 . csoport:

Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia

2. csoport:

MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Georgia, Észak-Írország

3. csoport:

Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó

4. csoport:

Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország

C divízió:

csoport:

Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino

2. csoport:

Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország

3. csoport:

Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova

4. csoport:

Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg

D divízió:

csoport:

Gibraltár/Lettország, Málta/Luxemburg, Andorra

2. csoport:

Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein

Gibraltár és Lettország, illetve Málta és Luxemburg márciusban mérkőzik meg a C divíziós szereplésért.

