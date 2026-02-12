NL: Ukrajna, Észak-Írország és Georgia lesznek a csoportellenfeleink

Csütörtök este 18 órakor tartották Brüsszelben a Nemzetek Ligája csoportkörének sorsolását, melyen a B-ligában szereplő magyar válogatott is ellenfeleket kapott.
A mieink az első kalapból várták a sorsolást, ahogy Skócia, Izrael és Lengyelország is. Magyarország a második csoportba került, Ukrajna, Georgia és Észak-Írország mellé.
A program:
1. forduló: 2026. szeptember 24–26.
2. forduló: 2026. szeptember 27–29.
3. forduló: 2026. szeptember 30–október 3.
4. forduló: 2026. október 4–6.
5. forduló: 2026. november 12–14.
6. forduló: 2026. november 15–17.
A divízió:
1 csoport:
Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország2. csoport
Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország3. csoport:
Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország4. csoport:
Portugália, Dánia, Norvégia, Wales
B divízió:1 . csoport:
Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia2. csoport:
MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Georgia, Észak-Írország3. csoport:
Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó4. csoport:
Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország
C divízió:
- csoport:
Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino2. csoport:
Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország3. csoport:
Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova4. csoport:
Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg
D divízió:
- csoport:
Gibraltár/Lettország, Málta/Luxemburg, Andorra2. csoport:
Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein
Gibraltár és Lettország, illetve Málta és Luxemburg márciusban mérkőzik meg a C divíziós szereplésért.
