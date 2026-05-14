Arne Slot Szalah állapotáról beszélt, de Kerkezről is őszintén elmondta a véleményét

Kerkez előtt fényes jövő áll

A sajtótájékoztató magyar szempontból legérdekesebb kérdése arra vonatkozott, hogy Kerkez Milos vajon elérte-e poszttársa, a rutinos Andy Robertson szintjét. Slot határozott igennel felelt, eloszlatva minden kétséget a fiatal magyar bekk státuszát illetően:

„Igen. Milos rengeteg mérkőzésen lépett pályára; ha más lenne a véleményem, furcsa döntés lett volna ennyiszer játszatni őt” – fogalmazott a menedzser. „Teljesen más korosztályt képviselnek, de hasonló típusú játékosok. Vannak persze különbségek is, de mindkettőjüket gyakran használom, attól függően, hogy az adott mérkőzés megkívánja-e. Milos előtt fényes jövő áll: ilyen fiatalon ennyi Premier League-mérkőzéssel a lábában egy élcsapatnál játszani óriási dolog. A teljesítménye innen már csak felfelé ívelhet.”

Jövőkép és szurkolói kritikák

Arne Slot saját jövője is szóba került, miután a csapat hullámzóbb teljesítménye miatt felerősödtek a menedzser távozását követelő hangok. A holland szakember egyértelműsítette a pozícióját, és megerősítette, hogy javában zajlik a következő szezon tervezése, beleértve az átigazolási célpontok kiválasztását is:

„Nem hiszem, hogy ezt egyedül én döntöm el, de minden okom megvan azt hinni, hogy a jövő szezonban is én leszek a Liverpool menedzsere” – jelentette ki Slot. „Egyrészt élő szerződésem van a klubbal, másrészt a vezetőséggel folytatott folyamatos egyeztetések is erre utalnak.”

A szurkolói kritikák kapcsán némi iróniával reagált:

„A világ abba az irányba tart, hogy ha egy edzőnek vagy klubnak nincs a legjobb szezonja, azonnal megindul a vita. Ez a futball új valósága. 10-15 évvel ezelőtt ez a kocsmában történt, és nem hallotta mindenki. Ma már nyíltabban zajlik, bár ha elolvasom, miket írnak rólam, arra gondolok, hogy írás közben biztos ittak egy keveset! Nekik is joguk van a véleményükhöz, meglepődtem volna, ha itt, Liverpoolban ez másképp működne.”

Szalah az Aston Villa ellen térhet vissza

A hétvégi, Aston Villa elleni kulcsfontosságú bajnoki előtt a menedzser friss információkkal szolgált a sérültek állapotáról is. Ibrahima Konaté állapota megfelelő, a csapattal edzett, így bevethető. Mohamed Salah ott lesz a keretben, de Slot elmondása szerint egyelőre csak néhány percre kaphat lehetőséget. Alisson Becker újra edzésbe állt, de a mérkőzés napján dől el, hogy visszatérhet-e, vagy várniuk kell vele még egy hetet, Florian Wirtz pedig gyomorfertőzéssel küzd és antibiotikumos kezelést kap, az ő játéka rendkívül bizonytalan a Villa ellen.

Forrás: BBC

